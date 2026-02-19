Igor Sorriso conquista o Estandarte de Ouro de Melhor Puxador no Carnaval 2026

Igor da Silva Moreira, mais conhecido como Igor Sorriso, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de 1987 e iniciou a carreira em grupos de pagode nas noites cariocas até ser convidado a defender um samba-enredo na São Clemente, na disputa para o carnaval de 2003.Foto: Reprodução / Instagram
Em seguida, se tornou intérprete principal da Mocidade Unida do Santa Marta, onde permaneceu por três anos.Foto: Reprodução / Instagram
De 2005 a 2007, foi intérprete da Aprendizes do Salgueiro e, posteriormente, passou pela Vizinha Faladeira.Foto: Wikimedia Commons / Arleson Rezende
Em 2010, assumiu como intÃ©rprete da SÃ£o Clemente e contribuiu para o acesso da escola ao Grupo Especial.ÂFoto: Wikimedia Commons / Ricardo Almeida FotÃ³grafo
No ano seguinte, se destacou como uma das revelações do carnaval carioca e conquistou, inclusive, o Estandarte de Ouro de Revelação em 2011. Também integrou o time de apoio da Mocidade Alegre, em São Paulo, no mesmo ano.Foto: Divulgação
Em 2013, teve passagem pela Tucuruvi e assumiu o posto de intérprete na Unidos da Ilha do Marduque, do Rio Grande do Sul.Foto: Reprodução / Instagram
Ele ficou na SÃ£o Clemente atÃ© 2015. Depois, foi para a Unidos de Vila Isabel, onde ficou de 2016 a 2018.Foto: Wikimedia Commons / Ricardo Almeida FotÃ³grafo
Posteriormente, retornou à Mocidade Alegre como intérprete principal em 2019.Foto: Reprodução / Instagram
Em 2022, também foi intérprete da Unidos de Jucutuquara, mas deixou a escola após o desfile.Foto: Reprodução / Instagram
Em 2025, acertou seu retorno ao carnaval do Rio de Janeiro como intérprete principal do Salgueiro.Foto: Reprodução / Instagram
No carnaval de São Paulo, Igor Sorriso acumula quatro títulos na primeira divisão, conquistados em 2014, 2023, 2024 e 2026, além de dois vice-campeonatos e dois terceiros lugares. No Rio de Janeiro, venceu a segunda divisão em 2010.Foto: Reprodução / Instagram