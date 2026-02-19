Assine
Após prisõe de bate-bolas, Rio de Janeiro pode obrigá-los a ter registro em batalhões

Redação Flipar
    Uma proposta do deputado estadual Dionísio Lins prevê que esses grupos passem a se cadastrar na Secretaria de Estado de Turismo e nos batalhões da Foto: Divulgação

    O cadastro exigiria dados pessoais de todos os integrantes e deverá ser feito com pelo menos 15 dias de antecedência a cada apresentação.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
    O objetivo é reforçar a segurança e facilitar a identificação dos responsáveis por cometer crimes durante o Carnaval.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    O grupo preso na Avenida Brasil saiu de Nilópolis, na Baixada Fluminense, com destino ao Complexo da Penha.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o
    O episódio reflete o problema da infiltração de criminosos que utilizam o disfarce para confrontos entre grupos rivais.

     Foto: THmcdias/Wikimedia Commons
    A tragédia aconteceu em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Fábio Pereira Rangel estava acompanhado do filho, de apenas quatro anos, e acabou atingido ao tentar conter a briga.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o
    Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

     Foto: Wikimedia Commons/Fernando Frazão
    A tradiÃ§Ã£o dos bate-bolas, tambÃ©m conhecidos como ClÃ³vis, Ã© uma das manifestaÃ§Ãµes culturais mais autÃªnticas do subÃºrbio, da Zona Oeste e da Baixada do Rio de Janeiro.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
    Longe do glamour dos desfiles da Sapucaí, essa prática representa a essência do Carnaval de rua periférico.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
    Os grupos desfilam pelas ruas com fantasias coloridas, máscaras e bolas presas a bexigas ou bastões, que batem no chão para anunciar sua passagem.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
    A origem dos bate-bolas remonta ao início do século 20, com influências de personagens mascarados da Europa, como os arlequins.

     Foto: Steph684 por Pixabay
    As fantasias variam de acordo com o estilo do grupo, podendo incluir macacões coloridos, capas ou sombrinhas.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
    As máscaras podem ser de plástico ou fibra com expressões caricatas e até referências a personagens da cultura pop.

     Foto: Flickr - Ratao Diniz
    A produção é levada a sério: muitos grupos passam o ano inteiro planejando temas, confeccionando figurinos e organizando a “saída oficial”.

     Foto: Flickr - Ratao Diniz
