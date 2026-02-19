‘Mestre dos mestres’: relembre a trajetória de Ciça, um dos maiores nomes do carnaval carioca
O desfile homenageou, ainda em vida, Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça, comandante da bateria da escola.Foto: Flickr - Eduardo Hollanda
A passagem da escola foi marcada por surpresas desde a comissão de frente, que contou a infância de Ciça no samba e incluiu a aparição inesperada do próprio homenageado, que se revelou no meio da coreografia e reviveu seus tempos de passista.Foto: Flickr - Eduardo Hollanda
Nascido no Rio de Janeiro, em 20 de Julho de 1956, Mestre Ciça construiu uma vida inteira dedicada ao samba e ao carnaval.Foto: Reprodução do Facebook
Unidos de São Carlos, que anos depois passou a se chamar Estácio de Sá.
Sua caminhada começou em 1971, quando desfilou como passista e ritmista da então Unidos de São Carlos, que anos depois passou a se chamar Estácio de Sá.Foto: Reprodução do Instagram @mestrecicaoficial
Foi pela Estácio que ele assumiu, pela primeira vez, a liderança de uma bateria, dando início à carreira como mestre, em 1989.Foto: Flickr Manchete Online
Mais tarde, consolidou seu nome na Viradouro, escola na qual atuou como diretor de bateria entre 1999 e 2009.Foto: Flickr Rio Carnaval
Ele também passou por escolas como União da Ilha do Governador, Acadêmicos do Grande Rio e Unidos da Tijuca.Foto: Ricardo Almeida Fotógrafo/Wikimedia Commons
“A sensação é de reconhecimento, de emoção […] ser homenageado no maior carnaval do mundo, que é o do Rio de Janeiro, estou vivendo um momento único”, disse ele em janeiro.Foto: Rio Carnaval/Dhavid Normando