Chá verde: refrescante, é boa opção na versão gelada durante o carnaval

    O chá verde tem origem na China antiga, onde já era consumido há milhares de anos como bebida medicinal e cultural.
    Com o tempo, espalhou-se pela Ásia e ganhou o mundo.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Ele é produzido a partir da planta Camellia sinensis, a mesma que dá origem ao chá preto e ao chá branco. A diferença está no processamento, que preserva mais antioxidantes.

     Foto: José Luis Ávila Silveira e Pedro Noronha e Costa wikimedia commons
    Atualmente, é amplamente consumido na China, no Japão, na Coreia do Sul e em diversos países.
    Também se popularizou na Europa, nas Américas e no Brasil.

     Foto: Myloismylife Ioke Seng Hon wikimedia commons
    Um dos principais benefícios do chá verde é a alta concentração de antioxidantes.
    As catequinas ajudam a combater os radicais livres no organismo.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Esses compostos estão associados à proteção das células contra o estresse oxidativo.
    Isso pode contribuir para o envelhecimento mais saudável.

     Foto: Freepik
    Estudos indicam que o consumo regular pode favorecer a saúde cardiovascular.
    Ele pode auxiliar na redução do colesterol LDL.

     Foto: imagem gerada por i.a
     Foto: Freepik
    Outro ponto positivo é a presença de cafeína em quantidade moderada.
    Ela proporciona energia sem o impacto intenso do café.

     Foto: Editor at Large wikimedia commons
    Além disso, contém L-teanina, aminoácido ligado à melhora do foco e da concentração.
    Essa combinação favorece atenção com sensação de calma.

     Foto: Zirconicusso Freepik
    Há ainda indícios de ação anti-inflamatória natural.
    Isso pode contribuir para o equilíbrio do organismo.

     Foto: Alessandro Martini wikimedia commons
    Para aproveitar melhor seus benefícios, recomenda-se preparar com água entre 70 °C e 80 °C.
    Água muito quente pode deixar o sabor amargo.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Entre as combinações mais populares está o chá verde com limão.
    O cítrico intensifica o frescor e pode ajudar na absorção de antioxidantes.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Outra opção apreciada é a mistura com hortelã.
    Ela torna a bebida mais aromática e digestiva.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Também combina bem com gengibre, mel ou frutas como abacaxi.
    Essas variações ampliam o sabor e tornam o consumo mais agradável.

     Foto: imagem gerada por i.a
