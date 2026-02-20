Assine
Exposição sobre samurais desmistifica imagem dos icônicos guerreiros japoneses

    Entre os destaques da exposição estão uma armadura rara e obras que conectam o passado à arte e ao entretenimento atuais.

     Foto:
    A mostra destaca ainda que as mulheres compunham metade da classe dos samurais e, embora raramente lutassem, eram pilares essenciais da ordem de elite.

     Foto: Wikipedia Loves Art
    Os samurais surgiram no Japão feudal entre os anos 1100 e 1600, quando eram contratados por famílias ricas como seguranças particulares.

     Foto: Artista descoinhecido/Wikimédia Commons
    Com o tempo, os samurais se tornaram a elite militar e política do país, servindo a senhores conhecidos como daimy?.

     Foto: Kusakabe Kimbei/Wikimédia Commons
    O coração da identidade desses guerreiros era o Bushido, ou “Caminho do Guerreiro”, um código de conduta rigoroso que valorizava a lealdade absoluta ao senhor feudal, a coragem, a honra e a autodisciplina.

     Foto: Flickr Sergey Kropachev
    Mais do que meros soldados, eles eram a casta social dominante, cultivando não apenas a habilidade com a espada, mas também em caligrafia, poesia e a cerimônia do chá.

     Foto: Domínio Público
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Katana_exhibition_at_Matsumoto_City_Museum_56554-e1770648836346.jpg?20260220075400" width="1114" height="626">

    A arma mais icônica do samurai era a katana, considerada a extensão de sua alma, frequentemente acompanhada por uma lâmina curta chamada wakizashi. Um ponto central de sua filosofia era a visão da morte: preferiam o suicídio ritual, o seppuku, a enfrentar a desonra ou a captura.

     Foto: Wikimedia Commons/Syced
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/krys-amon-eAAR-0iDhic-unsplash-e1770649020104.jpg?20260220075400" width="1114" height="626">

    Aqueles que perdiam seu mestre e vagavam sem clã eram conhecidos como ronin, figuras frequentemente romantizadas na literatura e no cinema como heróis solitários ou mercenários.

    Foto: Krys Amon/Unsplash

    Com a unificação do Japão durante o Período Edo, a função militar dos samurais diminuiu, transformando-os em burocratas e administradores.

     Foto: Unsplash/Karthik B K
    O fim definitivo da classe ocorreu na Restauração Meiji, no fim do século 19, quando o país se modernizou e baniu o porte de espadas em público.

     Foto: Seiya Maeda/Unsplash
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Montagem_Reproducao_Divulgacao-1.jpg?20260220075412" width="1114" height="626">

    Algumas das principais obras da cultura pop que retratam samurais incluem o filme “Os Sete Samurais”, de 1954, o anime “Rurouni Kenshin” (ou “Samurai X”) e a série de TV “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão“, de 2024.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Divulgac?a?o
