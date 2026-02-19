Assine
Jornal resgata texto com ‘mea culpa’ de Demétrio Magnoli sobre impeachment de Dilma

Redação Flipar
  O texto foi resgatado na seção especial "105 Colunas de Grande Repercussão", que faz parte das celebrações pelos 105 anos do jornal. Dilma teve o mandato de presidente cassado pelo Congresso Nacional em 2016.

    O texto foi resgatado na seção especial “105 Colunas de Grande Repercussão”, que faz parte das celebrações pelos 105 anos do jornal. Dilma teve o mandato de presidente cassado pelo Congresso Nacional em 2016.

     Foto: - Reprodução do Youtube Canal TV Cultura
  Em 2022, Demétrio escreveu coluna com o título "Errei sobre o impeachment" em que explicava sua reavaliação do processo. 

     

    Em 2022, Demétrio escreveu coluna com o título “Errei sobre o impeachment” em que explicava sua reavaliação do processo. 

     

     Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Cultura
  • <p>No texto, Demétrio afirmou que o artigo “Impeachment, urgente!”, de março de 2016, foi um erro de “avaliação política” da sua parte.</p>

    No texto, Demétrio afirmou que o artigo “Impeachment, urgente!”, de março de 2016, foi um erro de “avaliação política” da sua parte.

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  O país podia suportar mais dois anos de desgoverno, até o veredicto das urnas", argumentou o sociólogo.

    O país podia suportar mais dois anos de desgoverno, até o veredicto das urnas”, argumentou o sociólogo.

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  "Legítimo e legal, o impedimento de Rousseff foi um erro político grave. Entendi isso no começo. Depois, fui tragado pelo turbilhão. Mea culpa", afirmou Demétrio no encerramento da coluna. 

    “Legítimo e legal, o impedimento de Rousseff foi um erro político grave. Entendi isso no começo. Depois, fui tragado pelo turbilhão. Mea culpa”, afirmou Demétrio no encerramento da coluna. 

     Foto: Reprodução do Flickr Mario Miranda Filho/Agencia Foto
  Demétrio Martinelli Magnoli nasceu em São Paulo, em 1958. Jornalista, sociólogo e doutor em Geografia Humana, ele é autor de diversos livros. 

    Demétrio Martinelli Magnoli nasceu em São Paulo, em 1958. Jornalista, sociólogo e doutor em Geografia Humana, ele é autor de diversos livros. 

     Foto: Reprodução do Flickr Cleones Novais
  Formado pela Universidade de São Paulo, ele teve participação ativa no movimento estudantil durante o período da ditadura militar. 

    Formado pela Universidade de São Paulo, ele teve participação ativa no movimento estudantil durante o período da ditadura militar. 

     Foto: Reprodução de rede Social
  Conforme registros da Comissão da Verdade da instituição, ele chegou a ser fichado pelos órgãos de repressão enquanto cursava jornalismo.

    Conforme registros da Comissão da Verdade da instituição, ele chegou a ser fichado pelos órgãos de repressão enquanto cursava jornalismo.

     Foto: Reprodução do Flickr Instituto Millenium
  Ele militou no movimento trotskista Liberdade e Luta (Libelu), ligado à Organização Socialista Internacionalista.

    Ele militou no movimento trotskista Liberdade e Luta (Libelu), ligado à Organização Socialista Internacionalista.

    Foto: Reprodução do Flickr Luciano Piva
  Sua produção intelectual começou ainda nos anos 1980. Em 1986, lançou "O que é Geopolítica?", obra que ajudou a projetá-lo no debate público. 

    Sua produção intelectual começou ainda nos anos 1980. Em 1986, lançou “O que é Geopolítica?”, obra que ajudou a projetá-lo no debate público. 

     Foto: Divulgação
  Anos depois, publicou "O Corpo da Pátria: Imaginação Geográfica e Política Externa no Brasil, 1808-1912", trabalho derivado de sua tese de doutorado defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em 1996. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 1997.

    Anos depois, publicou “O Corpo da Pátria: Imaginação Geográfica e Política Externa no Brasil, 1808-1912”, trabalho derivado de sua tese de doutorado defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em 1996. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 1997.

    Foto: Reprodução do Flickr Colégio Integral
  Ao longo da carreira, tornou-se presença frequente na imprensa brasileira. Atualmente, é comentarista de política internacional no Jornal das Dez e participa do programa GloboNews em Pauta, ambos da GloboNews.

    Ao longo da carreira, tornou-se presença frequente na imprensa brasileira. Atualmente, é comentarista de política internacional no Jornal das Dez e participa do programa GloboNews em Pauta, ambos da GloboNews.

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  Ele também assina colunas nos jornais "O Globo" e "Folha de S.Paulo". No passado, colaborou com "O Estado de S. Paulo", com a revista "Época", com a "Rádio BandNews FM" e foi comentarista do "Jornal da Cultura".

    Ele também assina colunas nos jornais “O Globo” e “Folha de S.Paulo”. No passado, colaborou com “O Estado de S. Paulo”, com a revista “Época”, com a “Rádio BandNews FM” e foi comentarista do “Jornal da Cultura”.

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  No campo das ideias, Magnoli já protagonizou debates intensos, especialmente em torno das políticas de ação afirmativa no Brasil, como as cotas raciais em universidades. 

    No campo das ideias, Magnoli já protagonizou debates intensos, especialmente em torno das políticas de ação afirmativa no Brasil, como as cotas raciais em universidades. 

     Foto: Reprodução do Flickr Colégio Integral
  Em 2019, publicou "Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial", em que analisa como o conceito de "raça" foi construído ao longo de 200 anos. 

    Em 2019, publicou “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”, em que analisa como o conceito de “raça” foi construído ao longo de 200 anos. 

     Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Cultura
  O sociólogo é conhecido por seu estilo incisivo, que já o levou a protagonizar debates acalorados ao vivo com colegas de programa.

    O sociólogo é conhecido por seu estilo incisivo, que já o levou a protagonizar debates acalorados ao vivo com colegas de programa.

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  Algumas dessas discussões, com jornalistas como Guga Chacra, Mauro Paulino, Gerson Camarotti e Sandra Coutinho, chegaram a viralizar na internet. 

    Algumas dessas discussões, com jornalistas como Guga Chacra, Mauro Paulino, Gerson Camarotti e Sandra Coutinho, chegaram a viralizar na internet. 

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
