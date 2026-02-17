Paris Hilton faz 45 anos! Veja a trajetória da socialite, empresária e atriz
Nascida em Nova York, em 1981, Paris Whitney Hilton é bisneta de Conrad Hilton, fundador da rede Hilton Hotels.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/28-Paris-Hilton.jpg?20260217074728" width="1114" height="626">
Criada entre mansões, hotéis de luxo e temporadas em cidades como Beverly Hills e Nova York, ela cresceu sob os holofotes da alta sociedade norte-americana.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/23-Paris-Hilton.jpg?20260217074729" width="1114" height="626">
Desde a adolescência, passou a frequentar eventos exclusivos e a aparecer em colunas sociais, consolidando uma imagem associada ao glamour e à vida noturna.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/13-Paris-Hilton.jpg?20260217074728" width="1114" height="626">
Ainda jovem, iniciou carreira como modelo, desfilando para marcas internacionais. No início dos anos 2000, tornou-se presença constante em capas de revistas, campanhas publicitárias e festas badaladas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/25-Paris-Hilton.jpg?20260217074728" width="1114" height="626">
Nesse período, passou a ser vista como um dos principais rostos da chamada “cultura das celebridades”, impulsionada pelo crescimento dos tabloides e da internet.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/21-Paris-Hilton.jpg?20260217074733" width="1114" height="626">
A virada definitiva em sua popularidade aconteceu em 2003, com o lançamento do reality show “The Simple Life”, no qual contracenava com Nicole Richie, filha do cantor Lionel Richie. O programa mostrava as duas herdeiras vivendo em ambientes rurais e exercendo trabalhos simples, explorando o contraste entre luxo e cotidiano.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/18-Paris-Hilton.jpg?20260217074733" width="1114" height="626">
O sucesso foi imediato e transformou Paris em um fenômeno global, popularizando seu jeito de falar, expressões marcantes e uma persona pública cuidadosamente construída.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/33-Paris-Hilton.jpg?20260217074733" width="1114" height="626">
Paralelamente à televisão, ela investiu na música e no cinema. Em 2006, lançou o álbum “Paris”, que incluiu o single “Stars Are Blind”, bem recebido comercialmente.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/07-Paris-Hilton.jpg?20260217074733" width="1114" height="626">
Ela também atuou em filmes e séries, geralmente em papéis que dialogavam com sua imagem midiática, reforçando o personagem da “loira rica e extravagante”, ao mesmo tempo em que demonstrava consciência estratégica sobre sua própria exposição.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/31-Paris-Hilton.jpg?20260217074733" width="1114" height="626">
Em 2005, ela atuou no filme de terror “A Casa de Cera”, interpretando uma das jovens perseguidas na trama, papel que lhe rendeu maior visibilidade como atriz.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/29-Paris-Hilton.jpg?20260217074735" width="1114" height="626">
Em 2008, participou do musical de ficção científica “Repo! A Ópera Genética”, mostrando uma faceta mais experimental de sua carreira.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/34-Paris-Hilton.jpg?20260217074735" width="1114" height="626">
Cinco anos depois, apareceu em “Bling Ring: A Gangue de Hollywood”, de Sofia Coppola, no qual viveu a si mesma em uma história inspirada em fatos reais sobre assaltos a casas de celebridades.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Paris-Hilton-se-diz-sobrevivente-dos-anos-2000-reproducao-instagram-19.jpg?20260217074736" width="1114" height="626">
Ao longo dos anos, Paris também construiu uma sólida carreira empresarial. Tornou-se referência no setor de perfumes, lançando dezenas de fragrâncias vendidas em diversos países, além de linhas de moda, acessórios e cosméticos.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/14-Paris-Hilton.jpg?20260217074735" width="1114" height="626">
Na década de 2010, passou a se destacar como DJ, apresentando-se em festivais, clubes e eventos de grande porte ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, manteve forte atuação nas redes sociais, antecipando o modelo de influência digital que se tornaria dominante nos anos seguintes.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Paris-Hilton-se-diz-sobrevivente-dos-anos-2000-reproducao-instagram-1.jpg?20260217074739" width="1114" height="626">
Com o passar do tempo, Paris começou a reavaliar publicamente a imagem construída no início da carreira. Em entrevistas e documentários, revelou que muitas de suas atitudes faziam parte de uma personagem criada para sobreviver à pressão da fama.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/35-Paris-Hilton.jpg?20260217074738" width="1114" height="626">
Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
Em 2020, no documentário “This Is Paris”, falou abertamente sobre experiências traumáticas vividas na adolescência, especialmente em internatos, e sobre os impactos emocionais da exposição precoce.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/34-Paris-Hilton.jpg?20260217074738" width="1114" height="626">
A partir dessas revelações, passou a se envolver mais ativamente em causas relacionadas à proteção de jovens em instituições educacionais e ao debate sobre saúde mental.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Paris-Hilton.jpg?20260217074738" width="1114" height="626">
Na vida pessoal, após anos de romances altamente divulgados, encontrou estabilidade ao se casar com o empresário Carter Reum, com quem está desde 2021 e com quem tem dois filhos, ambos por barriga de aluguel.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/20-Paris-Hilton.jpg?20260217074738" width="1114" height="626">
Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
Paris Hilton representa um caso singular de longevidade na indústria da fama. De símbolo da era dos tabloides a empresária global e figura engajada em causas sociais, ela conseguiu transformar críticas, estereótipos e crises em oportunidades de reinvenção.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/27-Paris-Hilton.jpg?20260217074741" width="1114" height="626">
Foto: KEVIN PAUL/Wikimedia Commons
