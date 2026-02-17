Passou réveillon, passou Folia de Reis, carnaval taí… veja festividades populares que virão em seguida no Brasil

O Carnaval tá na área. Em 2026 caiu em fevereiro, como quase sempre. Às vezes é no começo de março. Uma explosão de alegria com desfiles, blocos de rua, trios elétricos e fantasias, especialmente no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. No Rio, o desfile das escolas de samba do Grupo Especial tem três dias, de domingo a terça.