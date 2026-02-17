Campos do Jordão: cidade mais alta do Brasil tem beleza “alpina” que atrai o ano inteiro
Com altitudes que ultrapassam 1.600 metros, ela atrai turistas o ano inteiro, mas é durante o inverno que sua fama atinge o auge.Foto: Reprodução do Youtube Canal PARTIUBR
Friozinho gostoso, arquitetura inspirada nos Alpes europeus, fondue, chocolates artesanais e ruas floridas compõem o clima romântico que domina a cidade.Foto: Divulgação
E para deixar tudo ainda mais especial, Campos se prepara para uma nova edição de um de seus eventos mais tradicionais: a Festa da Cerejeira em Flor, que em 2026 chega à sua 55ª edição.Foto: Divulgação
A celebração tradicional das flores de cerejeira e da cultura japonesa será de 25 de julho a 16 de agosto no Parque da Cerejeira, com programação nos finais de semana e dias durante esse período.Foto: Divulgação
O cenário do jardim japonês, todo pintado em tons de rosa pelas sakuras, é um convite à contemplação, à fotografia e à conexão com a natureza.Foto: Divulgação
A Festa da Cerejeira oferece uma imersão completa na cultura nipônica. A programação inclui apresentações de danças típicas como o odori, performances de taikô (tambores japoneses), demonstrações de artes marciais e o charmoso “Sakura Anime Show”, que premia os melhores cosplays.Foto: Divulgação
Pratos como sushi, tempurá, yakisoba, udon e o doce mochi estão entre as delícias oferecidas. Há também opções da gastronomia local, incluindo especialidades da Serra da Mantiqueira.Foto: Divulgação
Mas Campos do Jordão vai muito além da festa. É atraente o ano inteiro. O bairro Capivari, coração turístico da cidade, é parada obrigatória, por exemplo.Foto: Majtec/Wikimédia Commons
Suas ruas charmosas são decoradas com guarda-chuvas coloridos e iluminadas por luzinhas que remetem a vilarejos europeus. Caminhar pela Rua Djalma Forjaz é uma experiência sensorial.Foto: Gabriel Pevide/Wikimédia Commons
O aroma de chocolate quente e quentão se mistura ao som de música ao vivo. No Capivari, vale fazer o passeio de bondinho ou Maria Fumaça, provar o famoso fondue e registrar momentos românticos na Fonte do Amor Eterno (foto).Foto: Divulgação
O Parque Capivari, também no centro, é um ponto de encontro para famílias e casais. Com carrossel romântico, roda-gigante iluminada à noite, lago com pedalinhos e o moderno teleférico, o parque encanta visitantes de todas as idades.Foto: Divulgação
Para quem vai à cidade em busca de frio de verdade, o Iceland é uma experiência única: trata-se de um bar de gelo com temperatura entre -15°C e -20°C o ano inteiro, ao lado da Praça do Capivari. Um lugar perfeito para fotos e para viver um pouco do clima polar, mesmo no Brasil.Foto: Divulgação
A cidade também reserva atrações culturais de peso. O Palácio Boa Vista, residência oficial de inverno do governador de São Paulo, oferece visitas guiadas e abriga um acervo impressionante de mais de 4 mil obras de arte.Foto: Lfpalace/Wikimédia Commons
Nas proximidades, o Museu Felícia Leirner encanta com suas esculturas ao ar livre em meio à natureza e abriga o Auditório Cláudio Santoro, sede do famoso Festival de Inverno de Campos do Jordão.Foto: Divulgação
Para quem busca contato com a natureza, as opções são muitas. O Horto Florestal (foto) oferece trilhas, cachoeiras e ar puro, enquanto o Parque Amantikir surpreende com jardins inspirados em diferentes partes do mundo, perfeitos para caminhadas.Foto: Divulgação
O Bosque do Silêncio (foto), próximo ao Capivari, também é ideal para um momento de paz. Já o Pico do Itapeva, com sua vista panorâmica, proporciona um espetáculo da natureza em 360 graus.Foto: Divulgação
Outros atrativos incluem o Parque da Cerveja, o Parque Bambuí (anexo ao Hotel Toriba), a curiosa Casa do Papai Noel na Montanha (foto), o Museu Casa da Xilogravura e o Mosteiro de São João.Foto: Divulgação
E, claro, é impossível sair da cidade sem conhecer a fábrica da Baden Baden (foto) ou sem levar para casa os irresistíveis chocolates da Araucária – uma lembrança doce para amenizar a saudade de Campos depois da viagem.Foto: Divulgação
Campos do Jordão é uma cidade que une beleza natural, riqueza cultural, gastronomia refinada e tradição. E quando a delicadeza das cerejeiras em flor chega, tudo se transforma em poesia.Foto: Divulgação
A Festa da Cerejeira é mais do que um evento: é a celebração da beleza, da esperança e da harmonia entre culturas. Um momento único em uma cidade que, por si só, já é um espetáculo.Foto: Divulgação