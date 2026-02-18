Assine
Após missão histórica, astronauta Sunita Williams encerrou carreira espacial

RF
Redação Flipar
    Em três missões, Williams acumulou 608 dias em órbita, o segundo maior tempo entre astronautas da agência. Também entrou para a história como a mulher com mais horas em caminhadas espaciais e a primeira pessoa a correr uma maratona no espaço.

     Foto: wikimedia commons/Airman 1st Class Ryan Lackey
    “Suni Williams foi uma pioneira nos voos espaciais tripulados”, afirmou o administrador da Nasa, Jared Isaacman.

     Foto: NASA
    Recentemente, Sunita revelou ao jornal “The Mail” ter esquecido como fazer várias atividades básicas, inclusive andar.

     Foto: Divulgação/NASA
    “Agora mesmo estou tentando lembrar como é andar. Nesse tempo todo, eu não andei. Não sentei. Não deitei”, disse ela, declarou Williams, em uma videochamada, em Massachusetts.

     Foto: NASA/Bill Ingalls
    Em dezembro de 2024, a Nasa anunciou um atraso no lançamento da missão tripulada SpaceX Crew-10 para resgatar Suni Williams e seu colega Barry Butch Wilmore.

     Foto: Reprodução/Nasa
    A previsão anterior da agência espacial americana era de que os astronautas retornassem em fevereiro de 2025, mas o atraso da nova missão exigiu que Wilmore e Williams permanecem mais tempo fora da Terra.

     Foto: flickr/Robert Markowitz
    Primeiros tripulantes da cápsula Starliner da Boeing, os astronautas da Nasa partiram no dia 5/6/2024 em um voo teste para a órbita terrestre que deveria durar apenas uma semana.

     Foto: divulgação boeing
    Porém, no trajeto a cápsula sofreu falhas no propulsor e teve vazamentos de hélio antes de chegar à Estação Espacial Internacional (ISS). Diante disso, a Nasa adotou cautela para o retorno e o fim da missão tinha sido adiado para a última semana de fevereiro de 2025.

     Foto: Divulgação/Nasa
    A cápsula da Boeing retornou para a Terra sozinha no mês de setembro. A Nasa firmou um plano de contingência com a SpaceX, do empresário Elon Musk, para que a dupla pudesse fazer o caminho de volta em nave da empresa.

     Foto: Divulgação
    Em 10/07/2024, os astronautas disseram em entrevista coletiva – transmitida ao vivo direto da Estação – que estavam confiantes em um retorno tranquilo à Terra. “Eu tenho um sentimento muito bom no meu coração de que a espaçonave nos trará para casa, sem problemas”, afirmou Williams.

     Foto: Reprodução/Nasa
    Suni Williams era astronauta da Nasa desde 1998. Ela é a segunda mulher com maior tempo de caminhada no espaço: 50 horas e 40 minutos. Como integrante da tripulação do NEEMO2, ela chegou a passar 9 dias submersa no laboratório submarino Aquarius, da Nasa.

     Foto: NASA Kennedy Space Center/wikimedia commons
    Como aviadora naval, cargo que passou a ocupar em 1989, ela serviu no Esquadrão de Combate de Helicópteros nos Estados Unidos, participando de missões no Mediterrâneo, Mar Vermelho e Golfo Pérsico.

     Foto: NASA Kennedy Space Center/wikimedia commons
    Em setembro de 1992, Suni Williams participou de operações de resgate às vítimas do Furacão Andrew em Miami, Flórida.

     Foto: Nasa Johnson Space Center/wikimedia commons
    A americana Christina Koch, aliás, tem o recorde feminino de dias consecutivos no espaço: 328. Foram 5.248 órbitas da Terra e 223 milhões de quilômetros percorridos, segundo o jornal britânico The Guardian.

     Foto: Reprodução redes sociais
