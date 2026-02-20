Sabia? Maior fábrica de Coca-Cola do mundo fica no interior de São Paulo
Assim, exerce papel decisivo no fornecimento de bebidas para São Paulo e parte de Minas Gerais. Com 180 mil metros quadrados e mais de mil funcionários, o complexo alia escala e tecnologia: um armazém vertical automatizado.Foto: Reprodução
A proximidade com rodovias estratégicas reduz custos e acelera entregas, enquanto sistemas automatizados asseguram controle de qualidade e eficiência operacional. A Coca-Cola, aliás, é uma gigante de alcance mundial com uma história de sucesso.Foto: Divulgação/Coca-Cola FEMSA Brasil
Agora, conheça a história da Coca-Cola! A empresa fabrica um refrigerante feito à base de noz de cola, uma fruta rica em cafeína e comum na África Ocidental e na Indonésia. A semente também tem função estimulante e relaxante.Foto: Kwameghana/wikiedia commons
Em maio de 1886,o farmacêutico americano John Pemberton criou uma fórmula de remédio para dor de barriga, um problema que estava em alta nos Estados Unidos na época.Foto: - Divulgação/The Coca-Cola Company
Além da noz de cola, Pemberton colocou folhas de coca, extrato da fruta, óleo de limão, óleo de lima, coentro, açúcar, entre outros. Num primeiro momento, toda a mistura ficou conhecida como sabor 7X.Foto: Divulgação/The Coca-Cola Company
Após a morte de Pemberton, em 1888, a fórmula do sabor 7X ficou com o seu contador, Frank Robinson. Frank, aliás, rebatizou para Coca-Cola e escreveu o logotipo com a própria mão.Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
Ele a vendeu para o empresário e político Asa Griggs Candler, que também foi prefeito de Atlanta. O valor? U$2,3 mil. Hoje, isto equivale a cerca de 10 mil reais, tirando a inflação acumulada.Foto: Dominio publico/wikimedia commons
A venda foi em 15 de janeiro de 1889. E o que ninguém imaginava é que aquilo mudaria para sempre a humanidade.Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
Asa começou a transformar o líquido em um fenômeno mundial. Primeiro, ele patenteou a marca Coca-Cola, depois criou a The Coca-Cola Company, que hoje tem vários refrigerantes pelo mundo.Foto: Divulgação/Shoppe
Apesar disso, segundo vários especialistas, o diferencial foi Asa investir pesado em marketing. Ele, por exemplo, investiu demais em publicidade e até distribuiu algumas gratuitamente, tudo para que o público americano conhecesse a marca.Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
Asa também criou vários produtos com a logo da Coca-Cola estampada, além de distribuir brindes. Outra estratégia foi abrir várias fábricas pelo país, o que facilitou demais a distribuição e comercialização do produto.Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
Ainda no final do Século XIX e no início do Século XX, a Coca-Cola já estava famosa nos países vizinhos, México e Canadá. Hoje, sabe-se que a empresa está presente em 200 países.Foto: Reprodução do site cocacolaep.com/au/news
Outra estratégia é esconder muito bem os detalhes da receita da Coca-Cola. Há reportagens que afirmam que a fórmula mais “pura” do refrigerante é de conhecimento de pouquíssimas pessoas, cinco no máximo.Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
Também há forte crença de que não existe nenhuma fórmula secreta e que criou-se uma lenda para que o nome da empresa ficasse ainda mais em evidência.Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
O que é um fato na história da Coca-Cola, infelizmente, é que ela já usou cocaína, uma droga ilícita em quase todo o mundo, na fórmula.Foto: Zxc - wikimedia commons
De fato, o marketing da Coca-Cola é criativo. Foi a empresa que, por exemplo, usou o Papai Noel com a cor vermelha pela primeira vez. Antes, o Bom Velhinho usava verde.Foto: - Divulgação/Coca-Cola Brasil
A Coca-Cola fez, faz e certamente fará tanto sucesso que inspirou a criação de vários outros refrigerantes à base de cola. A americana Pepsi-Cola é a mais conhecida.Foto: reprodução wikimedia commons
Em 2024, a Coca-Cola ocupou a 7Âª posiÃ§Ã£o no ranking das marcas mais valiosas do mundo, com um valor estimado de US$ 61.2 bilhÃµes. JÃ¡ no ranking das empresas mais admiradas, a Coca-Cola alcanÃ§ou a 12Âª posiÃ§Ã£o da Fortune 2025.Foto: Portal do Eliezer Tymniak