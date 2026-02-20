Assine
Jéssica Martin: intérprete da Beija-Flor ‘rompe’ barreira e leva Estandarte de Ouro

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=Jéssica Martin comandou o desfile da Beija-Flor de Nilópolis no sambódromo da Marquês de Sapucaí ao lado de Nino do Milênio. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-30-141844.jpg?20260220074219" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução de vídeo Beija-Flor
  • <p><span style=A cantora, de 36 anos, fez história ao assumir a posição deixada por Neguinho da Beija-Flor, ícone que comandou o carro de som da escola por cinco décadas. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/04-Jessica.jpg?20260220074224" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução de instagram
  • <p><span style=Ela é a única mulher intérprete oficial de uma escola do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/11-Jessica.jpg?20260220074224" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do instagram @beijafloroficial
  • <p><span style=Por isso, a entrada de Jéssica na Marquês da Sapucaí representou um marco na história do samba carioca. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/17-Jessica.jpg?20260220074224" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do Instagram @jessicamartinoficial
  • <p><span style=Ela e Nino conduziram o enredo “Bembé do Mercado”, dedicado à maior celebração de candomblé de rua do mundo, realizado em Santo Amaro da Purificação (Bahia). A Beija-Flor acabou em segundo lugar, atrás apenas da campeã Viradouro.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/27-Jessica.jpg?20260220074221" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p><span style=“Fomos vice-campeões, sim… mas, acima de tudo, saímos com a sensação mais importante de todas: dever cumprido. Cada ensaio, cada gota de suor, cada abraço apertado antes de entrar na avenida valeram a pena”, escreveu ela, em texto compartilhado no Instagram.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/13-Jessica.jpg?20260220074221" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do Instagram @jessicamartinoficial
  • <p><span style=Jéssica e Nino foram os vencedores do reality show “A Voz do Carnaval”, produzido em parceria entre Beija-Flor, TV Globo e Multishow. O programa foi criado para definir os novos intérpretes da escola para o Carnaval de 2026.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/12-Jessica.jpg?20260220074226" width="1114" height="626">

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Após empate entre os dois na final do concurso, na quadra da Beija-Flor, o presidente da agremiação, Almir Reis, decidiu por dividir a vitória entre eles. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/16-Jessica.jpg?20260220074226" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do Instagram @jessicamartinoficial
  • <p><span style=O júri fixo teve a presença do próprio Neguinho da Beija-Flor, além de Betinho Santos, diretor musical da escola, e Simone Santana, que é diretora de harmonia da agremiação de Nilópolis.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/08-Jessica.jpg?20260220074226" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução de instagram
  • <p><span style=“Estou aqui pra emprestar minha voz a essa missão gigante que é representar a escola e, sobretudo, substituir meu mestre Neguinho. A comunidade vai me dar suporte e eu só posso retribuir com entrega e respeito”, afirmou Jéssica, emocionada.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/26-Jessica.jpg?20260220074224" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p><span style=Antes de assumir o posto principal, Jéssica já integrava o carro de som da Beija-Flor há quatro anos, tempo em que ganhou reconhecimento pela potência vocal e pela presença marcante.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/15-Jessica.jpg?20260220074224" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do Instagram @jessicamartinoficial
  • <p>Ela começou a frequentar a quadra da Beija-Flor aos 10 anos. Na época, imaginava que seria passista</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p><span style=No desfile, Jéssica chamou atenção também por um elemento simbólico: um terço que carregou durante toda a apresentação.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-Jessica.jpg?20260220074228" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do instagram @beijafloroficial
  • <p><span style=Trata-se de um presente que recebeu da família de Bakaninha, nome que era considerado o sucessor de Neguinho, mas que acabou morrendo em 2022. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Jessica.jpg?20260220074228" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução de instagram
  • <p><span style=“Bakaninha estará comigo hoje nessa estreia. Que ele nos proteja”, afirmou a intérprete ao jornal “Extra” antes do início do desfile da Beija-Flor.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/05-Jessica.jpg?20260220074226" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução de instagram
overflay