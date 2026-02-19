Desfile em homenagem a Rita Lee teve ala com discos voadores; cantora falava em ser ‘abduzida’
Os Mutantes.
Ela fez uso de imagens cósmicas e referências espaciais tanto em sua trajetória solo quanto nos tempos em que foi vocalista do grupo Os Mutantes.
Letras que evocam planetas, galáxias e viagens espaciais marcaram sua obra, como o verso "por você vou roubar os anéis de Saturno", na canção "Desculpe o auê", de 1983.
A música "Dois Mil e Um", originalmente escrita por Tom Zé com o título "Astronauta Libertado", ganhou nova roupagem quando Rita criou uma versão registrada pelos Mutantes.
A música "Dois Mil e Um", originalmente escrita por Tom Zé com o título "Astronauta Libertado", ganhou nova roupagem quando Rita criou uma versão registrada pelos Mutantes.
O interesse de Rita por temas como discos voadores também teve influência familiar.
Seu pai, o dentista Charles Jones, era entusiasta da ufologia, o que aproximou a cantora desse universo e inspirou composições como "Disco Voador", cuja letra deixa explícita sua curiosidade por fenômenos extraterrestres.
"Da minha janela vejo uma luz, brilhando no céu da terra, é azul, é azul, não é avião, não é estrela, aquela é a luz de um disco voador", diz um trecho da letra.
Antio Lee, publicou uma mensagem emocionada, dizendo esperar reencontrar a mãe nos sonhos para retomar as longas conversas que tinham sobre o universo.
Após sua morte, em maio de 2023, seu filho, o artista plástico Antio Lee, publicou uma mensagem emocionada, dizendo esperar reencontrar a mãe nos sonhos para retomar as longas conversas que tinham sobre o universo.
