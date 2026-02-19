Musical “Rita Lee: Uma Autobiografia Musical” volta a São Paulo com Mel Lisboa
O espetáculo tem como base o livro autobiográfico de Rita Lee lançado em 2016 e percorre momentos da trajetória da cantora, desde a infância e o início com os Mutantes até a prisão durante a ditadura militar e o relacionamento com Roberto de Carvalho.
O espetáculo tem como base o livro autobiográfico de Rita Lee lançado em 2016 e percorre momentos da trajetória da cantora, desde a infância e o início com os Mutantes até a prisão durante a ditadura militar e o relacionamento com Roberto de Carvalho.Foto: Divulgação
Com direção de Márcio Macena e Débora Dubois, a montagem estreou em 2024, circulou por diversas capitais brasileiras e já alcançou cerca de 250 mil espectadores.
Com direção de Márcio Macena e Débora Dubois, a montagem estreou em 2024, circulou por diversas capitais brasileiras e já alcançou cerca de 250 mil espectadores.Foto: Guilherme Samora/Divulgação
Muito lembrada pela minissérie “Presença de Anita”, da TV Globo, Mel Lisboa tem, também, uma lista longa de peças em seu currículo. A seguir, saiba mais sobre a atriz.
Muito lembrada pela minissérie “Presença de Anita”, da TV Globo, Mel Lisboa tem, também, uma lista longa de peças em seu currículo. A seguir, saiba mais sobre a atriz.Foto: Reprodução Instagram /@mellisboa
Mel Lisboa Alves nasceu em 17 de janeiro de 1982, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e começou a estudar cinema na Universidade Federal Fluminense, mas deixou o curso para seguir a carreira de atriz.
Mel Lisboa Alves nasceu em 17 de janeiro de 1982, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e começou a estudar cinema na Universidade Federal Fluminense, mas deixou o curso para seguir a carreira de atriz.Foto: Reprodução Instagram /@mellisboa
Seu primeiro trabalho na televisão foi a minissérie “Presença de Anita”, da TV Globo, exibida em 2001, na qual interpretou Anita. A história acompanha uma jovem que se envolve com um homem mais velho e casado.
Seu primeiro trabalho na televisão foi a minissérie “Presença de Anita”, da TV Globo, exibida em 2001, na qual interpretou Anita. A história acompanha uma jovem que se envolve com um homem mais velho e casado.Foto: Divulgação Globo
Inspirada no livro de Mário Donato, a minissérie gerou muita discussão na época e foi uma das mais polêmicas da TV, mas foi um sucesso, rendeu média de 30 pontos de audiência, a maior audiência da Globo nos anos 2000 para uma minissérie.
Inspirada no livro de Mário Donato, a minissérie gerou muita discussão na época e foi uma das mais polêmicas da TV, mas foi um sucesso, rendeu média de 30 pontos de audiência, a maior audiência da Globo nos anos 2000 para uma minissérie.Foto: Reprodução TV Globo
Em 2002, participou da novela “Desejos de Mulher”, sua primeira novela, na qual interpretou Gabriela.
Em 2002, participou da novela “Desejos de Mulher”, sua primeira novela, na qual interpretou Gabriela.Foto: Divulgação Globo
Depois integrou o elenco das novelas “Como uma Onda” e “Sete Pecados”, todas da TV Globo.
Depois integrou o elenco das novelas “Como uma Onda” e “Sete Pecados”, todas da TV Globo.Foto: Divulgação Globo
Em 2011, atuou na minissérie “Sansão e Dalila”, da Record, no papel de Dalila, e também participou das produções “Pecado Mortal” e “Os Dez Mandamentos”.
Em 2011, atuou na minissérie “Sansão e Dalila”, da Record, no papel de Dalila, e também participou das produções “Pecado Mortal” e “Os Dez Mandamentos”.Foto: Divulgação Record
Em 2022, retornou às novelas da TV Globo em “Cara e Coragem”, na qual interpretou Regina.
Em 2022, retornou às novelas da TV Globo em “Cara e Coragem”, na qual interpretou Regina.Foto: Reprodução TV Globo
A atriz também atuou em séries de streaming como “Coisa Mais Linda”, da Netflix, na qual interpretou a jornalista Thereza; “A Vida Secreta dos Casais”, da HBO; e “Luz”, da Netflix.
A atriz também atuou em séries de streaming como “Coisa Mais Linda”, da Netflix, na qual interpretou a jornalista Thereza; “A Vida Secreta dos Casais”, da HBO; e “Luz”, da Netflix.Foto: Divulgação / Netflix
No teatro, estreou profissionalmente em 2002 com “Confissões de Adolescente” e participou de mais de 20 peças, entre elas “Vagas para Moças de Fino Trato”, “Brutal”, “Luluzinhas”, “A Mulher do Candidato”, “Cyrano”, “Após a Chuva”, “Mulheres Alteradas” e “Otelo”.
No teatro, estreou profissionalmente em 2002 com “Confissões de Adolescente” e participou de mais de 20 peças, entre elas “Vagas para Moças de Fino Trato”, “Brutal”, “Luluzinhas”, “A Mulher do Candidato”, “Cyrano”, “Após a Chuva”, “Mulheres Alteradas” e “Otelo”.Foto: Reprodução Instagram /@mellisboa
No cinema, atuou em filmes como “A Cartomante”, “O Casamento de Romeu e Julieta”, “O Matador”, “Os Dez Mandamentos – O Filme” e “Atena”.
No cinema, atuou em filmes como “A Cartomante”, “O Casamento de Romeu e Julieta”, “O Matador”, “Os Dez Mandamentos – O Filme” e “Atena”.Foto: Reprodução Instagram /@mellisboa
Recebeu, inclusive, o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado em 2006 por “Sonhos e Desejos”, drama dirigido por Marcelo Santiago e ambientado nos anos 1970 durante a ditadura militar brasileira, que acompanha três militantes.
Recebeu, inclusive, o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado em 2006 por “Sonhos e Desejos”, drama dirigido por Marcelo Santiago e ambientado nos anos 1970 durante a ditadura militar brasileira, que acompanha três militantes.Foto: Divulgação
Mel Lisboa foi casada com Felipe Rosseno, com quem teve dois filhos, Bernardo, nascido em 2008, e Clarice; a união terminou em junho de 2023.
Mel Lisboa foi casada com Felipe Rosseno, com quem teve dois filhos, Bernardo, nascido em 2008, e Clarice; a união terminou em junho de 2023.Foto: Reprodução Instagram /@mellisboa
Em janeiro de 2025 assumiu relacionamento com o ator Gustavo Rezende, colega de trabalho na peça “Rita Lee: Uma Autobiografia Musical”.
Em janeiro de 2025 assumiu relacionamento com o ator Gustavo Rezende, colega de trabalho na peça “Rita Lee: Uma Autobiografia Musical”.Foto: Reprodução Instagram /@mellisboa
