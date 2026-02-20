Alysa Liu: após se aposentar aos 16 anos, patinadora volta e conquista ouro olímpico
Aos 20 anos, a patinadora norte-americana de ascendência chinesa conquistou o inédito ouro olímpico individual após ter acumulado importantes marcos em sua carreira e chegar a abandonar a carreira por um tempo.Foto: Reprodução do Instagram @alysaxliu
Nascida na cidade de Clovis, na Califórnia, em 8 de agosto de 2005, Liu é filha de um imigrante chinês e se tornou uma das atletas mais jovens a brilhar na patinação artística mundial.Foto: Reprodução do Youtube Canal KSD NEWS
Ela é a patinadora mais jovem a conquistar o título nacional dos Estados Unidos.Foto: Reprodução do Youtube Canal january park
O feito foi obtido em 2019, quando chegou ao topo no país com somente 13 anos. Um ano antes, já havia se tornado a mulher mais jovem a executar um salto triplo Axel.Foto: Reprodução do Youtube Canal january park
Alysa Liu também foi a primeira mulher americana a realizar um salto quádruplo em competição internacional.Foto: Reprodução do Youtube Canal january park
Os Jogos de 2026 representam seu segundo ciclo olímpico. Ela esteve presente anteriormente em Pequim 2022, onde terminou em sexto lugar no individual feminino.Foto: Reprodução do Instagram @alysaxliu
Essa foi a melhor colocação de uma competidora dos Estados Unidos na competição disputada na China.Foto: Reprodução do Youtube Canal january park
Em Milão-Cortina, integrou a equipe americana na prova por equipes e contribuiu para a conquista da medalha de ouro nessa modalidade, um resultado histórico para os Estados Unidos no gelo olímpico.Foto: Reprodução do Youtube Canal january park
Em abril de 2022, pouco tempo depois de disputar os Jogos de Inverno de Pequim, ela surpreendeu ao anunciar no Instagram a decisão de se aposentar com apenas 16 anos.Foto: Reprodução do Youtube Canal january park
“Comecei a patinar quando tinha 5 anos, então são cerca de 11 anos no gelo. Foram 11 anos insanos. Muitas coisas boas e outras muito ruins. Mas é assim que as coisas são. Fiz muitos amigos e lembranças boas que vou ter para o resto da minha vida”, explicou, na ocasião.Foto: Reprodução do Instagram @alysaxliu
“Sinceramente, nunca pensei que conseguiria conquistar tanto. Estou tão feliz! Eu me sinto satisfeita com a minha carreira de patinação”, concluiu.Foto: Reprodução do Instagram @alysaxliu
Dois anos depois, porém, ela decidiu voltar a competir, ressurgindo em disputas internacionais. No período distante das competições oficiais, chegou a fazer uma expedição ao Monte Everest, no Nepal.Foto: reprodução do Instagram @alysaxliu
Segundo ela já revelou em entrevistas, o retorno ao esporte profissional teve como estímulo uma amiga, durante uma viagem de esqui.Foto: Reprodução do Instagram @alysaxliu
Na primeira temporada de retorno às competições, ficou com o vice-campeonato nacional.Foto: Reprodução do Instagram @alysaxliu
Em 2025, conquistou o título mundial individual feminino, encerrando um jejum de 19 anos dos Estados Unidos na competição disputada em Boston.Foto: Reprodução do Instagram @alysaxliu
Liu estuda psicologia na Univerisdade da Califórnia desde 2023 e busca equilibrar sua vida esportiva com metas acadêmicas e pessoais.Foto: Reprodução do Instagram @alysaxliu
Sua personalidade marcante e estilo fora do convencional têm amplificado seu impacto midiático durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Agora, chega ao ápice da carreira com o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina.Foto: Reprodução do Instagram @alysaxliu