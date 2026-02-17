Assine
Fede? Ashton Kutcher volta a brincar sobre hábitos de higiene

Redação Flipar
  "As pessoas começaram a perguntar: 'Ele fede? Ele tem mau cheiro?'" O ator disse ter encarado a situação com humor diante da proporção inesperada. Agora, vejamos mais sobre a vida e carreira de Ashton Kutcher.

    “As pessoas começaram a perguntar: ‘Ele fede? Ele tem mau cheiro?'” O ator disse ter encarado a situação com humor diante da proporção inesperada. Agora, vejamos mais sobre a vida e carreira de Ashton Kutcher.

     Foto: Wikimedia Commons / © European Union, 2026
  Christopher Ashton Kutcher nasceu em 7 de fevereiro de 1978, em Cedar Rapids, Iowa, nos Estados Unidos. Ele cursava engenharia bioquímica na Universidade de Iowa quando foi descoberto por um olheiro, o que o levou a abandonar o curso para trabalhar como modelo.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/12/Ashton-Kutcher.jpg?20260217083528" width="1114" height="626">

    Christopher Ashton Kutcher nasceu em 7 de fevereiro de 1978, em Cedar Rapids, Iowa, nos Estados Unidos. Ele cursava engenharia bioquímica na Universidade de Iowa quando foi descoberto por um olheiro, o que o levou a abandonar o curso para trabalhar como modelo.

     Foto: Reprodução/@aplusk
  A estreia dele como ator ocorreu em 1998, na série "That 70's Show", com o personagem Michael Kelso, papel que interpretou até 2006. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-06-195806.jpg?20260217083529" width="1114" height="626">

    A estreia dele como ator ocorreu em 1998, na série “That 70’s Show”, com o personagem Michael Kelso, papel que interpretou até 2006. 

     Foto: Divulgação
  O sucesso abriu portas em Hollywood e o levou a protagonizar comédias românticas populares nos anos 2000. Em "Recém-Casados", de 2003, viveu Tom Leezak, personagem envolvido em uma turbulenta lua de mel. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ashton-Kutcher-Brittany-Murphy.jpg?20260217083545" width="1114" height="626">

    O sucesso abriu portas em Hollywood e o levou a protagonizar comédias românticas populares nos anos 2000. Em “Recém-Casados”, de 2003, viveu Tom Leezak, personagem envolvido em uma turbulenta lua de mel. 

     Foto: Divulgação
  Em "De Repente é Amor", de 2005, interpretou Oliver Martin, que conhece Emily durante uma viagem e mantém encontros ocasionais ao longo dos anos, enquanto a relação evolui entre desencontros e mudanças pessoais.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ashton-Kutcher-De-Repente-e-Amor.jpg?20260217083530" width="1114" height="626">

    Em “De Repente é Amor”, de 2005, interpretou Oliver Martin, que conhece Emily durante uma viagem e mantém encontros ocasionais ao longo dos anos, enquanto a relação evolui entre desencontros e mudanças pessoais.

     Foto: Divulgação
  Já em "Par Perfeito", de 2010, interpretou Spencer Aimes, um agente secreto que abandona a carreira após se apaixonar, mas precisa enfrentar ameaças quando seu passado retorna anos depois do casamento.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-06-195957.jpg?20260217083531" width="1114" height="626">

    Já em “Par Perfeito”, de 2010, interpretou Spencer Aimes, um agente secreto que abandona a carreira após se apaixonar, mas precisa enfrentar ameaças quando seu passado retorna anos depois do casamento.

     Foto: Divulgação
  Em filmes de drama, se destacou em "Efeito Borboleta", de 2005, como Evan Treborn, universitário que descobre a capacidade de alterar o passado.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/08/Plot-18.jpg?20260217083530" width="1114" height="626">

    Em filmes de drama, se destacou em “Efeito Borboleta”, de 2005, como Evan Treborn, universitário que descobre a capacidade de alterar o passado.

     Foto: Divulgação
  Na década de 2010, voltou a focar em séries. Em 2011, passou a protagonizar "Dois Homens e Meio" como Walden Schmidt, personagem introduzido após a saída de Michael Sheen.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Angus-T.-Jones-Ashton-Kutcher-e-Jon-Cryer.jpg?20260217083531" width="1114" height="626">

    Na década de 2010, voltou a focar em séries. Em 2011, passou a protagonizar “Dois Homens e Meio” como Walden Schmidt, personagem introduzido após a saída de Michael Sheen.

     Foto: Divulgação
  Em 2016, estrelou "O Rancho", produção da Netflix, em que viveu Colt Bennett, ex-jogador que retorna à fazenda da família. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-06-195404.jpg?20260217083547" width="1114" height="626">

    Em 2016, estrelou “O Rancho”, produção da Netflix, em que viveu Colt Bennett, ex-jogador que retorna à fazenda da família. 

     Foto: Divulgação
  Em 2023, voltou às comédias românticas com "Na Sua Casa ou na Minha?", filme da Netflix, ao lado de Reese Witherspoon. A trama acompanha os amigos Debbie e Peter, que vivem em cidades diferentes e decidem trocar de casa por uma semana.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-06-195744.jpg?20260217083534" width="1114" height="626">

    Em 2023, voltou às comédias românticas com “Na Sua Casa ou na Minha?”, filme da Netflix, ao lado de Reese Witherspoon. A trama acompanha os amigos Debbie e Peter, que vivem em cidades diferentes e decidem trocar de casa por uma semana.

     Foto: Divulgação
  Além da atuação, Kutcher construiu carreira empresarial relevante. É cofundador da A-Grade Investments, criada em 2010 para investir em startups de tecnologia.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/01/371px-Ashton_Kutcher_by_David_Shankbone.jpg?20260217083533" width="1114" height="626">

    Além da atuação, Kutcher construiu carreira empresarial relevante. É cofundador da A-Grade Investments, criada em 2010 para investir em startups de tecnologia.

     Foto: David Shankbone wikimedia commons
  • <p><span style=Posteriormente, participou da criaÃ§Ã£o da Sound Ventures, fundo com capital institucional focado em empresas de tecnologia em diferentes estÃ¡gios.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Ashton-Kutcher-1.jpg?20260217083533" width="1114" height="626">

    Posteriormente, participou da criaÃ§Ã£o da Sound Ventures, fundo com capital institucional focado em empresas de tecnologia em diferentes estÃ¡gios.

     Foto: - ReproduÃ§Ã£o Instagram
  Ao longo da carreira, também se envolveu em causas sociais. Em 2009, criou a DNA Foundation ao lado de Demi Moore, com quem foi casado entre 2005 e 2013. Após a separação, a organização passou a se chamar Thorn. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/11/1084px-Demi_Moore_and_Ashton_Kutcher_TechCrunch50.jpg?20260217083550" width="1114" height="626">

    Ao longo da carreira, também se envolveu em causas sociais. Em 2009, criou a DNA Foundation ao lado de Demi Moore, com quem foi casado entre 2005 e 2013. Após a separação, a organização passou a se chamar Thorn. 

     Foto: TechCrunch50-wikimedia commons
  Em 2023, vieram a público cartas enviadas por Kutcher e Kunis a um juiz durante um processo, nas quais defendiam Danny Masterson, ex-colega de elenco de "That 70's Show", condenado a 30 anos de prisão.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Danny_Masterson_cropped.jpg?20260217083536" width="1114" height="626">

    Em 2023, vieram a público cartas enviadas por Kutcher e Kunis a um juiz durante um processo, nas quais defendiam Danny Masterson, ex-colega de elenco de “That 70’s Show”, condenado a 30 anos de prisão.

     Foto: Wikimedia Commons / Red Carpet Report on Mingle Media TV
  Após a repercussão negativa, ambos publicaram um vídeo de desculpas, e Kutcher renunciou ao cargo de presidente do conselho da Thorn, enquanto Kunis também deixou sua função na organização.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ashton-Kutcher-e-Mila-Kunis.jpg?20260217083535" width="1114" height="626">

    Após a repercussão negativa, ambos publicaram um vídeo de desculpas, e Kutcher renunciou ao cargo de presidente do conselho da Thorn, enquanto Kunis também deixou sua função na organização.

     Foto: Reprodução Youtube
overflay