Após prisõe de bate-bolas, Rio de Janeiro pode obrigá-los a ter registro em batalhões
Dionísio Lins prevê que esses grupos passem a se cadastrar na Secretaria de Estado de Turismo e nos batalhões da
Uma proposta do deputado estadual Dionísio Lins prevê que esses grupos passem a se cadastrar na Secretaria de Estado de Turismo e nos batalhões da Foto: Divulgação
O cadastro exigiria dados pessoais de todos os integrantes e deverá ser feito com pelo menos 15 dias de antecedência a cada apresentação.Foto: Reprodução/Redes Sociais
O objetivo é reforçar a segurança e facilitar a identificação dos responsáveis por cometer crimes durante o Carnaval.Foto: Reprodução/TV Globo
Nilópolis, na Baixada Fluminense, com destino ao Complexo da Penha.
O grupo preso na Avenida Brasil saiu de Nilópolis, na Baixada Fluminense, com destino ao Complexo da Penha.Foto: Montagem/Reproduc?a?o
O episódio reflete o problema da infiltração de criminosos que utilizam o disfarce para confrontos entre grupos rivais.Foto: THmcdias/Wikimedia Commons
Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Fábio Pereira Rangel estava acompanhado do filho, de apenas quatro anos, e acabou atingido ao tentar conter a briga.
A tragédia aconteceu em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Fábio Pereira Rangel estava acompanhado do filho, de apenas quatro anos, e acabou atingido ao tentar conter a briga.Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.
Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.Foto: Wikimedia Commons/Fernando Frazão
Longe do glamour dos desfiles da Sapucaí, essa prática representa a essência do Carnaval de rua periférico.Foto: Reprodução/Redes Sociais
Os grupos desfilam pelas ruas com fantasias coloridas, máscaras e bolas presas a bexigas ou bastões, que batem no chão para anunciar sua passagem.Foto: Reprodução/Redes Sociais
A origem dos bate-bolas remonta ao início do século 20, com influências de personagens mascarados da Europa, como os arlequins.Foto: Steph684 por Pixabay
As fantasias variam de acordo com o estilo do grupo, podendo incluir macacões coloridos, capas ou sombrinhas.Foto: Reprodução/Redes Sociais
As máscaras podem ser de plástico ou fibra com expressões caricatas e até referências a personagens da cultura pop.Foto: Flickr - Ratao Diniz
A produção é levada a sério: muitos grupos passam o ano inteiro planejando temas, confeccionando figurinos e organizando a “saída oficial”.Foto: Flickr - Ratao Diniz