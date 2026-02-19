Assine
Do pop ao rock: artistas que nunca se apresentaram no intervalo do Super Bowl — mas bem que poderiam

RF
Redação Flipar
  • <p>Os motivos variam desde conflitos de agenda e questões políticas até a simples recusa em adaptar o show para o formato exigido pela NFL. Veja alguns exemplos!</p>

     Foto: Myron Mott/Unsplash
  • <p>Taylor Swift: Um dos maiores fenômenos dos últimos anos, Swift chegou a ser convidada, mas recusou por motivos relacionados a conflitos de patrocínio e compromissos profissionais.</p>

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Jay-Z: Embora hoje sua empresa (Roc Nation) ajude a produzir o show, o próprio Jay-Z recusou se apresentar no passado. Ele revelou que disse “não” quando a NFL exigiu que ele trouxesse convidados específicos.</p>

     Foto: Flickr - consequenceofsound2
  • <p><b data-path-to-node=Metallica: A maior banda de metal do mundo é um pedido constante dos fãs para o halftime show. O vocalista James Hetfield já comentou que o estilo da banda pode ser “pesado demais” para o perfil familiar da NFL.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Metallica.jpg?20260219124318" width="1114" height="626">

     Foto: Divulgação
  • <p id=P!nk: Em 2019, a cantora recusou um convite para se apresentar no Super Bowl. Em entrevista, ela afirmou que provavelmente repetiria o gesto do quarterback Colin Kaepernick, que se ajoelhou durante o hino em protesto contra a injustiça racial.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/1280px-Cwo_20190727215721e-e1770986108561.jpg?20260219124323" width="1114" height="626">

     Foto: Wikimedia Commons/Andemaya
  • <p id=Miley Cyrus: Um dos maiores nomes do pop moderno, Cyrus nunca foi a atração principal do halftime show, apesar de já ter feito shows em eventos pré-Super Bowl.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/09/Miley-Cyrus-7-e1763126985521.jpg?20260219124323" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução
  • <p id=AC/DC: Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos também nunca se apresentou como atração principal no Super Bowl.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/09/ACDC-4_Easy-Resize.com_-e1770987003830.jpg?20260219124323" width="1114" height="626">

     Foto: Divulgação
  • <p>Adele: Em 2016, a cantora revelou em um show que foi convidada, mas disse não. Sua justificativa foi sincera: “Aquele show não é sobre música. E eu não sei dançar ou algo do tipo”.</p>

     Foto: Divulgação
