China desenvolve equipamento de tomografia que pode revolucionar o diagno?stico precoce do ca?ncer; entenda

Redação Flipar
    O grande diferencial deste sistema é a eliminação da rotação mecânica, um componente padrão nos modelos atuais.

     Foto: GA Virtual Tours - Flick
    As implicações clínicas dessa inovação são profundas, especialmente no ramo da oncologia.

     Foto: EMSL - Flickr
    Com imagens ultradetalhadas, os médicos podem identificar lesões e alterações minúsculas que antes passariam despercebidas ou exigiriam que o quadro clínico evoluísse para se tornarem visíveis.

     Foto: Dmitriy Gutarev/Pixabay
    Segundo o diretor do departamento de radiologia do Hospital Ruijin, em Xangai, onde o equipamento está sendo testado, o nível de detalhamento facilita o rastreamento de câncer de pulmão em estágios extremamente precoces.

     Foto: Accuray/Unsplash
    Apesar do entusiasmo técnico, o projeto ainda precisa passar por um caminho complexo de validações oficiais.

     Foto: Reprodução/Freepik
    A participação em feiras internacionais dessa magnitude sinaliza a intenção da fabricante de posicionar o produto como uma solução de alta tecnologia para hospitais de ponta em todo o mundo.

     Foto: Reprodução/Freepik
    No entanto, o sucesso comercial a curto prazo dependerá da solidez dos resultados clínicos e da garantia de que a nova tecnologia é, de fato, tão segura e consistente quanto o modelo rotativo tradicional.

     Foto: Pexels/MART PRODUCTION
