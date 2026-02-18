Bateria do Mestre Casagrande, da Unidos da Tijuca, ganha Estandarte de Ouro 2026: Ritmo e cadência que arrepiam
A escola de samba homenageou a escritora Carolina Maria de Jesus ao encerrar a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, na madrugada de terça-feira (17/2).Foto:
As baterias de escola de samba são um dos elementos mais importantes do desfile, sendo responsáveis por dar o ritmo e o andamento da apresentação. Saiba tudo sobre elas nesta galeria!Foto: flickr Circuito Fora do Eixo
As baterias são formadas por uma grande variedade de instrumentos, que são tocados por ritmistas experientes.Foto: wikimedia commons Wigder Frota
A tradição das baterias de escola de samba é longa e rica. Elas surgiram no início do século 20, quando os blocos carnavalescos começaram a incorporar instrumentos de percussão em seus desfiles.Foto: flickr Geraldo Viola
As primeiras baterias usavam como instrumento tamborins, latas de manteiga, cuícas e pandeiro.Foto: wikimedia commons Alno
Com o tempo, as baterias se tornaram cada vez mais complexas e sofisticadas, e hoje são um dos elementos mais importantes do carnaval.Foto: flickr Rodrigo Propósito
Além de serem importantes para dar ritmo, as baterias de escola de samba influenciam nos outros quesitos técnicos do desfile de diversas maneiras.Foto: wikimedia commons Fernando Maia
São elas que podem ajudar a criar uma atmosfera animada e contagiante, o que ajuda a motivar as demais alas e atrair a atenção do público.Foto: Agência Brasil/Tata Barreto
As baterias tornaram-se verdadeiras orquestras percussivas, compostas por instrumentos específicos que desempenham papéis distintos na formação do som característico das escolas de samba.Foto: Raphael David / Riotur
Confira os instrumentos mais comuns usados nas baterias de escola de samba:Foto: Raphael David / Riotur
Tambor-mor: É o instrumento de maior destaque na bateria, e é responsável por dar o ritmo básico do samba.Foto: wikimedia commons Fernando
Caixa: Também conhecida como tarol, a caixa é um tambor pequeno e agudo que fornece o ritmo principal da bateria. É responsável por criar padrões rítmicos complexos e marcantes.Foto: reprodução
Surdo: Um dos instrumentos mais icônicos da bateria de escola de samba, o surdo é um tambor de dimensões variadas que produz diferentes notas.Foto: reprodução
Os surdos graves fornecem a base rítmica, enquanto os agudos adicionam nuances e complexidade ao som.Foto: wikimedia commons Alno
Cuíca: É um instrumento de percussão de origem africana, feito de um tambor cilíndrico com um aro de metal na parte superior. O som é produzido esfregando uma vareta de madeira ou de bambu no interior do tambor, produzindo um som áspero e sibilante.Foto: reprodução tv globo
Timbal: É um instrumento de percussão de mão, responsável por dar o ritmo dos refrões do samba.Foto: reprodução facebook
Agogô: Instrumento de metal composto por duas campânulas, o agogô contribui para a sonoridade característica da bateria, fornecendo um brilho metálico ao conjunto.Foto: reprodução
Repique: Um tambor de altura média com som agudo, o repique desempenha um papel importante nas transições e variações rítmicas, além de ser usado para comunicação entre os membros da bateria.Foto: reprodução
Tamborim: Funciona como um pequeno tambor de mão. É utilizado para criar padrões rítmicos rápidos e marcantes, adicionando um elemento de destaque ao som da bateria.Foto: wikimedia commons Alno
Chocalho: Instrumento de percussão composto por pequenas cápsulas metálicas, o chocalho adiciona um componente de vibração ao som da bateria.Foto: flickr Paulo Guereta
Pandeiro: é um instrumento de percussão de mão, e é responsável por dar o ritmo dos versos do samba.Foto: wikimedia commons Alno
A influência da bateria vai além do quesito de percussão. A marcação rítmica precisa e a intensidade controlada da bateria têm um impacto direto no andamento do desfile, influenciando a evolução da escola de samba na avenida.Foto: flickr José Doval
Quanto mais rápido e forte a bateria toca, mais rápido os membros da escola geralmente desfilam. Isso está diretamente ligado à maneira como a escola evolui na avenida.Foto: flickr Geraldo Viola
Nas escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, cada bateria tem em média entre 250 e 300 componentes.Foto: reprodução
Quando se avalia a bateria, deve-se levar em conta a consistência do ritmo em harmonia com o Samba-Enredo.Foto: reprodução youtube
Também são levados em conta a combinação perfeita dos sons produzidos pelos diferentes instrumentos e a capacidade criativa e versátil da bateria.Foto: reprodução youtube
No carnaval carioca, algumas escolas se destacam por estarem sempre conseguindo as melhores notas no quesito bateria. São elas: Unidos da Tijuca, Salgueiro, Portela, Beija-Flor e Mocidade Independente de Padre Miguel.Foto: reprodução youtube
Um detalhe importante é que, até o início do século 20, as baterias das escolas de samba eram compostas apenas por homens, mas isso vem mudando radicalmente nos últimos anos.Foto: reprodução redes sociais
Em 2023, por exemplo, as mulheres já representavam cerca de 40% dos ritmistas das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.Foto: divulgação