Brasileiro mais rico do mundo irá participar de programa de investimentos bilionário no Qatar

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/monk-333-PL8xpcq-P94-unsplash-e1771338264284.jpg?20260217123338" width="1114" height="626">

    Isso porque ele se tornou uma figura-chave na estratégia do Qatar para se consolidar como polo internacional de inovação.

     Foto: monk 333/Unsplash
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Eduardo-Saverin-e1771338375754.jpg?20260217123341" width="1114" height="626">

    Atualmente o brasileiro é cofundador e co-CEO da B Capital, uma gestora de venture capital selecionada para integrar o programa da Qatar Investment Authority. 

     Foto: Wikimedia Commons/Gravesv38
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/11/07-Doha-Catar-Imagem-de-LAGRANDEENTREPRISE-por-Pixabay.jpg?20260217123341" width="1114" height="626">

    A B Capital estabeleceu um escritório oficial em Doha, na região de The Pearl, reforçando seu compromisso de longo prazo com o país.

     Foto: LAGRANDEENTREPRISE/Pixabay
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/08/Mark-Zuckerberg-e1749662992104.jpg?20260217123344" width="1114" height="626">

    Lá, ele conheceu Mark Zuckerberg e participou da fundação do Facebook em 2004, ao lado de outros sócios.

     Foto: JD Lasica/Wikimedia Commons
    Embora tenha se afastado da operação da empresa, a participação acionária garantiu a base de sua fortuna, que continuou a crescer ao longo dos anos.

     Foto: Wikimedia Commons/Gravesv38
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Eduardo-Saverin-comprou-condominio-de-luxo-em-Singapura-Sculptura-Ardmorem.jpg?20260217123344" width="1114" height="626">

    Ainda assim, seus investimentos imobiliários de alto padrão chamaram atenção, como a compra de uma penthouse no condomínio de ultra-luxo Sculptura Ardmorem.

     Foto: Divulgação
