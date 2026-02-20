Assine
Alysa Liu: após se aposentar aos 16 anos, patinadora volta e conquista ouro olímpico

Redação Flipar
  Aos 20 anos, a patinadora norte-americana de ascendência chinesa conquistou o inédito ouro olímpico individual após ter acumulado importantes marcos em sua carreira e chegar a abandonar a carreira por um tempo.

    Aos 20 anos, a patinadora norte-americana de ascendência chinesa conquistou o inédito ouro olímpico individual após ter acumulado importantes marcos em sua carreira e chegar a abandonar a carreira por um tempo.

  Nascida na cidade de Clovis, na Califórnia, em 8 de agosto de 2005, Liu é filha de um imigrante chinês e se tornou uma das atletas mais jovens a brilhar na patinação artística mundial. 

    Nascida na cidade de Clovis, na Califórnia, em 8 de agosto de 2005, Liu é filha de um imigrante chinês e se tornou uma das atletas mais jovens a brilhar na patinação artística mundial. 

  Ela é a patinadora mais jovem a conquistar o título nacional dos Estados Unidos.

    Ela é a patinadora mais jovem a conquistar o título nacional dos Estados Unidos.

  O feito foi obtido em 2019, quando chegou ao topo no país com somente 13 anos. Um ano antes, já havia se tornado a mulher mais jovem a executar um salto triplo Axel. 

    O feito foi obtido em 2019, quando chegou ao topo no país com somente 13 anos. Um ano antes, já havia se tornado a mulher mais jovem a executar um salto triplo Axel. 

  Alysa Liu também foi a primeira mulher americana a realizar um salto quádruplo em competição internacional. 

    Alysa Liu também foi a primeira mulher americana a realizar um salto quádruplo em competição internacional. 

  Os Jogos de 2026 representam seu segundo ciclo olímpico. Ela esteve presente anteriormente em Pequim 2022, onde terminou em sexto lugar no individual feminino. 

    Os Jogos de 2026 representam seu segundo ciclo olímpico. Ela esteve presente anteriormente em Pequim 2022, onde terminou em sexto lugar no individual feminino. 

  Essa foi a melhor colocação de uma competidora dos Estados Unidos na competição disputada na China.

    Essa foi a melhor colocação de uma competidora dos Estados Unidos na competição disputada na China.

  Em Milão-Cortina, integrou a equipe americana na prova por equipes e contribuiu para a conquista da medalha de ouro nessa modalidade, um resultado histórico para os Estados Unidos no gelo olímpico.

    Em Milão-Cortina, integrou a equipe americana na prova por equipes e contribuiu para a conquista da medalha de ouro nessa modalidade, um resultado histórico para os Estados Unidos no gelo olímpico.

  Em abril de 2022, pouco tempo depois de disputar os Jogos de Inverno de Pequim, ela surpreendeu ao anunciar no Instagram a decisão de se aposentar com apenas 16 anos.

    Em abril de 2022, pouco tempo depois de disputar os Jogos de Inverno de Pequim, ela surpreendeu ao anunciar no Instagram a decisão de se aposentar com apenas 16 anos.

  "Comecei a patinar quando tinha 5 anos, então são cerca de 11 anos no gelo. Foram 11 anos insanos. Muitas coisas boas e outras muito ruins. Mas é assim que as coisas são. Fiz muitos amigos e lembranças boas que vou ter para o resto da minha vida", explicou, na ocasião.

    “Comecei a patinar quando tinha 5 anos, então são cerca de 11 anos no gelo. Foram 11 anos insanos. Muitas coisas boas e outras muito ruins. Mas é assim que as coisas são. Fiz muitos amigos e lembranças boas que vou ter para o resto da minha vida”, explicou, na ocasião.

  "Sinceramente, nunca pensei que conseguiria conquistar tanto. Estou tão feliz! Eu me sinto satisfeita com a minha carreira de patinação", concluiu.

    “Sinceramente, nunca pensei que conseguiria conquistar tanto. Estou tão feliz! Eu me sinto satisfeita com a minha carreira de patinação”, concluiu.

  Dois anos depois, porém, ela decidiu voltar a competir, ressurgindo em disputas internacionais. No período distante das competições oficiais, chegou a fazer uma expedição ao Monte Everest, no Nepal. 

    Dois anos depois, porém, ela decidiu voltar a competir, ressurgindo em disputas internacionais. No período distante das competições oficiais, chegou a fazer uma expedição ao Monte Everest, no Nepal. 

  Segundo ela já revelou em entrevistas, o retorno ao esporte profissional teve como estímulo uma amiga, durante uma viagem de esqui. 

    Segundo ela já revelou em entrevistas, o retorno ao esporte profissional teve como estímulo uma amiga, durante uma viagem de esqui. 

  Na primeira temporada de retorno às competições, ficou com o vice-campeonato nacional. 

    Na primeira temporada de retorno às competições, ficou com o vice-campeonato nacional. 

  Em 2025, conquistou o título mundial individual feminino, encerrando um jejum de 19 anos dos Estados Unidos na competição disputada em Boston.

    Em 2025, conquistou o título mundial individual feminino, encerrando um jejum de 19 anos dos Estados Unidos na competição disputada em Boston.

  Liu estuda psicologia na Univerisdade da Califórnia desde 2023 e busca equilibrar sua vida esportiva com metas acadêmicas e pessoais.

    Liu estuda psicologia na Univerisdade da Califórnia desde 2023 e busca equilibrar sua vida esportiva com metas acadêmicas e pessoais.

  Sua personalidade marcante e estilo fora do convencional têm amplificado seu impacto midiático durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Agora, chega ao ápice da carreira com o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina.

    Sua personalidade marcante e estilo fora do convencional têm amplificado seu impacto midiático durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Agora, chega ao ápice da carreira com o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina.

