Lenda do basquete e ídolo do esporte mundial, Michael Jordan completa 63 anos
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/15-Michael_Jordan.jpg?20260218082338" width="1114" height="626">
Nascido em 1963, no bairro do Brooklyn, em Nova York, e criado no estado da Carolina do Norte, ele se tornou, ao longo de décadas, uma das figuras mais emblemáticas não apenas do basquete, mas da cultura global.Foto: Reprodução do Youtube Canal REBOUND
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/16-Michael_Jordan.jpg?20260218082338" width="1114" height="626">
Sua trajetória reúne talento excepcional, competitividade extrema, coleção de recordes, carisma e uma capacidade rara de transformar sucesso esportivo em influência duradoura.Foto: - Reprodução do Youtube Canal REBOUND
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/31-Michael_Jordan.jpg?20260218082338" width="1114" height="626">
Antes de alcançar o estrelato profissional, Jordan destacou-se no basquete universitário defendendo a Universidade da Carolina do Norte.Foto: Reprodução do Youtube Canal Hycko
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/28-Michael_Jordan.jpg?20260218082338" width="1114" height="626">
Em 1982, marcou a cesta decisiva na final do campeonato universitário. Seu desempenho chamou atenção de olheiros e especialistas, e, dois anos mais tarde, ele foi selecionado pelo Chicago Bulls como a terceira escolha do draft da NBA, iniciando uma carreira que redefiniria os padrões da liga nacional de basquete dos Estados Unidos.Foto: Reprodução do Youtube Canal Hycko
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-Michael_Jordan.jpg?20260218082338" width="1114" height="626">
Desde sua temporada de estreia, Jordan teve impacto imediato na liga. Ele foi eleito o Novato do Ano na temporada 1984-85 e rapidamente se firmou como principal estrela dos Bulls.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Michael_Jordan.jpg?20260218082340" width="1114" height="626">
Com estilo singular, habilidade atlética impressionante e apetite constante por desafios, tornou-se o principal pontuador da NBA em diversas temporadas, acumulando atuações memoráveis e conquistando o respeito de adversários e torcedores.Foto: Reprodução do Youtube Canal REBOUND
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/09-Michael_Jordan.jpg?20260218082340" width="1114" height="626">
Ao longo de 15 temporadas na liga, Jordan construiu um currículo vitorioso. Ele conduziu o Chicago Bulls a seis títulos da NBA, em 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998, sem jamais perder uma final.Foto: Reprodução do Youtube Canal REBOUND
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/25-Michael_Jordan.jpg?20260218082340" width="1114" height="626">
Em todas essas conquistas, foi eleito o Jogador Mais Valioso das finais, um feito inédito. Também venceu cinco vezes o prêmio de MVP da temporada regular, participou de 14 edições do All-Star Game – o jogo da estrelas – e liderou a liga em pontuação em dez temporadas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Hycko
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-Michael_Jordan.jpg?20260218082340" width="1114" height="626">
Sua média de 30,1 pontos por jogo ao longo da carreira é a maior da história da NBA, refletindo sua capacidade consistente de dominar partidas.Foto:
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/21-Michael_Jordan.jpg?20260218082340" width="1114" height="626">
Além do poder ofensivo, Jordan também se destacou defensivamente, sendo eleito o Melhor Defensor do Ano em 1988 e integrando diversas seleções específicas da liga. Essa combinação de ataque e defesa reforçou sua imagem como um jogador completo.Foto: Reprodução do Youtube Canal REBOUND
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/04-Michael_Jordan.jpg?20260218082342" width="1114" height="626">
Jordan também viveu momentos de interrupção ao longo da carreira. Em 1993, após a morte do pai, anunciou sua primeira aposentadoria e tentou seguir carreira no beisebol. Ele retornou à NBA em 1995, retomando rapidamente o protagonismo e liderando os Bulls a mais três títulos consecutivos.Foto: Marine 69-71/Wikimédia Commons
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/27-Michael_Jordan.jpg?20260218082343" width="1114" height="626">
Em 1999, aposentou-se novamente, voltando às quadras em 2001 para defender o Washington Wizards, onde atuou até 2003, quando encerrou a carreira definitivamente.Foto: Reprodução do Youtube Canal Hycko
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/14-Michael_Jordan.jpg?20260218082343" width="1114" height="626">
Mais do que números e troféus, Jordan foi responsável por ampliar o alcance global da NBA. Durante a década de 1990, tornou-se o principal rosto da liga, ajudando a popularizar o basquete em diversos países.Foto: Reprodução do Youtube Canal REBOUND
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/08-Michael_Jordan.jpg?20260218082343" width="1114" height="626">
Um dos pilares de sua influência fora das quadras foi a parceria com a Nike. A criação da marca Jordan e da linha Air Jordan revolucionou o mercado esportivo e se transformou em um fenômeno cultural. Os produtos tornaram-se símbolos de status e estilo, atravessando gerações e rendendo bilhões de dólares em faturamento anual.Foto: Reprodução de Jornal
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/20-Michael_Jordan.jpg?20260218082343" width="1114" height="626">
Após encerrar a carreira como jogador, Jordan direcionou sua energia para os negócios e para a gestão esportiva. Em 2006, tornou-se sócio minoritário do Charlotte Bobcats, assumindo posteriormente o controle majoritário da franquia, já rebatizada como Charlotte Hornets. Em 2010, passou a ser o primeiro ex-jogador da NBA a comandar integralmente uma equipe da liga.Foto: Reprodução do Youtube Canal REBOUND
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/05-Michael_Jordan.jpg?20260218082348" width="1114" height="626">
Em 2023, vendeu a participação majoritária da franquia por cerca de 3 bilhões de dólares, mantendo uma parcela minoritária e encerrando um ciclo importante de sua atuação como dirigente.Foto: shgmom56/Wikimédia Commons
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/30-Michael_Jordan.jpg?20260218082345" width="1114" height="626">
Em 2020, fundou a equipe 23XI Racing, da NASCAR, ao lado do piloto Denny Hamlin, ampliando sua presença no automobilismo. Também manteve contratos publicitários e parcerias com grandes marcas, consolidando-se como um dos empresários mais bem-sucedidos do esporte.Foto: Reprodução do Youtube Canal Hycko
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/06-Michael_Jordan.jpg?20260218082345" width="1114" height="626">
Jordan tornou-se um dos primeiros atletas da história a alcançar o status de bilionário. Sua fortuna é estimada em 3,5 bilhões de dólares, resultado de uma combinação de visão comercial, valorização de marca e gestão estratégica de sua imagem.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/12-Michael_Jordan.jpg?20260218082345" width="1114" height="626">
Jordan foi casado por 17 anos com Juanita Vanoy, com quem teve três filhos: Jeffrey, Marcus e Jasmine. Em 2013, o astro do basquete se uniu à modelo cubano-americana Yvette Prieto, em uma cerimônia luxuosa realizada na Flórida, reunindo personalidades do esporte e do entretenimento. Dois anos depois, o casal teve as filhas gêmeas Victoria e Ysabel.Foto: Reprodução do Youtube Canal REBOUND
