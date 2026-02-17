Prince foi pioneiro do streaming muito antes das plataformas atuais
Os assinantes pagavam mensalidade para acessar conteúdos exclusivos, versões inéditas e lançamentos como “The Rainbow Children” e “Xpectation”. A proposta era aproximar artista e público, reduzindo a dependência das gravadoras.Foto: reprodução/facebook
Problemas técnicos e limitações da rede prejudicaram o projeto, que acabou substituído por downloads e encerrado em 2006. Mesmo assim, a ideia revelou-se visionária e antecipou o modelo das plataformas digitais atuais.Foto: divulgação
Relembre agora a carreira de Prince, esse ícone da música internacional! A combinação do som inovador, com letras poderosas e performances visuais marcantes marcaram esse fenômeno cultural, que veio a falecer em 2016.Foto: divulgação/warner bros.
Prince Rogers Nelson, mais conhecido como Prince, nasceu em 7 de junho de 1958, em Minneapolis, Minnesota.Foto: penner / Wikimedia Commons
Ele nasceu em uma família musical; seu pai, John L. Nelson, era pianista e compositor, e sua mãe, Mattie Shaw, era cantora de jazz.Foto: flickr Yves Lorson
Desde cedo, Prince mostrou um talento excepcional para a música, aprendendo a tocar diversos instrumentos ainda criança.Foto: Divulgação NFL
Aos 20 anos, Prince lançou seu álbum de estreia, “For You”, em 1978. Ali, ele já revelou sua capacidade de mesclar elementos do funk, rock, RnB e pop, criando um som único.Foto: Reprodução Instagram @prince
No entanto, foi com seu segundo álbum, “Prince” (1979), que ele começou a ganhar notoriedade, especialmente com os hits “I Wanna Be Your Lover” e “Why You Wanna Treat Me So Bad?”.Foto: Reprodução/ TV Globo
Os anos 1980 foram a década de ouro para o artista. Em 1982, ele lançou “1999”, que incluía sucessos como “Little Red Corvette” e a própria “1999”.Foto: Divulgação/ Rock in Rio
Prince era conhecido por sua habilidade em misturar vários gêneros musicais, incluindo rock, funk, RnB, new wave, soul, psicodelia e pop.Foto: Youtube Canal Cabralito
Ele também era famoso por seu talento como multi-instrumentista, frequentemente tocando todos os instrumentos em suas gravações.Foto: flickr/jimieye
A figura de Prince transcendeu a música, tornando-se um ícone da cultura pop. Seu estilo andrógino, suas performances eletrizantes e sua personalidade excêntrica o transformaram em um dos artistas mais carismáticos de sua geração.Foto: wikimedia commons/Gary Leonard
Ao longo de sua carreira, Prince teve uma relação conturbada com a indústria musical. Nos anos 90, ele entrou em disputa com sua gravadora, a Warner Bros., sobre questões de controle artístico e direitos de suas músicas.Foto: flickr/Scott Penner
Em protesto, ele mudou seu nome para um símbolo impronunciável, muitas vezes referido como “The Love Symbol”, e passou a ser chamado de “o artista anteriormente conhecido como Prince”.Foto: divulgação
Em 1996, Prince se casou com a dançarina Mayte Garcia. Dois meses após o casamento, o casal teve um filho, Amiir, que acabou falecendo logo após o nascimento. Eles se divorciaram em 2000.Foto: reprodução
Após o término, Prince se casou com a canadense Manuela Testolini, em 2001. O casal se divorciou cinco anos depois, em 2006.Foto: reprodução
Apesar de sua fama, Prince valorizava muito sua privacidade. Ele evitava entrevistas e aparições públicas, preferindo se expressar por meio de sua música.Foto: reprodução/instagram @prince
Prince continuou a produzir música até sua morte, em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, devido a uma overdose acidental de fentanil.Foto: reprodução/x