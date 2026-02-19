Assine
Paraíso brasileiro? Dores do Rio Preto não tem homicídios há quase 4 anos

Redação Flipar
  • <p>Cercada entre as montanhas do Caparaó, Dores do Rio Preto não registra nenhum homicídio há quatro anos.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O último episódio de violência letal ocorreu em maio de 2022, fruto de uma briga em uma festa. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública estadual.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Viajando Todo o Brasil
  • <p>Com pouco mais de 6,5 mil habitantes, ruas tranquilas e relações próximas entre vizinhos, o município construiu uma rotina marcada pela sensação de segurança e pelo ritmo típico do interior.</p>

     Foto: Reprodução TV Gazeta
  • <p>A tranquilidade da região é a principal característica descrita pelos moradores.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>“Aqui a gente anda sem medo nenhum. Todo mundo se conhece”, ressaltou ao g1 o estudante Bruno Protazio, de 21 anos.</p>

     Foto: Reprodução TV Gazeta
  • <p>O prefeito Tiaguinho Pessotti acredita que esse cenário positivo é o reflexo de uma combinação entre a hospitalidade do povo local e uma gestão estratégica em parceria com as forças policiais.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Viajando Todo o Brasil
  • <p>“Somos um interior que permanece com toda a essência de cidade do interior. Recebemos bem o turista, produzimos um bom café, e um bom café sempre traz tranquilidade”, brincou o prefeito.</p>

     Foto: Reprodução TV Gazeta
  • <p>Recentemente, a segurança de Dores do Rio Preto foi reforçada com a instalação de uma companhia da Polícia Militar no distrito de Pedra Menina, ponto estratégico para o turismo regional.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Viajando Todo o Brasil
  • <p>Além da presença estatal, a própria comunidade se organiza para manter a ordem: um grupo de WhatsApp serve como ferramenta de monitoramento coletivo, onde qualquer movimentação atípica é reportada rapidamente.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Viajando Todo o Brasil
  • <p>Geograficamente, Dores do Rio Preto é a 4ª cidade menos populosa do estado e tem uma área urbana mínima, o que preserva sua atmosfera rural.</p>

     Foto: Reprodução TV Gazeta
  • <p>Com menos de 1% da área urbanizada, o município tem origem no século 19, quando servia de passagem entre Minas Gerais e Espírito Santo.</p>

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  • <p>Tornou-se município apenas em 1963, adotando o nome ligado ao rio e à padroeira local.</p>

     Foto: Reprodução TV Gazeta
  • <p>A economia local gira em torno da cafeicultura de montanha e do ecoturismo, sendo um dos acessos mais procurados para o Pico da Bandeira.</p>

     Foto: Reprodução TV Gazeta
  • <p>O desenvolvimento da regiÃ£o foi acompanhado de perto por famÃ­lias tradicionais que viram as estradas de chÃ£o darem lugar ao asfalto e ao surgimento de pousadas e cafeterias modernas.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o TV Gazeta
  • <p>Projetos ambiciosos, como a Travessia dos 7 Cumes, buscam elevar o município ao patamar internacional do turismo de aventura.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A cidade aposta justamente na segurança e na beleza natural para atrair visitantes do mundo inteiro que buscam experiências de trilhas e cachoeiras.</p>

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  • <p>Apesar dos indicadores de violência letal serem nulos nos últimos anos, a cidade não está totalmente imune a delitos.</p>

     Foto: Reprodução TV Gazeta
  • <p>Dados oficiais da Secretaria de SeguranÃ§a PÃºblica indicam que ocorrÃªncias como estelionatos e pequenos furtos patrimoniais ainda acontecem, embora em nÃºmeros significativamente menores do que em centros urbanos ou cidades vizinhas de porte semelhante.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o TV Gazeta
