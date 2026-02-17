Assine
Calor forte pode ser perigoso: veja como se cuidar

Redação Flipar
  • <p>Uma das consequências mais comuns é a desidratação, que ocorre quando se perde mais líquido do que se ingere. O problema pode surgir mesmo sem sensação intensa de sede.</p>

     Foto: Imagem de Daniel Reche por Pixabay
  • <p>Com a falta de água, o corpo apresenta sinais como boca seca, urina escura e diminuição da disposição. Em estágios iniciais, esses sintomas costumam ser ignorados. Dependendo do caso, a pessoa precisa procurar auxílio médico e receber soro. </p>

    Foto: insung yoon/Unsplash
  • <p>Náusea e enjoo também são frequentes durante ondas de calor prolongadas. Eles aparecem porque o sistema digestivo recebe menos fluxo sanguíneo.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>O cansaço excessivo é outro alerta importante. O organismo gasta mais energia para regular a temperatura, o que reduz o rendimento físico e mental.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Em situações mais graves, o calor pode causar queda de pressão e tontura. Pessoas idosas e crianças são mais vulneráveis a esse tipo de reação.</p>

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>O coração também sofre impacto, pois tende a bater mais rápido para compensar a dilatação dos vasos sanguíneos. Isso pode gerar mal-estar em quem já tem doenças cardíacas.</p>

     Foto:
  • <p>Beber água regularmente, mesmo sem sede, é uma das principais formas de prevenção. Pequenos goles ao longo do dia ajudam a manter o equilíbrio do corpo.</p>

     Foto: Imagem (ilustrativa) de Jason Gillman por Pixabay
  • <p>Alimentos ricos em água, como frutas e verduras, colaboram para a hidratação. Eles também fornecem minerais perdidos com o suor.</p>

     Foto: Imagem de hyun chun kim por Pixabay
  • <p>Evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes reduz riscos. Sempre que possível, busque locais ventilados e com sombra.</p>

     Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
  • <p>As roupas fazem diferença no conforto térmico. Peças leves, claras e de tecidos respiráveis facilitam a troca de calor com o ambiente.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Atividades físicas devem ser moderadas durante períodos de calor intenso. O ideal é praticá-las no início da manhã ou no fim da tarde.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Banhos mornos ajudam a refrescar sem provocar choque térmico. Água muito fria pode causar desconforto e não é a melhor opção.</p>

     Foto: Youtube/ Lumienergy
  • <p>Crianças e idosos precisam de atenção redobrada, pois nem sempre percebem os sinais iniciais de desidratação. A oferta constante de líquidos é essencial.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Em resumo, o calor elevado exige cuidados simples, mas contínuos. Hidratação, vestimenta adequada e atenção aos sinais do corpo são fundamentais para preservar a saúde.</p>

     Foto: Reprodução/TV Globo
