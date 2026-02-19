Assine
Igor Sorriso conquista o Estandarte de Ouro de Melhor Puxador no Carnaval 2026

Redação Flipar
  • <p><span style=Intérprete do samba-enredo do Salgueiro, Igor Sorriso se destacou pela condução segura do desfile, desempenho que lhe garantiu o reconhecimento do júri formado por 14 avaliadores. 

    Intérprete do samba-enredo do Salgueiro, Igor Sorriso se destacou pela condução segura do desfile, desempenho que lhe garantiu o reconhecimento do júri formado por 14 avaliadores. 

  • <p><span style=Última escola a se apresentar no terceiro dia do Grupo Especial, o Salgueiro levou para a avenida uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, que faleceu em 2024. 

    Última escola a se apresentar no terceiro dia do Grupo Especial, o Salgueiro levou para a avenida uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, que faleceu em 2024. 

  • <p><span style=O enredo apresentou uma viagem pela trajetória criativa da artista, com referências a personagens de contos de fadas, figuras históricas e elementos do imaginário popular brasileiro.

    O enredo apresentou uma viagem pela trajetória criativa da artista, com referências a personagens de contos de fadas, figuras históricas e elementos do imaginário popular brasileiro.

  • <p><span style=Na madrugada de 18 de fevereiro de 2026, Igor abriu o desfile com um discurso de apoio à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Ele agradeceu à entidade e afirmou que o título “se ganha aqui”, em referência ao desempenho na avenida.

    Na madrugada de 18 de fevereiro de 2026, Igor abriu o desfile com um discurso de apoio à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Ele agradeceu à entidade e afirmou que o título “se ganha aqui”, em referência ao desempenho na avenida.

  • <p><span style=Igor da Silva Moreira, mais conhecido como Igor Sorriso, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de 1987 e iniciou a carreira em grupos de pagode nas noites cariocas até ser convidado a defender um samba-enredo na São Clemente, na disputa para o carnaval de 2003.

    Igor da Silva Moreira, mais conhecido como Igor Sorriso, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de 1987 e iniciou a carreira em grupos de pagode nas noites cariocas até ser convidado a defender um samba-enredo na São Clemente, na disputa para o carnaval de 2003.

  • <p><span style=Em seguida, se tornou intérprete principal da Mocidade Unida do Santa Marta, onde permaneceu por três anos. 

    Em seguida, se tornou intérprete principal da Mocidade Unida do Santa Marta, onde permaneceu por três anos. 

  • <p><span style=De 2005 a 2007, foi intérprete da Aprendizes do Salgueiro e, posteriormente, passou pela Vizinha Faladeira.

    De 2005 a 2007, foi intérprete da Aprendizes do Salgueiro e, posteriormente, passou pela Vizinha Faladeira.

  • <p><span style=Em 2010, assumiu como intÃ©rprete da SÃ£o Clemente e contribuiu para o acesso da escola ao Grupo Especial.Â 

    Em 2010, assumiu como intÃ©rprete da SÃ£o Clemente e contribuiu para o acesso da escola ao Grupo Especial.Â 

  • <p><span style=No ano seguinte, se destacou como uma das revelações do carnaval carioca e conquistou, inclusive, o Estandarte de Ouro de Revelação em 2011. Também integrou o time de apoio da Mocidade Alegre, em São Paulo, no mesmo ano.

    No ano seguinte, se destacou como uma das revelações do carnaval carioca e conquistou, inclusive, o Estandarte de Ouro de Revelação em 2011. Também integrou o time de apoio da Mocidade Alegre, em São Paulo, no mesmo ano.

  • <p><span style=Em 2013, teve passagem pela Tucuruvi e assumiu o posto de intérprete na Unidos da Ilha do Marduque, do Rio Grande do Sul. 

    Em 2013, teve passagem pela Tucuruvi e assumiu o posto de intérprete na Unidos da Ilha do Marduque, do Rio Grande do Sul. 

  • <p><span style=Ele ficou na SÃ£o Clemente atÃ© 2015. Depois, foi para a Unidos de Vila Isabel, onde ficou de 2016 a 2018.

    Ele ficou na SÃ£o Clemente atÃ© 2015. Depois, foi para a Unidos de Vila Isabel, onde ficou de 2016 a 2018.

  • <p><span style=Posteriormente, retornou à Mocidade Alegre como intérprete principal em 2019.

    Posteriormente, retornou à Mocidade Alegre como intérprete principal em 2019.

  • <p><span style=Em 2022, também foi intérprete da Unidos de Jucutuquara, mas deixou a escola após o desfile.

    Em 2022, também foi intérprete da Unidos de Jucutuquara, mas deixou a escola após o desfile.

  • <p><span style=Em 2025, acertou seu retorno ao carnaval do Rio de Janeiro como intérprete principal do Salgueiro.

    Em 2025, acertou seu retorno ao carnaval do Rio de Janeiro como intérprete principal do Salgueiro.

  • <p><span style=No carnaval de São Paulo, Igor Sorriso acumula quatro títulos na primeira divisão, conquistados em 2014, 2023, 2024 e 2026, além de dois vice-campeonatos e dois terceiros lugares. No Rio de Janeiro, venceu a segunda divisão em 2010.

    No carnaval de São Paulo, Igor Sorriso acumula quatro títulos na primeira divisão, conquistados em 2014, 2023, 2024 e 2026, além de dois vice-campeonatos e dois terceiros lugares. No Rio de Janeiro, venceu a segunda divisão em 2010.

