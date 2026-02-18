Assine
Leões que eram explorados em circo são libertados na natureza

Redação Flipar
  O resgate simboliza o avanço de campanhas internacionais contra o uso de animais selvagens em espetáculos circenses.

     Foto: Reprodução de vídeo DW
  O leão, chamado de rei da selva, é reconhecido por seu poder e majestade. Mas há muito mais nestes enormes felinos selvagens do que aparenta.

    Foto: wikimedia commons Derek Ramse
  O leão vive em grupos, que apresentam uma hierarquia bastante definida. Enquanto as fêmeas caçam e cuidam dos filhotes, os machos protegem o grupo, geralmente formado por 40 indivíduos. Na maioria, fêmeas.

     Foto: Imagem de Nel Botha por Pixabay
  Atualmente, é classificado como vulnerável à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).

     Foto: Imagem de Angela por Pixabay
  O leão é o segundo maior felino do mundo – ficando atrás do tigre, e tem um tempo de vida relativamente curto, podendo viver até 20 anos.

     Foto: Divulgação Portal prefeito Chico Sardelli
  Os leões apresentam de 1,37 a 2 m de tamanho (corpo e cabeça), e sua cauda pode atingir até 100 cm de comprimento. O peso varia entre 120 e 190 quilos.

     Foto: Bernard Dupont wikimedia commons
  Vale destacar que já foram descritos leões com mais de 250 kg e o maior leão já encontrado pesava 272 kg.

     Foto: Kevin Pluck FlickR wikimedia commons
  Os leões apresentam uma pelagem amarela dourada, que é importante para garantir a camuflagem em meio à vegetação da savana.

    Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
  A grande maioria dos leões que hoje vivem na natureza é encontrada nas savanas da África e demais regiões semi-desérticas. Ele já foi extinto em muitas áreas de florestas da Ásia e Europa.

     Foto: pixabay
  A maior parte do tempo dos leões é destinada ao descanso, apenas durante 5 horas do dia ocorrem as atividades de caça e em grupo. O restante do tempo serve para dormir, descansar e economizar energia.

     Foto: Yathin S Krishnappa wikimedia commons
  Além disso, as suas atividades costumam acontecer ao entardecer. Os leões possuem excelente visão noturna, garantindo que a caça possa ocorrer durante a noite.

     Foto: Alexas pixabay
  A comunicação entre os leões é feita através de rugidos, eles servem para alertar e demarcar o território ocupado. Assim, o rugido pode ser ouvido a até 9 km de distância.

     Foto: Imagem de Nicky por Pixabay
  Nos aspectos físicos, o macho possui uma juba característica e imponente e é bastante peludo. Já a fêmea é de menor porte, bem menos peluda e não apresenta a juba. A coloração da pelagem dos leões varia de amarelo a marrom.

     Foto: Falense wikimedia commons
  Os leões são animais carnívoros e suas presas mais comuns são as zebras, búfalos, javalis, antílopes e veados. Eles são excelentes predadores e ocupam o topo de suas cadeias alimentares.

    Foto: Joachim Huber - wikimedia commons
  Os leões são capazes de comer presas que têm até o dobro de seu tamanho e até 30 kg de carne em uma de suas refeições ao longo do dia. E também podem passar até três dias sem se alimentarem.

     Foto: imagem gerada por i.a
  As leoas, responsáveis pelas caças, podem correr até 80 km/h, quando percorrem distâncias pequenas. Já os machos são mais lentos, atingem 58 km/h.

     Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
  Os leões alcançam a maturidade até os 4 anos de idade. A reprodução pode acontecer durante todo o ano. O cio das fêmeas dura de 2 a 8 dias e ocorre em qualquer época do ano.

     Foto: Imagem de Nimrod Oren por Pixabay
  O acasalamento pode acontecer até 50 vezes em um único dia. As fêmeas só não estão disponíveis para reprodução durante a gestação e o aleitamento.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  A gestação dura de 100 a 119 dias, e resulta entre 2 a 4 crias. A fêmea procura um lugar seguro para o parto e de onde possa continuar as suas atividades de caça.

     Foto: Imagem de CatrinAdams por Pixabay
  Os filhotes nascem com cerca de 2 kg, e seus olhos só abrem após 10 dias do nascimento. Eles podem ser amamentados também por outras fêmeas do grupo.

     Foto: Imagem de Les Bohlen por Pixabay
  Os filhotes ficam em esconderijos até que atinjam cerca de 8 semanas de idade. Eles são capazes de correr quando possuem por volta de 1 mês e quando completam 3 meses passam a acompanhar a mãe e as fêmeas durante a caça.

     Foto: Divulgação/MARK BOYD, QUÊNIA
