As piores cidades para morar no Brasil: o que elas têm de tão ruim

Redação Flipar
  Uiramutã (RR) – 37,63 pontos. A pior cidade para se viver no Brasil fica em Roraima. Localizada na fronteira com a Venezuela, é isolada geograficamente. A precariedade em infraestrutura dificulta o acesso a serviços básicos. Sua economia depende majoritariamente da subsistência.

     Foto: Divulgação
  Alto Alegre (RR) – 38,38 pontos – Enfrenta problemas graves de acesso a saneamento básico e saúde. Sofre com desmatamento e conflitos relacionados a terras indígenas. A economia tem baixo desenvolvimento industrial e comercial.

     Foto: Divulgação prefeitura
  Trairão (PA) – 38,69 pontos – Problemas crônicos de desmatamento e exploração madeireira ilegal. Altos índices de criminalidade em áreas rurais. Falta de infraestrutura básica, como pavimentação e energia regular

     Foto: Reprodução Facebook
  Bannach (PA) – 38,89 pontos – Uma das cidades menos populosas do país, carece de investimento público. Possui serviços de saúde e educação extremamente limitados. Economia baseada na agropecuária rudimentar.

     Foto: Uchôa Silva/TJPA domínio público
  Jacareacanga (PA) – 38,92 pontos – Distância de grandes centros prejudica o desenvolvimento econômico. Sofre com a exploração de ouro ilegal que degrada o ambiente. Infraestrutura urbana é insuficiente para atender à população.

     Foto: Prefeitura Municipal de Jacareacanga
  Cumaru do Norte (PA) – 40,64 pontos – Problemas com regularização fundiária e conflitos agrários. Economia restrita à pecuária e ao agronegócio, com pouco incentivo à diversificação. Serviços básicos são escassos ou de baixa qualidade.

     Foto: Divulgação
  Pacajá (PA) – 40,70 pontos – Violência urbana e rural é um dos principais desafios. Acesso precário a saneamento, transporte e educação. Exploração ilegal de madeira e crimes ambientais são comuns.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>UruarÃ¡ (PA) – 41,26 pontos – Enfrenta altas taxas de desmatamento e conflitos fundiÃ¡rios. Infraestrutura de saÃºde e educaÃ§Ã£o Ã© deficiente. Economia depende majoritariamente da agricultura, mas com pouca valorizaÃ§Ã£o.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Faebook
  Portel (PA) – 42,23 pontos – Desafios logísticos devido à localização ribeirinha remota. Educação e saúde têm baixa qualidade e alcance. Alta vulnerabilidade econômica devido à falta de alternativas econômicas.

     Foto: Reprodução do Facebook Folha de Portel
  • <p>Bonfim (RR) – 42,27 pontos – Problemas com desenvolvimento econÃŽmico devido Ã  proximidade com a fronteira. Infraestrutura urbana ainda subdesenvolvida. Depende fortemente de subsÃ­dios federais para sobreviver.</p>

     Foto: Prefeitura Municipal de Bonfim - RR
  Anapu (PA) – 42,30 pontos – Reconhecida pelos conflitos agrários, inclusive mortes violentas. Infraestrutura de transporte e serviços básicos é insuficiente. Desmatamento relacionado à agricultura extensiva.

     Foto: Antônio Cruz/ ABr wiki commons
  • <p>Oiapoque (AP) – 42,46 pontos – Geograficamente isolada, com infraestrutura precÃ¡ria de transporte e comunicaÃ§Ã£o. Desafios na saÃºde pÃºblica, principalmente em comunidades ribeirinhas. Conflitos relacionados Ã  imigraÃ§Ã£o e mineraÃ§Ã£o ilegal.</p>

     Foto: Rede AmazÃŽnica/ReproduÃ§Ã£o
  Pauini (AM) – 42,63 pontos – Localizada no interior do Amazonas, enfrenta dificuldades de logística. Serviços de educação e saúde mal estruturados. Economia baseada em atividades de subsistência.

     Foto: Divulgação/MPAM
  Nova Nazaré (MT) – 42,78 pontos – Pouco investimento em infraestrutura urbana e serviços básicos. Baixa diversificação econômica, focada na agricultura. Isolamento geográfico dificulta o crescimento sustentável.

     Foto: Prefeitura Municipal de Nova Nazaré
  São Félix de Balsas (MA) – 43,05 pontos – Uma das cidades mais pobres do Maranhão, com poucos investimentos em infraestrutura. Agricultura familiar ainda é a principal atividade econômica. Deficiência em serviços públicos essenciais.

     Foto: Reprodução do Youtube
  Feijó (AC) – 43,11 pontos – Falta de infraestrutura adequada para lidar com inundações frequentes. Serviços públicos de saúde e educação precários. Economia pouco diversificada e centrada no extrativismo.

     Foto: Iorran93pontobeerre/Wikimédia Commons
  Amajari (RR) – 43,38 pontos – Isolamento geográfico e dependência econômica da agricultura. Infraestrutura urbana básica é extremamente limitada. Conflitos territoriais e ambientais são recorrentes.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>PracuÃºba (AP) – 43,50 pontos – Distante de centros econÃŽmicos e com acesso limitado a transporte. ServiÃ§os de saÃºde e educaÃ§Ã£o sÃ£o insuficientes para a populaÃ§Ã£o. Economia de subsistÃªncia e falta de diversificaÃ§Ã£o econÃŽmica.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o de Rede Social
  Gaúcha do Norte (MT) – 43,53 pontos – Problemas de acesso à água potável e saneamento. A infraestrutura rodoviária é deficiente para o escoamento agrícola. Alta dependência da agropecuária e pouco desenvolvimento de outros setores.

     Foto: Prefeitura de Gaúcha do Norte
  Santa Rosa do Purus (AC) – 43,78 pontos – Localizada em uma área de difícil acesso no Acre, isolada durante as cheias. Infraestrutura pública é insuficiente e de baixa qualidade. Economia baseada em subsistência com pouco incentivo externo.

     Foto: Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus (AC)
