Brasileiro mais rico do mundo irá participar de programa de investimentos bilionário no Qatar
Qatar para se consolidar como polo internacional de inovação.
Isso porque ele se tornou uma figura-chave na estratégia do Qatar para se consolidar como polo internacional de inovação.Foto: monk 333/Unsplash
B Capital, uma gestora de venture capital selecionada para integrar o programa da Qatar Investment Authority.
Atualmente o brasileiro é cofundador e co-CEO da B Capital, uma gestora de venture capital selecionada para integrar o programa da Qatar Investment Authority.Foto: Wikimedia Commons/Gravesv38
B Capital estabeleceu um escritório oficial em Doha, na região de The Pearl, reforçando seu compromisso de longo prazo com o país.
A B Capital estabeleceu um escritório oficial em Doha, na região de The Pearl, reforçando seu compromisso de longo prazo com o país.Foto: LAGRANDEENTREPRISE/Pixabay
Mark Zuckerberg e participou da fundação do Facebook em 2004, ao lado de outros sócios.
Lá, ele conheceu Mark Zuckerberg e participou da fundação do Facebook em 2004, ao lado de outros sócios.Foto: JD Lasica/Wikimedia Commons
Embora tenha se afastado da operação da empresa, a participação acionária garantiu a base de sua fortuna, que continuou a crescer ao longo dos anos.Foto: Wikimedia Commons/Gravesv38
penthouse no condomínio de ultra-luxo Sculptura Ardmorem.
Ainda assim, seus investimentos imobiliários de alto padrão chamaram atenção, como a compra de uma penthouse no condomínio de ultra-luxo Sculptura Ardmorem.Foto: Divulgação