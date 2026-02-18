Assine
17 de fevereiro é Dia Mundial do Gato, com ações na Europa

Redação Flipar
  Gatos são pets populares em todo o mundo, e também são conhecidos por sua inteligência, exibindo diversas características de astúcia e adaptação aos ambientes.

    Gatos são pets populares em todo o mundo, e também são conhecidos por sua inteligência, exibindo diversas características de astúcia e adaptação aos ambientes.

     Foto: Dietmar Ludmann/Unsplash
  Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante.

    Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante.

     Foto: Site Freepick
  Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros.

    Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros.

    Foto: Freepik
  Veja curiosidades e características desses felinos, publicadas pelo Hospital Veterinário de Santa Marinho, em Vila Nova de Gaia, Portugal.

    Veja curiosidades e características desses felinos, publicadas pelo Hospital Veterinário de Santa Marinho, em Vila Nova de Gaia, Portugal.

     Foto: Kim Davies Unsplash
  Os gatos podem emitir aproximadamente 100 barulhos e sons distintos, enquanto um cachorro produz cerca de 10.

    Os gatos podem emitir aproximadamente 100 barulhos e sons distintos, enquanto um cachorro produz cerca de 10.

     Foto: Divulgação Petlove
  O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções.

    O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções.

     Foto: Pixabay
  Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos.

    Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos.

     Foto: freepik
  A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano.

    A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano.

     Foto: Joanna Fotógrafa/Pixabay
  A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho.

    A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho.

     Foto: Borna Bevanda Unsplash
  A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada "psi-viagem". Especialistas teorizam que os felinos utilizam a angulação da luz solar ou células magnéticas cerebrais como uma bússola.

    A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada “psi-viagem”. Especialistas teorizam que os felinos utilizam a angulação da luz solar ou células magnéticas cerebrais como uma bússola.

     Foto: Dietmar Ludmann/Unsplash
  Como um gato tem a expectativa de vida de até 20 anos, isso equivale a cerca de um século da vida humana.

    Como um gato tem a expectativa de vida de até 20 anos, isso equivale a cerca de um século da vida humana.

     Foto: Roberto Huczek Unsplash
  O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo.

    O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo.

     Foto: Imagem de K L por Pixabay
  No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas.

    No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas.

     Foto: Pixabay
  Os gatos podem atingir a velocidade de 49 km por hora em corridas de curta distância e são capazes de dar saltos que correspondem a cinco vezes a sua altura em um único pulo.

    Os gatos podem atingir a velocidade de 49 km por hora em corridas de curta distância e são capazes de dar saltos que correspondem a cinco vezes a sua altura em um único pulo.

    Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
  A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Conheça cinco raças que consideradas extremamente espertas.

    A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Conheça cinco raças que consideradas extremamente espertas.

     Foto: Reprodução / Instagram
  Gato Siamês- Com corpo esguio, pelagem curta, olhos amendoados e coloração distintiva, a raça siamesa é conhecida por ser sociável e comunicar-se frequentemente com seus tutores.

    Gato Siamês- Com corpo esguio, pelagem curta, olhos amendoados e coloração distintiva, a raça siamesa é conhecida por ser sociável e comunicar-se frequentemente com seus tutores.

     Foto: Meekahoo - wiki commons
  Os siamases são vocalizadores expressivos, capazes de aprender comandos complexos. Vivem de 12 a 15 anos e são comuns no Sudeste Asiático.

    Os siamases são vocalizadores expressivos, capazes de aprender comandos complexos. Vivem de 12 a 15 anos e são comuns no Sudeste Asiático.

     Foto: Imagem de Andreas Lischka por Pixabay
  Gato da Birmânia- Possui o corpo musculoso, pelagem sedosa, olhos grandes e redondos. É considerado um gato tranquilo, afetuoso e superinteligente.

    Gato da Birmânia- Possui o corpo musculoso, pelagem sedosa, olhos grandes e redondos. É considerado um gato tranquilo, afetuoso e superinteligente.

    Foto: grapheum.de - wiki commons
  Muitas vezes é descrito como um "companheiro de sofá". Vivem aproximadamente 16 anos. É considerado sagrado nos templos de Lao Tzu, locais de devoção do Taoísmo.

    Muitas vezes é descrito como um “companheiro de sofá”. Vivem aproximadamente 16 anos. É considerado sagrado nos templos de Lao Tzu, locais de devoção do Taoísmo.

    Foto: Imagem de Christelle PRIEUR por Pixabay
  Gato Angorá- A raça é considerada uma das mais antigas do mundo e chama atenção por sua inteligência. Possui habilidades de salto e agilidade. É amável e elegante. Alguns têm um olho de cada cor.

    Gato Angorá- A raça é considerada uma das mais antigas do mundo e chama atenção por sua inteligência. Possui habilidades de salto e agilidade. É amável e elegante. Alguns têm um olho de cada cor.

    Foto: UrieldaCosta wiki commons
  Os gatos angorá têm a pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do alaranjado. Eles têm orelhas pontiagudas e corpo elegante. Nativos da Turquia, vivem de 12 a 18 anos.

    Os gatos angorá têm a pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do alaranjado. Eles têm orelhas pontiagudas e corpo elegante. Nativos da Turquia, vivem de 12 a 18 anos.

     Foto: Didi S por Pixabay
  Gato Abissínio- Conhecido por sua pelagem curta com marcações tabby, corpo atlético e orelhas pontiagudas, é considerado uma das raças mais antigas de gatos domésticos.

    Gato Abissínio- Conhecido por sua pelagem curta com marcações tabby, corpo atlético e orelhas pontiagudas, é considerado uma das raças mais antigas de gatos domésticos.

    Foto: Sherman por Pixabay
  Sua personalidade é investigativa, esperta, adorando brincadeiras e interação. São oriundos do antigo Egito, e vivem por até 16 anos.

    Sua personalidade é investigativa, esperta, adorando brincadeiras e interação. São oriundos do antigo Egito, e vivem por até 16 anos.

     Foto: Imagem de Inna Sherman por Pixabay
  Gato Bengal- Essa raça é conhecida por ser a mais inteligente do mundo. Surgiu em 1963 do cruzamento de gato doméstico com gato selvagem na região do Golfo de Bengala – daí seu nome – no sul da Ásia. O reconhecimento da raça pela Federação Internacional Felina ocorreu em 1985.

    Gato Bengal- Essa raça é conhecida por ser a mais inteligente do mundo. Surgiu em 1963 do cruzamento de gato doméstico com gato selvagem na região do Golfo de Bengala – daí seu nome – no sul da Ásia. O reconhecimento da raça pela Federação Internacional Felina ocorreu em 1985.

     Foto: domínio público
  Possui afinidade com brincadeiras na água. Sua pelagem curta e fina é única, com listras e manchas que são resultado do cruzamento. Tem olhos grandes, ovais e geralmente verdes.

    Possui afinidade com brincadeiras na água. Sua pelagem curta e fina é única, com listras e manchas que são resultado do cruzamento. Tem olhos grandes, ovais e geralmente verdes.

    Foto: Imagem de Rumeysa Cinar por Pixabay
