Prince foi pioneiro do streaming muito antes das plataformas atuais

    Os assinantes pagavam mensalidade para acessar conteúdos exclusivos, versões inéditas e lançamentos como “The Rainbow Children” e “Xpectation”. A proposta era aproximar artista e público, reduzindo a dependência das gravadoras.

     Foto: reprodução/facebook
    Problemas técnicos e limitações da rede prejudicaram o projeto, que acabou substituído por downloads e encerrado em 2006. Mesmo assim, a ideia revelou-se visionária e antecipou o modelo das plataformas digitais atuais.

     Foto: divulgação
    Relembre agora a carreira de Prince, esse ícone da música internacional! A combinação do som inovador, com letras poderosas e performances visuais marcantes marcaram esse fenômeno cultural, que veio a falecer em 2016.

     Foto: divulgação/warner bros.
    Prince Rogers Nelson, mais conhecido como Prince, nasceu em 7 de junho de 1958, em Minneapolis, Minnesota.

     Foto: penner / Wikimedia Commons
    Ele nasceu em uma família musical; seu pai, John L. Nelson, era pianista e compositor, e sua mãe, Mattie Shaw, era cantora de jazz.

     Foto: flickr Yves Lorson
    Desde cedo, Prince mostrou um talento excepcional para a música, aprendendo a tocar diversos instrumentos ainda criança.

     Foto: Divulgação NFL
    Aos 20 anos, Prince lançou seu álbum de estreia, “For You”, em 1978. Ali, ele já revelou sua capacidade de mesclar elementos do funk, rock, RnB e pop, criando um som único.

     Foto: Reprodução Instagram @prince
    No entanto, foi com seu segundo álbum, “Prince” (1979), que ele começou a ganhar notoriedade, especialmente com os hits “I Wanna Be Your Lover” e “Why You Wanna Treat Me So Bad?”.

     Foto: Reprodução/ TV Globo
    Os anos 1980 foram a década de ouro para o artista. Em 1982, ele lançou “1999”, que incluía sucessos como “Little Red Corvette” e a própria “1999”.

     Foto: Divulgação/ Rock in Rio
    Prince era conhecido por sua habilidade em misturar vários gêneros musicais, incluindo rock, funk, RnB, new wave, soul, psicodelia e pop.

     Foto: Youtube Canal Cabralito
    Ele também era famoso por seu talento como multi-instrumentista, frequentemente tocando todos os instrumentos em suas gravações.

     Foto: flickr/jimieye
    A figura de Prince transcendeu a música, tornando-se um ícone da cultura pop. Seu estilo andrógino, suas performances eletrizantes e sua personalidade excêntrica o transformaram em um dos artistas mais carismáticos de sua geração.

     Foto: wikimedia commons/Gary Leonard
    Ao longo de sua carreira, Prince teve uma relação conturbada com a indústria musical. Nos anos 90, ele entrou em disputa com sua gravadora, a Warner Bros., sobre questões de controle artístico e direitos de suas músicas.

     Foto: flickr/Scott Penner
    Em protesto, ele mudou seu nome para um símbolo impronunciável, muitas vezes referido como “The Love Symbol”, e passou a ser chamado de “o artista anteriormente conhecido como Prince”.

     Foto: divulgação
    Em 1996, Prince se casou com a dançarina Mayte Garcia. Dois meses após o casamento, o casal teve um filho, Amiir, que acabou falecendo logo após o nascimento. Eles se divorciaram em 2000.

     Foto: reprodução
    Após o término, Prince se casou com a canadense Manuela Testolini, em 2001. O casal se divorciou cinco anos depois, em 2006.

     Foto: reprodução
    Apesar de sua fama, Prince valorizava muito sua privacidade. Ele evitava entrevistas e aparições públicas, preferindo se expressar por meio de sua música.

     Foto: reprodução/instagram @prince
    Prince continuou a produzir música até sua morte, em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, devido a uma overdose acidental de fentanil.

     Foto: reprodução/x
