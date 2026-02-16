Chá verde: refrescante, é boa opção na versão gelada durante o carnaval
O chá verde tem origem na China antiga, onde já era consumido há milhares de anos como bebida medicinal e cultural.Foto: imagem gerada por i.a
Com o tempo, espalhou-se pela Ásia e ganhou o mundo.
Ele é produzido a partir da planta Camellia sinensis, a mesma que dá origem ao chá preto e ao chá branco. A diferença está no processamento, que preserva mais antioxidantes.Foto: José Luis Ávila Silveira e Pedro Noronha e Costa wikimedia commons
Atualmente, é amplamente consumido na China, no Japão, na Coreia do Sul e em diversos países.Foto: Myloismylife Ioke Seng Hon wikimedia commons
Também se popularizou na Europa, nas Américas e no Brasil.
Um dos principais benefícios do chá verde é a alta concentração de antioxidantes.Foto: imagem gerada por i.a
As catequinas ajudam a combater os radicais livres no organismo.
Esses compostos estão associados à proteção das células contra o estresse oxidativo.Foto: Freepik
Isso pode contribuir para o envelhecimento mais saudável.
Estudos indicam que o consumo regular pode favorecer a saúde cardiovascular.Foto: imagem gerada por i.a
Ele pode auxiliar na redução do colesterol LDL.
O chÃ¡ verde tambÃ©m pode estimular levemente o metabolismo.Foto: Freepik
Por isso, Ã© frequentemente associado a dietas equilibradas.
Outro ponto positivo é a presença de cafeína em quantidade moderada.Foto: Editor at Large wikimedia commons
Ela proporciona energia sem o impacto intenso do café.
Além disso, contém L-teanina, aminoácido ligado à melhora do foco e da concentração.Foto: Zirconicusso Freepik
Essa combinação favorece atenção com sensação de calma.
Há ainda indícios de ação anti-inflamatória natural.Foto: Alessandro Martini wikimedia commons
Isso pode contribuir para o equilíbrio do organismo.
Para aproveitar melhor seus benefícios, recomenda-se preparar com água entre 70 °C e 80 °C.Foto: imagem gerada por i.a
Água muito quente pode deixar o sabor amargo.
Entre as combinações mais populares está o chá verde com limão.Foto: imagem gerada por i.a
O cítrico intensifica o frescor e pode ajudar na absorção de antioxidantes.
Outra opção apreciada é a mistura com hortelã.Foto: imagem gerada por i.a
Ela torna a bebida mais aromática e digestiva.
Também combina bem com gengibre, mel ou frutas como abacaxi.Foto: imagem gerada por i.a
Essas variações ampliam o sabor e tornam o consumo mais agradável.