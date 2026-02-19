Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Batata frita: origem, tipos e curiosidades no Brasil e no mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>Depois de não levar o Oscar de Melhor Atriz, Demi Moore mostrou, de um jeito descontraído, como lidou com a derrota do maior prêmio do cinema.</p>

    Depois de não levar o Oscar de Melhor Atriz, Demi Moore mostrou, de um jeito descontraído, como lidou com a derrota do maior prêmio do cinema.

     Foto: Reprodução
  • <p>Em uma foto postada por sua filha, Moore aparece sentada no chão de roupão, com seu cachorro no colo e com duas tigelas cheias de batata frita ao lado.</p>

    Em uma foto postada por sua filha, Moore aparece sentada no chão de roupão, com seu cachorro no colo e com duas tigelas cheias de batata frita ao lado.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Embora seja um alimento extremamente popular no mundo todo, existem muitas discordâncias sobre sua origem e como ela se expandiu na culinária de diversos países.</p>

    Embora seja um alimento extremamente popular no mundo todo, existem muitas discordâncias sobre sua origem e como ela se expandiu na culinária de diversos países.

     Foto: Pixabay/ MariaGutebring
  • <p>De acordo com o TasteAtlas, uma delas menciona que o chef George Crum Speck, enquanto trabalhava em 1853 no restaurante Moon’s Lake House, em Saratoga Springs (NY), transformou uma batata na versão conhecida atualmente.</p>

    De acordo com o TasteAtlas, uma delas menciona que o chef George Crum Speck, enquanto trabalhava em 1853 no restaurante Moon’s Lake House, em Saratoga Springs (NY), transformou uma batata na versão conhecida atualmente.

     Foto: Pixabay/Demiahl
  • <p>Além disso, há a crença de que a batata frita tenha se originado na Europa no século XIX, tendo registros de um livro (Les Soupers de la Cour) publicado em 1825 sobre culinária francesa.</p>

    Além disso, há a crença de que a batata frita tenha se originado na Europa no século XIX, tendo registros de um livro (Les Soupers de la Cour) publicado em 1825 sobre culinária francesa.

     Foto: Pixabay/Cairomoon
  • <p>Vale destacar que os belgas costumam consumir a batata frita através de cones de papel. Por lá, conta a lenda que no século XVII, após um inverno rigoroso na região de Namur, o rio Meuse congelou e não era possível pescar.</p>

    Vale destacar que os belgas costumam consumir a batata frita através de cones de papel. Por lá, conta a lenda que no século XVII, após um inverno rigoroso na região de Namur, o rio Meuse congelou e não era possível pescar.

     Foto: Pixabay/planet_fox
  • <p>Sendo assim, as batatas foram cortadas em forma de peixinhos e depois fritas, dando assim início à tradição. Atualmente, nas barracas chamadas de fritkot, as pessoas formam filas na hora do almoço para consumí-las.</p>

    Sendo assim, as batatas foram cortadas em forma de peixinhos e depois fritas, dando assim início à tradição. Atualmente, nas barracas chamadas de fritkot, as pessoas formam filas na hora do almoço para consumí-las.

     Foto: Pixabay/Pexels
  • <p>Existe um documento de 29 de novembro de 1626, sobre uma refeição oferecida por índios no Forte de Nascimento, no Chile, para os conquistadores espanhóis, em que relata a presença de batatas fritas no prato dos convidados.</p>

    Existe um documento de 29 de novembro de 1626, sobre uma refeição oferecida por índios no Forte de Nascimento, no Chile, para os conquistadores espanhóis, em que relata a presença de batatas fritas no prato dos convidados.

     Foto: Pixabay/Pexels
  • <p>Nos Estados Unidos, a batata é o vegetal mais consumido, seja na forma de fritas, chips e outros produtos congelados ou processados. Por lá, ela está presente nas linhas de fast food.</p>

    Nos Estados Unidos, a batata é o vegetal mais consumido, seja na forma de fritas, chips e outros produtos congelados ou processados. Por lá, ela está presente nas linhas de fast food.

     Foto: wikimedia commons Dinkun Chen
  • <p>Foi, portanto, através dos espanhóis que a batata chegou ao Brasil. Ela serviu como alimentação primária para os colonos até o final do século XIX e ao longo das décadas se tornou fenômeno gastronômico.</p>

    Foi, portanto, através dos espanhóis que a batata chegou ao Brasil. Ela serviu como alimentação primária para os colonos até o final do século XIX e ao longo das décadas se tornou fenômeno gastronômico.

     Foto: reprodução br.pinterest.com
  • <p>A técnica de fritura só foi popularizada no século XIX, quando a batata frita se tornou uma especialidade culinária amplamente consumida na Europa. </p>

    A técnica de fritura só foi popularizada no século XIX, quando a batata frita se tornou uma especialidade culinária amplamente consumida na Europa.

    Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
  • <p>Além do seu sabor, a batata é rica em vitaminas, fibras, antioxidantes e nutrientes. Ela se destaca por ser um alimento de rápido e fácil preparo, sendo um petisco que agrada o paladar de adultos e crianças.</p>

    Além do seu sabor, a batata é rica em vitaminas, fibras, antioxidantes e nutrientes. Ela se destaca por ser um alimento de rápido e fácil preparo, sendo um petisco que agrada o paladar de adultos e crianças.

     Foto: - Imagem de wang dong por Pixabay
  • <p>A batata, conhecida também como inglesa, é um tubérculo com ótimas quantidade de fibras e amido resistente. Ela contém boas quantidades de polifenóis, flavonoides e antocianinas, que são compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. </p>

    A batata, conhecida também como inglesa, é um tubérculo com ótimas quantidade de fibras e amido resistente. Ela contém boas quantidades de polifenóis, flavonoides e antocianinas, que são compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

    Foto: Pixabay/Couleur
  • <p>Existem diferentes tipos de batata, como lisa, Asterix e bolinha, que variam de acordo com a textura; a cor da polpa, amarela ou branca.</p>

    Existem diferentes tipos de batata, como lisa, Asterix e bolinha, que variam de acordo com a textura; a cor da polpa, amarela ou branca.

     Foto: Pixabay/half_rain
  • <p>No entanto, existem riscos no alto consumo da batata frita em virtude dos óleos utilizados, sobretudo na culinária de rua. Ela pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, ansiedade e depressão, segundo estudos. </p>

    No entanto, existem riscos no alto consumo da batata frita em virtude dos óleos utilizados, sobretudo na culinária de rua. Ela pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, ansiedade e depressão, segundo estudos.

    Foto: Pixabay/GuillermoVuljevas
  • <p>Esse tipo de fritura pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, ansiedade e depressão, segundo estudos.</p>

    Esse tipo de fritura pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, ansiedade e depressão, segundo estudos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Dessa forma, um dos principais motivos para a batata frita ser considerada uma vilã é que qualquer óleo, quando aquecido acima de determinada temperatura, passa por transformações em sua composição química e libera uma substância tóxica chamada acroleína.</p>

    Dessa forma, um dos principais motivos para a batata frita ser considerada uma vilã é que qualquer óleo, quando aquecido acima de determinada temperatura, passa por transformações em sua composição química e libera uma substância tóxica chamada acroleína.

     Foto: Divulgação / Heinz
  • <p>Além da fritadeira a ar (air fryer), que não utiliza óleo, a batata assada ou até feita no micro-ondas é tão saborosa quanto a versão frita e menos prejudicial à saúde. </p>

    Além da fritadeira a ar (air fryer), que não utiliza óleo, a batata assada ou até feita no micro-ondas é tão saborosa quanto a versão frita e menos prejudicial à saúde.

    Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
  • <p>Outro fato problemático das batatas fritas são os acompanhamentos e molho. Geralmente, ela é consumida com manteiga, alho, queijo cheddar, bacon, carne de sol desfiada, cebola, entre outros.</p>

    Outro fato problemático das batatas fritas são os acompanhamentos e molho. Geralmente, ela é consumida com manteiga, alho, queijo cheddar, bacon, carne de sol desfiada, cebola, entre outros.

     Foto: Divulgação/Rafaelle Chaim
  • <p>O consumo de batata frita, portanto, deve ser moderado, pois o alimento é rico em calorias e gordura, sobretudo por causa do uso de determinas óleos. </p>

    O consumo de batata frita, portanto, deve ser moderado, pois o alimento é rico em calorias e gordura, sobretudo por causa do uso de determinas óleos.

    Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
  • <p>Batata chips refere-se ao produto da preparaÃ§Ã£o culinÃ¡ria de fatias finas e onduladas de batata que foram fritas ou cozidas atÃ© ficarem crocante. </p>

    Batata chips refere-se ao produto da preparaÃ§Ã£o culinÃ¡ria de fatias finas e onduladas de batata que foram fritas ou cozidas atÃ© ficarem crocante.

    Foto: Pixabay/avantrend
  • <p>Batatas chips são comumente servidas como petisco, acompanhamento ou aperitivo. As chips básicas são fritas e salgadas; variedades adicionais são fabricadas com vários aromas e ingredientes, incluindo ervas, especiarias, queijos e aditivos artificiais.</p>

    Batatas chips são comumente servidas como petisco, acompanhamento ou aperitivo. As chips básicas são fritas e salgadas; variedades adicionais são fabricadas com vários aromas e ingredientes, incluindo ervas, especiarias, queijos e aditivos artificiais.

     Foto: Pixabay/Hans
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay