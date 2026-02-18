Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Os animais mais velozes do planeta

RF
Redação Flipar
  • <p>Zebra- Natural das savanas africanas, são as presas preferidas dos felinos. Mas, com a velocidade de até 64 km/h, não são abatidas facilmente.</p>

    Zebra- Natural das savanas africanas, são as presas preferidas dos felinos. Mas, com a velocidade de até 64 km/h, não são abatidas facilmente.

     Foto: pixabay
  • <p>Devido à sua rapidez e às listras na pele, elas confundem seus predadores que possuem visão em preto e branco e têm dificuldade para reconhecer a forma do animal.</p>

    Devido à sua rapidez e às listras na pele, elas confundem seus predadores que possuem visão em preto e branco e têm dificuldade para reconhecer a forma do animal.

     Foto: Khendon wikimedia commons
  • <p>Coiote- Atinge 69 km/h. Este mamífero é da família dos cães e lobos, desenvolvendo essa habilidade para ampliar seu cardápio carnívoro, não dando muita chance às suas presas.</p>

    Coiote- Atinge 69 km/h. Este mamífero é da família dos cães e lobos, desenvolvendo essa habilidade para ampliar seu cardápio carnívoro, não dando muita chance às suas presas.

     Foto: Henry from Arizona, wikimedia commons
  • <p>Levam uma vida solitária e raramente são encontrados em matilhas. Em geral, vivem até seis anos, e são encontrados nas Américas do Norte e Central.</p>

    Levam uma vida solitária e raramente são encontrados em matilhas. Em geral, vivem até seis anos, e são encontrados nas Américas do Norte e Central.

     Foto: Pixabay
  • <p>Pato-eider- Também conhecido como êider-edredão, é encontrado nas áreas costeiras de todo o hemisfério norte. Pode atingir até 76 km/h durante o voo, e isso permite que ele migre para o Sul, fugindo do frio.</p>

    Pato-eider- Também conhecido como êider-edredão, é encontrado nas áreas costeiras de todo o hemisfério norte. Pode atingir até 76 km/h durante o voo, e isso permite que ele migre para o Sul, fugindo do frio.

     Foto: Andreas Trepte wikimedia commons
  • <p>Ele se alimenta principalmente de crustáceos, estrelas do mar e molusco. Pode pesar até 2,5 kg e medir 60 cm. A espécie coloca até 6 ovos e a fêmea passa o mês inteiro chocando o ovo.</p>

    Ele se alimenta principalmente de crustáceos, estrelas do mar e molusco. Pode pesar até 2,5 kg e medir 60 cm. A espécie coloca até 6 ovos e a fêmea passa o mês inteiro chocando o ovo.

     Foto: Ron Knight wikimedia commons
  • <p>Gnu- Apesar de pesar até 270 kg, o gnu alcança 80 km/h, desenvolvendo a habilidade de correr para escapar de predadores como leões, leopardos e hienas. Também é conhecido como boi-cavalo e pode ser encontrado na Tanzânia e no Quênia.</p>

    Gnu- Apesar de pesar até 270 kg, o gnu alcança 80 km/h, desenvolvendo a habilidade de correr para escapar de predadores como leões, leopardos e hienas. Também é conhecido como boi-cavalo e pode ser encontrado na Tanzânia e no Quênia.

     Foto: Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons
  • <p>Os gnus migram em grupo por longas distâncias pela savana, em busca de alimentos e água. Eles são herbívoros. e vivem em média 20 anos, mas existem casos relatados em que chegaram aos 40 anos.</p>

    Os gnus migram em grupo por longas distâncias pela savana, em busca de alimentos e água. Eles são herbívoros. e vivem em média 20 anos, mas existem casos relatados em que chegaram aos 40 anos.

     Foto: Derek Keats wikimedia commons
  • <p>Leoas- Caçadoras natas, atingem 80 km/h em curtas distâncias. Isso porque muitas de suas presas são ágeis. As fêmeas são mais leves para corridas rápidas em comparação aos leões.</p>

    Leoas- Caçadoras natas, atingem 80 km/h em curtas distâncias. Isso porque muitas de suas presas são ágeis. As fêmeas são mais leves para corridas rápidas em comparação aos leões.

     Foto: Falense wikimedia commons
  • <p>As leoas pesam em média 180 kg e os pelos não tão grossos quanto os do macho. A espécie é encontrada com facilidade em parte da Ásia e África.</p>

    As leoas pesam em média 180 kg e os pelos não tão grossos quanto os do macho. A espécie é encontrada com facilidade em parte da Ásia e África.

     Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
  • <p>Gazela-de-thomson- Pequena e ágil, atinge cerca de 80 km/h, aproveitando seu pequeno porte(pesa 25 kg e mede 60 cm), para fazer curvas eficientes e escapar de predadores como o guepardo.</p>

    Gazela-de-thomson- Pequena e ágil, atinge cerca de 80 km/h, aproveitando seu pequeno porte(pesa 25 kg e mede 60 cm), para fazer curvas eficientes e escapar de predadores como o guepardo.

     Foto: Thomas Fuhrmann - wikimedia commons
  • <p>São facilmente encontradas nas savanas africanas, geralmente em bando. Sua coloração e listras permitem que elas se camuflem em meio ao seu habitat, uma forma de defesa contra seu predador.</p>

    São facilmente encontradas nas savanas africanas, geralmente em bando. Sua coloração e listras permitem que elas se camuflem em meio ao seu habitat, uma forma de defesa contra seu predador.

     Foto: Stig Nygaard wikimedia commons
  • <p>Antilocapra- Esse quadrúpede atinge 98 km/h, para fugir do extinto guepardo-americano, seu principal algoz. O macho chega a pesar 60 kg e o animal é considerado herbívoro.</p>

    Antilocapra- Esse quadrúpede atinge 98 km/h, para fugir do extinto guepardo-americano, seu principal algoz. O macho chega a pesar 60 kg e o animal é considerado herbívoro.

     Foto: Alan D. Wilson wikimedia commons
  • <p>É facilmente encontrado na América do Norte, após sobreviver ao risco de extinção da espécie. Hoje divide seu habitat natural com predadores como linces e coiotes, entre outros.</p>

    É facilmente encontrado na América do Norte, após sobreviver ao risco de extinção da espécie. Hoje divide seu habitat natural com predadores como linces e coiotes, entre outros.

     Foto: Yathin S Krishnappa wikimedia commons
  • <p>Agulhão-vela- Mais conhecido como peixe-espada, o agulhão-vela alcança 110 km/h, utilizando uma extremidade longa e pontiaguda, o que aumenta a sua velocidade na água e facilita seu deslocamento para fugir de predadores.</p>

    Agulhão-vela- Mais conhecido como peixe-espada, o agulhão-vela alcança 110 km/h, utilizando uma extremidade longa e pontiaguda, o que aumenta a sua velocidade na água e facilita seu deslocamento para fugir de predadores.

     Foto: Reprodução doTwitter @taviao
  • <p>Possui uma grande nadadeira no dorso para ajudar a direcionar seu trajeto. Se alimenta de pequenos peixes e pode chegar a até 60 kg, sendo originário dos Oceanos Índico e Pacífico. Aqui no Brasil é encontrado de norte a sul do país.</p>

    Possui uma grande nadadeira no dorso para ajudar a direcionar seu trajeto. Se alimenta de pequenos peixes e pode chegar a até 60 kg, sendo originário dos Oceanos Índico e Pacífico. Aqui no Brasil é encontrado de norte a sul do país.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Guepardo- Também conhecido como Chita, esse felino atinge a impressionante marca de 130 km/h, e por até 500 metros consegue manter a velocidade. É considerado o animal terrestre mais rápido do mundo.</p>

    Guepardo- Também conhecido como Chita, esse felino atinge a impressionante marca de 130 km/h, e por até 500 metros consegue manter a velocidade. É considerado o animal terrestre mais rápido do mundo.

     Foto: DrZoltan pixabay
  • <p>E seu habitat natural é a savana Africana, península Arábica e o sudoeste Asiático. O guepardo é um animal carnívoro que se alimenta de pequenos mamíferos. Pode viver cerca de 17 anos, e hoje vive sob o risco de extinção.</p>

    E seu habitat natural é a savana Africana, península Arábica e o sudoeste Asiático. O guepardo é um animal carnívoro que se alimenta de pequenos mamíferos. Pode viver cerca de 17 anos, e hoje vive sob o risco de extinção.

     Foto: Domínio público / pxhere.com
  • <p>Falcão peregrino- A ave de rapina é considerada o animal mais rápido do planeta, atingindo até 320 km/h durante a caça, utilizando um mergulho para aproveitar a gravidade. Pode ser encontrada em todos os continentes, com exceção da Antártida.</p>

    Falcão peregrino- A ave de rapina é considerada o animal mais rápido do planeta, atingindo até 320 km/h durante a caça, utilizando um mergulho para aproveitar a gravidade. Pode ser encontrada em todos os continentes, com exceção da Antártida.

     Foto: Falcão Azul wikimedia commons
  • <p>O falcão, que pode medir até 58 cm e pesar até 1,5 kg, se alimenta de outras aves de pequeno porte, como pombo. No Brasil é visto durante a primavera no topo de prédios de grandes cidades.</p>

    O falcão, que pode medir até 58 cm e pesar até 1,5 kg, se alimenta de outras aves de pequeno porte, como pombo. No Brasil é visto durante a primavera no topo de prédios de grandes cidades.

     Foto: Renata Mascareñas / commons wikimedia
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay