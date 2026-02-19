Assine
Família ergue prédio inteiro para abrigar família de 100 pessoas na China

Redação Flipar
    O prédio, erguido ao longo de dez anos, tem 22 apartamentos, estacionamento subterrâneo, elevadores e uma loja no térreo.

     Foto: Imagem gerada por IA
    A iniciativa surgiu para manter a família unida em um único terreno, e a convivência é organizada por valores coletivos, com custos e responsabilidades compartilhados.

     Foto: Imagem gerada por IA
    A faixa costeira de Fujian apresenta planícies estreitas, portos naturais profundos e inúmeras ilhas.

     Foto: Wikimedia Commons/Perinbaba
    Administrativamente, a capital é Fuzhou, enquanto outras cidades importantes incluem Xiamen, Quanzhou, Putian e Zhangzhou.

     Foto: Reprodução/Explore Wonders
    A economia de Fujian é diversificada e fortemente voltada para exportações, com destaque para manufaturas, eletrônicos, têxteis, calçados, cerâmica, produtos de bambu, além de pesca e aquicultura.

     Foto: Wikimedia Commons/Vladimir Menkov
    O setor agrícola permanece relevante, produzindo arroz, chá — como o famoso oolong das montanhas Wuyi —, frutas cítricas e cana-de-açúcar.

     Foto: Flickr - xiquinhosilva
    Um exemplo são os Tulou, estruturas circulares de terra batida construídas pelo povo Hakka, projetadas tanto para habitação comunitária quanto para defesa.

     Foto: Flickr - Christopher Harriot
    A culinária fujianesa, conhecida como cozinha Min, valoriza caldos claros, frutos do mar frescos, sabores delicados e técnicas de cozimento lento.

     Foto: Reprodução
