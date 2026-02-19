Assine
Funcional e nutritiva, batata-doce ultrapassa o prato tradicional e surpreende com suco

Redação Flipar
    Com suas diversas cores – que vão do branco ao roxo, passando pelo creme e pelo alaranjado – esse alimento é mais do que um simples acompanhamento; é um verdadeiro aliado nutricional, podendo até mesmo ser consumido em forma de suco.

     Foto: Imagem de ??? ???? por Pixabay
    Rica em carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, a batata-doce oferece uma série de benefícios para a saúde, que vão desde a prevenção do envelhecimento precoce até o auxílio na saúde intestinal e mental.

     Foto: Imagem de Alexander Fox | PlaNet Fox por Pixabay
    Um dos grandes destaques da batata-doce é a sua alta concentração de betacarotenos. Este potente antioxidante, além de conferir a cor vibrante, atua protegendo as células do corpo contra danos causados por radicais livres e inflamações.

     Foto: Imagem de Beverly Buckley por Pixabay
    A presença da vitamina C também contribui significativamente para essa proteção, tornando a batata-doce um alimento essencial para quem busca manter a pele saudável e combater os sinais de envelhecimento.

     Foto: Imagem de Beverly Buckley por Pixabay
    Outro benefício importante da batata-doce é a sua capacidade de promover um intestino saudável. Isso se deve à presença de fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a estimular os movimentos intestinais e combater a prisão de ventre. A eliminação eficaz de toxinas e resíduos é vital para evitar problemas digestivos e promover o bem-estar.

     Foto: Imagem de Marcel Gnauk por Pixabay
    Para aqueles que praticam atividades físicas, a batata-doce é uma excelente fonte de energia. Os carboidratos complexos presentes fornecem a energia necessária para treinos intensos, enquanto as fibras ajudam a manter a sensação de saciedade.

     Foto: Lory Claudino - Flickr
    Batata-doce chips, por exemplo, são uma alternativa saudável e deliciosa aos snacks tradicionais. Feitas a partir de fatias finas de batata-doce assadas ou fritas, oferecem um sabor adocicado e crocante.

     Foto: Youtube/ MasterChef Brasil
    Ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes, são ótimas para quem busca uma opção nutritiva e saborosa.

     Foto: Youtube/ Cook'n Enjoy
    A batata-doce também é uma aliada no ganho de massa muscular, tornando-se uma escolha ideal para quem deseja fortalecer o corpo de forma saudável.

     Foto: Divulgação/Secretaria de Agricultura e Abastecimento
    A batata-doce não só ajuda na saúde do intestino, mas também é um ótimo reforço para o sistema imunológico.

     Foto: Divulgação
    O betacaroteno, juntamente com as vitaminas A e C, colabora na proteção contra infecções e doenças, aumentando a resistência do organismo.

     Foto: YouTube/Paula Taira
    Isso é particularmente importante em épocas de mudança de estação, quando o corpo está mais suscetível a gripes e resfriados.

     Foto: Youtube/CozinhandoPraFamília
    Apesar de ser rica em carboidratos, a batata-doce possui um baixo índice glicêmico, o que significa que sua absorção de açúcar no sangue é mais lenta. Isso ajuda a evitar picos de glicose, tornando-a uma alternativa mais segura em comparação à batata inglesa para pessoas com diabetes.

     Foto: Divulgação/Clube Extra
    Outro jeito bom de aproveitar os benefícios da batata-doce é através de sucos. Uma combinação refrescante é o suco de batata-doce com hortelã e maracujá. Esse suco não só é nutritivo, mas também oferece um sabor incrível.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Para prepará-lo, basta cozinhar um pedaço de batata-doce até que fique macio, e então bater no liquidificador com folhas de hortelã, polpa de maracujá e água.

     Foto: imagem gerada por i.a
    A batata-doce é um superalimento que oferece uma infinidade de benefícios à saúde. Seu consumo regular pode auxiliar na prevenção de doenças, no fortalecimento do sistema imunológico, na manutenção de um intestino saudável e até mesmo na melhora do humor.

     Foto: - - Heber Souza/Flickr
    Seja em pratos principais, assada, cozida ou até mesmo em sucos, a batata-doce é uma adição valiosa à dieta de qualquer pessoa que busca uma vida mais saudável.

     Foto: - Ulisses Gomes/Flickr
    Portanto, não hesite em incorporar esse tubérculo nutritivo em suas refeições diárias e desfrutar de todos os seus benefícios.

     Foto: - Imagem de ??? ???? por Pixabay
overflay