Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Sabia? Maior fábrica de Coca-Cola do mundo fica no interior de São Paulo

RF
Redação Flipar
  • <p>Assim, exerce papel decisivo no fornecimento de bebidas para São Paulo e parte de Minas Gerais. Com 180 mil metros quadrados e mais de mil funcionários, o complexo alia escala e tecnologia: um armazém vertical automatizado.</p>

    Assim, exerce papel decisivo no fornecimento de bebidas para São Paulo e parte de Minas Gerais. Com 180 mil metros quadrados e mais de mil funcionários, o complexo alia escala e tecnologia: um armazém vertical automatizado.

     Foto: Reprodução
  • <p>A proximidade com rodovias estratégicas reduz custos e acelera entregas, enquanto sistemas automatizados asseguram controle de qualidade e eficiência operacional. A Coca-Cola, aliás, é uma gigante de alcance mundial com uma história de sucesso.</p>

    A proximidade com rodovias estratégicas reduz custos e acelera entregas, enquanto sistemas automatizados asseguram controle de qualidade e eficiência operacional. A Coca-Cola, aliás, é uma gigante de alcance mundial com uma história de sucesso.

     Foto: Divulgação/Coca-Cola FEMSA Brasil
  • <p>Agora, conheça a história da Coca-Cola! A empresa fabrica um refrigerante feito à base de noz de cola, uma fruta rica em cafeína e comum na África Ocidental e na Indonésia. A semente também tem função estimulante e relaxante.</p>

    Agora, conheça a história da Coca-Cola! A empresa fabrica um refrigerante feito à base de noz de cola, uma fruta rica em cafeína e comum na África Ocidental e na Indonésia. A semente também tem função estimulante e relaxante.

     Foto: Kwameghana/wikiedia commons
  • <p>Em maio de 1886,o farmacêutico americano John Pemberton criou uma fórmula de remédio para dor de barriga, um problema que estava em alta nos Estados Unidos na época.</p>

    Em maio de 1886,o farmacêutico americano John Pemberton criou uma fórmula de remédio para dor de barriga, um problema que estava em alta nos Estados Unidos na época.

     Foto: - Divulgação/The Coca-Cola Company
  • <p>Além da noz de cola, Pemberton colocou folhas de coca, extrato da fruta, óleo de limão, óleo de lima, coentro, açúcar, entre outros. Num primeiro momento, toda a mistura ficou conhecida como sabor 7X.</p>

    Além da noz de cola, Pemberton colocou folhas de coca, extrato da fruta, óleo de limão, óleo de lima, coentro, açúcar, entre outros. Num primeiro momento, toda a mistura ficou conhecida como sabor 7X.

     Foto: Divulgação/The Coca-Cola Company
  • <p>Após a morte de Pemberton, em 1888, a fórmula do sabor 7X ficou com o seu contador, Frank Robinson. Frank, aliás, rebatizou para Coca-Cola e escreveu o logotipo com a própria mão.</p>

    Após a morte de Pemberton, em 1888, a fórmula do sabor 7X ficou com o seu contador, Frank Robinson. Frank, aliás, rebatizou para Coca-Cola e escreveu o logotipo com a própria mão.

     Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
  • <p>Ele a vendeu para o empresário e político Asa Griggs Candler, que também foi prefeito de Atlanta. O valor? U$2,3 mil. Hoje, isto equivale a cerca de 10 mil reais, tirando a inflação acumulada.</p>

    Ele a vendeu para o empresário e político Asa Griggs Candler, que também foi prefeito de Atlanta. O valor? U$2,3 mil. Hoje, isto equivale a cerca de 10 mil reais, tirando a inflação acumulada.

     Foto: Dominio publico/wikimedia commons
  • <p>A venda foi em 15 de janeiro de 1889. E o que ninguém imaginava é que aquilo mudaria para sempre a humanidade.</p>

    A venda foi em 15 de janeiro de 1889. E o que ninguém imaginava é que aquilo mudaria para sempre a humanidade.

     Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
  • <p>Asa começou a transformar o líquido em um fenômeno mundial. Primeiro, ele patenteou a marca Coca-Cola, depois criou a The Coca-Cola Company, que hoje tem vários refrigerantes pelo mundo.</p>

    Asa começou a transformar o líquido em um fenômeno mundial. Primeiro, ele patenteou a marca Coca-Cola, depois criou a The Coca-Cola Company, que hoje tem vários refrigerantes pelo mundo.

