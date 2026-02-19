Assine
Belmonte: Aldeia histórica de Portugal guarda segredos que ajudam a entender descobrimento do Brasil

Redação Flipar
    Entre cidades, vilas e monumentos, o país preserva espaços que ajudam a entender como se formaram tradições, personagens e episódios que atravessaram o Atlântico e marcaram a história brasileira.

     Foto: Sasha Pleshco/Unsplash
    Entre esses lugares, poucos são tão simbólicos quanto Belmonte, uma pequena localidade com pouco mais de seis mil habitantes, reconhecida como a terra natal de Pedro Álvares Cabral.

     Foto: Turismoenportugal /Wikimédia Commons
    Localizada na Serra da Estrela, a aproximadamente 300 km de Lisboa, a localidade integra a rede das 12 “Aldeias Históricas de Portugal”.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Start! Be Global
    Belmonte é tido como um destino essencial para compreender o período das Grandes Navegações.

     Foto: Reprodução do Flickr A J Brandão
    Foi dali que saiu o comandante da expedição que deu início à presença portuguesa no território que viria a se tornar o Brasil.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Start! Be Global
    Até hoje, a herança de Cabral segue muito presente no cotidiano local.

     Foto: Reprodução do Flickr Serge LAROCHE
    Na Igreja de São Tiago, por exemplo, encontra-se uma imagem de Nossa Senhora da Esperança que, segundo a tradição, teria sido levada pelo navegador em sua viagem ao Brasil.

     Foto: Reprodução do Flickr Ema e Nuno
    O templo também abriga o Panteão dos Cabrais, local de sepultamento de membros da família, facilmente reconhecido pelo brasão com figuras de cabras.

     Foto: Filipe Rocha/Wikimedia Commons
    Outro marco importante Ã© o Castelo de Belmonte, antiga residÃªncia da famÃ­lia Cabral, mais especificamente do pai de Pedro Ãlvares, FernÃ£o.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Start! Be Global
    O local é símbolo da influência que o clã exercia na região antes mesmo da projeção internacional alcançada com a expedição marítima.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Start! Be Global
    Também é possível adquirir um bilhete combinado de 10 euros (em torno de R$ 61) que inclui o Castelo e outros museus locais.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Start! Be Global
