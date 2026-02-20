Autoridades acusam governo dos Estados Unidos de ‘esconder a verdade’ sobre alienígenas
-
Com um engajamento digital massivo, o trailer de “The Age of Disclosure” superou 22 milhões de visualizações nas redes sociais desde seu lançamento, em janeiro.Foto: Divulgac?a?o
-
A obra tem demonstrado não só o interesse crescente do público acerca do assunto, mas também uma mudança no modo como Hollywood trata os fenômenos aéreos não identificados (UAPs, na sigla em inglês).Foto: Divulgac?a?o
-
Enquanto permanece nos cinemas para cumprir os requisitos de premiações, o tema tem “bombado” nas redes sociais.Foto: Albert Antony/Unsplash
-
Diversas hashtags tem dominado X, TikTok e Reddit, alimentando discussões entre entusiastas do assunto.Foto: Brett Jordan/Unsplash
-
-
Especialistas em ufologia acreditam que a participação do diretor Dan Farah, que tem conexões em Hollywood, pode inaugurar uma fase de projetos mais sérios sobre o tema.Foto: Reprodução/YouTube
-
O filme se destaca por sua “seriedade institucional”, contrastando com o sensacionalismo comum em outras produções de streamings.Foto: Divulgac?a?o
-
O elenco não é composto por meros teóricos da conspiração, mas sim por 34 depoentes com credenciais no governo, Forças Armadas e agências de inteligência dos Estados Unidos.Foto: Divulgac?a?o
-
-
Filmado ao longo de três anos, o filme inclui falas de figuras envolvidas em tentativas de aprovar legislações de transparência sobre UAPs, como os senadores Kirsten Gillibrand e Marco Rubio, atual Secretário de Estado.Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore
-
O trailer já evidencia o tom da produção: trilha sonora de suspense, autoridades apresentando seus históricos profissionais e afirmações diretas sobre a existência de vida não humana.Foto: Divulgac?a?o
-
Entre os destaques está a declaração do ex-oficial Jay Stratton, que afirma ter visto pessoalmente naves e seres alienígenas.Foto: Divulgac?a?o/Farah Films
-
-
“Eu vi, com meus próprios olhos, naves e seres não humanos”, afirmou ele, que é o único indivíduo em todo o Departamento de Defesa que teve papel central nos três programas de investigação de UAPs.Foto: Divulgac?a?o/Farah Films
-
A narrativa é conduzida por Luis Elizondo, ex-chefe do programa do Pentágono dedicado ao estudo de ameaças aeroespaciais.Foto: Divulgac?a?o
-
Ele entregou o cargo em 2017 em protesto contra o “excesso de sigilo” determinado pelo governo dos Estados Unidos.Foto: Reproduc?a?o
-
-
A narrativa se desdobra em três atos com um ritmo mais cadenciado, buscando convencer céticos ao apresentar fatos extraordinários com alguma credibilidade.Foto: Divulgac?a?o
-
O 1Âº ato, por exemplo, detalha o notÃ³rio incidente “Tic Tac” de 2004, no qual pilotos da Marinha norte-americana filmaram um objeto alongado de 12 metros sobre o Oceano PacÃfico.Foto: Divulgac?a?o
-
Já o 2º ato se aprofunda no histórico de acobertamento, revelando décadas de investigações secretas, incluindo o “Programa Legacy”, focado em engenharia reversa de tecnologia extraterrestre.Foto: Divulgac?a?o/Farah Films
-
-
Por fim, o ato final culmina com políticos, militares e denunciantes unindo forças para exigir que os Estados Unidos revelem o que sabem de uma vez por todas.Foto: Hayes Potter/Unsplash
-
Ao menos até 12 de dezembro, o documentário só se encontrava disponível no Brasil para aluguel ou compra dentro da Amazon Prime Video, com o título “A Era do Desacobertamento”.Foto: Divulgac?a?o/Farah Films