     Foto: Divulgação/Shoppe
  • <p>Apesar disso, segundo vários especialistas, o diferencial foi Asa investir pesado em marketing. Ele, por exemplo, investiu demais em publicidade e até distribuiu algumas gratuitamente, tudo para que o público americano conhecesse a marca.</p>

    Apesar disso, segundo vários especialistas, o diferencial foi Asa investir pesado em marketing. Ele, por exemplo, investiu demais em publicidade e até distribuiu algumas gratuitamente, tudo para que o público americano conhecesse a marca.

     Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
  • <p>Asa também criou vários produtos com a logo da Coca-Cola estampada, além de distribuir brindes. Outra estratégia foi abrir várias fábricas pelo país, o que facilitou demais a distribuição e comercialização do produto.</p>

    Asa também criou vários produtos com a logo da Coca-Cola estampada, além de distribuir brindes. Outra estratégia foi abrir várias fábricas pelo país, o que facilitou demais a distribuição e comercialização do produto.

     Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
  • <p>Ainda no final do Século XIX e no início do Século XX, a Coca-Cola já estava famosa nos países vizinhos, México e Canadá. Hoje, sabe-se que a empresa está presente em 200 países.</p>

    Ainda no final do Século XIX e no início do Século XX, a Coca-Cola já estava famosa nos países vizinhos, México e Canadá. Hoje, sabe-se que a empresa está presente em 200 países.

     Foto: Reprodução do site cocacolaep.com/au/news
  • <p>Outra estratégia é esconder muito bem os detalhes da receita da Coca-Cola. Há reportagens que afirmam que a fórmula mais “pura” do refrigerante é de conhecimento de pouquíssimas pessoas, cinco no máximo.</p>

    Outra estratégia é esconder muito bem os detalhes da receita da Coca-Cola. Há reportagens que afirmam que a fórmula mais “pura” do refrigerante é de conhecimento de pouquíssimas pessoas, cinco no máximo.

     Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
  • <p>Também há forte crença de que não existe nenhuma fórmula secreta e que criou-se uma lenda para que o nome da empresa ficasse ainda mais em evidência.</p>

    Também há forte crença de que não existe nenhuma fórmula secreta e que criou-se uma lenda para que o nome da empresa ficasse ainda mais em evidência.

     Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
  • <p>O que é um fato na história da Coca-Cola, infelizmente, é que ela já usou cocaína, uma droga ilícita em quase todo o mundo, na fórmula.</p>

    O que é um fato na história da Coca-Cola, infelizmente, é que ela já usou cocaína, uma droga ilícita em quase todo o mundo, na fórmula.

     Foto: Zxc - wikimedia commons
  • <p>De fato, o marketing da Coca-Cola é criativo. Foi a empresa que, por exemplo, usou o Papai Noel com a cor vermelha pela primeira vez. Antes, o Bom Velhinho usava verde.</p>

    De fato, o marketing da Coca-Cola é criativo. Foi a empresa que, por exemplo, usou o Papai Noel com a cor vermelha pela primeira vez. Antes, o Bom Velhinho usava verde.

     Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
  • <p>A Coca-Cola fez, faz e certamente fará tanto sucesso que inspirou a criação de vários outros refrigerantes à base de cola. A americana Pepsi-Cola é a mais conhecida.</p>

    A Coca-Cola fez, faz e certamente fará tanto sucesso que inspirou a criação de vários outros refrigerantes à base de cola. A americana Pepsi-Cola é a mais conhecida.

     Foto: reprodução wikimedia commons
  • <p>Em 2024, a Coca-Cola ocupou a 7Âª posiÃ§Ã£o no ranking das marcas mais valiosas do mundo, com um valor estimado de US$ 61.2 bilhÃµes. JÃ¡ no ranking das empresas mais admiradas, a Coca-Cola alcanÃ§ou a 12Âª posiÃ§Ã£o da Fortune 2025.</p>

    Em 2024, a Coca-Cola ocupou a 7Âª posiÃ§Ã£o no ranking das marcas mais valiosas do mundo, com um valor estimado de US$ 61.2 bilhÃµes. JÃ¡ no ranking das empresas mais admiradas, a Coca-Cola alcanÃ§ou a 12Âª posiÃ§Ã£o da Fortune 2025.

     Foto: Portal do Eliezer Tymniak
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay