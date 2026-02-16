Assine
Pra quem não viu: Maior rede de cafeterias da China homenageou o Brasil

Redação Flipar
  • <p>Chamada de “Brazil Season”, a ação visava a promover a imagem do Brasil como produtor de cafés premium em um mercado que reúne quase meio bilhão de consumidores.</p>

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>A campanha foi mediada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que já tem uma parceria com a Luckin Coffee desde 2023. </p>

    Foto: Wikimedia Commons//Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos
  • <p>Na campanha, a marca “Café do Brasil” foi estampada em todos os copos vendidos pela Luckin Coffee.</p>

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>A campanha previu a venda de 400 milhões de copos durante o mês de dezembro, o que representa cerca de 14 milhões de copos por dia. </p>

    Foto: P. L./Unsplash
  • <p>Além dos copos temáticos, a campanha incluiu a distribuição de chaveiros e mini capivaras de pelúcia. </p>

    Foto: Divulgac?a?o
  • <p>A inspiração para a iniciativa nasceu durante a China International Import Expo (CIIE), realizada em novembro, em Xangai. </p>

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Durante a feira, o Pavilhão do Brasil distribuiu diariamente cerca de dois mil copos de café brasileiro de alto padrão, chamando a atenção do público e de investidores. </p>

    Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • <p>Em junho de 2024, já havia sido negociado um acordo para o fornecimento de até 120 mil toneladas de café brasileiro para a Luckin Coffee, avaliado em US$ 500 milhões.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/ApexBrasil
  • <p>Em novembro de 2024, foi firmado um novo acordo, dessa vez para a compra de 240 mil toneladas entre 2025 e 2029. </p>

    Foto: John Iglar/Pixabay
  • <p>Em maio de 2025, uma nova parceria previu a abertura de 34 lojas com temáticas brasileiras na China.</p>

     Foto: Divulgação/Lucking Coffe
  • <p>O sucesso da parceria é notável: somente de janeiro a outubro de 2025, o Brasil exportou US$ 335,1 milhões em café não torrado para a China. </p>

    Foto: motomoto sc/Pixabay
  • <p>A quantia supera em mais de 50% o valor total exportado para o país asiático em todo o ano de 2024 (US$ 213,6 milhões).</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Fundada em Pequim em 2017, a Luckin Coffee opera lojas, estabelecimentos comerciais e quiosques que oferecem café, chá e alimentos, geralmente a preços mais baixos do que seus concorrentes.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/N509FZ
  • <p>A empresa se expandiu rapidamente desde sua fundação e, em 2019, suas lojas já superavam em número as unidades da Starbucks na China.</p>

     Foto: Flickr - ?????
  • <p>Atualmente, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. A estimativa para a safra de 2025 aponta para cerca de 56,5 milhões de sacas de 60 kg produzidas.</p>

     Foto: Café - Brasil celeiro do mundo - Reprodução EPTV
  • <p>Em 2024 o Brasil embarcou cerca de 50,5 milhões de sacas para o exterior — um recorde histórico.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>No acumulado de janeiro a outubro de 2025, os Estados Unidos se mantiveram como o principal destino do café brasileiro em volume, seguidos pela Alemanha e pela Itália, segundo o Cecafé. </p>

    Foto: Juraj varga/Pixabay
