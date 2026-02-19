Assine
Maior TikToker do mundo, Khaby Lame autoriza a criação do seu ‘clone digital’ e gera polêmica

RF
Redação Flipar
  • <p>O acordo foi fechado com a Rich Sparkle Holdings e avaliado entre 900 e 975 milhões de dólares.</p>

     Foto: Alexander Grey Unsplash
  • <p>O acordo gerou críticas por ser visto como uma “venda da alma digital”.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • <p>Apesar disso, o influenciador seguirÃ¡ criando conteÃºdo, usando a IA como ferramenta de expansÃ£o global.</p>

     Foto: Imagem de Kjpargeter, Freepik
  • <p>A estratÃ©gia prevÃª que o “clone virtual” participe de campanhas, interaja com fÃ£s e venda produtos.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/TikTok
  • <p>O objetivo do influenciador é ousado: gerar mais de 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 5,1 bilhões) em vendas anuais.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Além do sucesso financeiro e tecnológico, Khaby tem expandido sua atuação para causas humanitárias e entretenimento tradicional.</p>

     Foto: Flickr - Web Summit
