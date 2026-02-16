Artistas que se aventuraram na política: deram certo ou não
-
Sérgio Hondjakoff: Eternizado pelo papel de Cabeção na novela “Malhação”, Hondjakoff tentou ingressar na política nas eleições municipais do ano passado, no Rio de Janeiro, pelo partido Cidadania.Foto: montagem/reprodução
-
Para atrair mais eleitores, ele até apostou na popularidade de seu famoso personagem, mas conseguiu apenas 456 votos.Foto: reprodução
-
Babu Santana: Ator com trajetória marcante em novelas e filmes, além de destaque no “Big Brother Brasil” de 2021, Babu também tentou pela primeira vez uma vaga como vereador no Rio de Janeiro.Foto: reprodução instagram
-
Candidato pelo PSOL, o artista recebeu 5.212 votos, mas não obteve sucesso na eleição. Atualmente, Babu está de volta ao BBB.Foto: instagram/@babusantana
-
-
Mário Gomes: Ícone das décadas de 1970 e 1980 e famoso por seus papéis em novelas como “Gabriela” e “Guerra dos Sexos”, Mário Gomes tentou se tornar vereador em 2024, pelo partido Republicanos. O ator recebeu 4.492 votos e não conseguiu se eleger.Foto: divulgação
-
Lucélia Santos: Eternizada como protagonista da novela “Escrava Isaura”, exibida pela TV Globo em 1976, Lucélia tentou conquistar uma cadeira como deputada federal nas eleições de 2022. Candidata pelo PSB, a atriz obteve 10.867 votos, mas não se elegeu.Foto: montagem/reprodução/divulgação tv globo
-
Netinho: Conhecido pelo sucesso “Milla”, o cantor tentou se eleger como deputado federal na Bahia durante as eleições de 2022, representando o PL.Foto: reprodução
-
-
Defensor de pautas conservadoras e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Netinho recebeu 31.448 votos, mas não alcançou a vitória nas urnas.Foto: reprodução
-
Agnaldo Timóteo: O cantor foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1983. Na época, ele tinha 46 anos.Foto: Divulgação
-
Em 1996, ele deixou o cargo para assumir como vereador. Posteriormente, em 2004, foi eleito novamente vereador por SÃ£o Paulo.Foto: Jardiel Carvalho/Wikimida Commons
-
-
Gilberto Gil: Um dos maiores nomes da música brasileira, Gil iniciou sua trajetória política em 1988, ao se eleger vereador em Salvador pelo PMDB, cargo que ocupou até 1992.Foto: Divulgação
-
Seu maior destaque na política, porém, viria como ministro da Cultura no governo Lula, função que exerceu de 2003 a 2008.Foto: Antonio Cruz/ABr
-
Frank Aguiar: O “Cãozinho dos Teclados” iniciou sua carreira política em 2003, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em 2006, foi eleito deputado federal por São Paulo pelo PTB. Posteriormente, tornou-se vice-prefeito de São Bernardo do Campo ao lado de Luiz Marinho (PT).Foto: wikimedia commons Joelsilva007
-
-
Em 2014, Aguiar tentou retornar como deputado federal, mas não se elegeu. Em 2018, se candidatou ao Senado pelo Piauí, sua terra natal. Com 151.269 votos, acabou ficando apenas em 5º lugar.Foto: Divulgação
-
Netinho de Paula: Líder do grupo de pagode Negritude Júnior, foi eleito vereador de São Paulo em 2008 pelo PC do B. Em 2010, quase venceu a disputa pelo Senado contra Marta Suplicy.Foto: divulgação
-
Em 2012, Netinho planejava concorrer à prefeitura de São Paulo, mas uma denúncia de agressão à ex-mulher o impediu. Após a vitória de Fernando Haddad, foi nomeado Secretário de Promoção da Igualdade Racial.Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Tiririca: Conhecido pelos sucessos musicais “Florentina” e “Eu Sou Chifrudo”, o humorista se tornou o deputado federal mais votado do Brasil em 2010, com o slogan “Vote no Tiririca! Pior que tá, não fica”.Foto: Youtube/ FagnerTRRC
-
Ele se reelegeu em 2014 e 2018 pelo PL. Em 2016, foi um dos que votaram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.Foto: Divulgação
-
Mário Frias: Antes de ser nomeado Secretário Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, em 2020, Mário Frias foi ator e trabalhou em diversas novelas da Rede Globo, como “Malhação”, “As Filhas da Mãe” (2001), “Senhora do Destino” (2004) e “Verão 90” (2019).Foto: João Miguel Júnior/TV Globo
-
-
Em 2022, Frias se filiou ao PL, mesmo partido de Bolsonaro. No dia 31 de março do mesmo ano, foi exonerado do cargo. Em 2022, foi eleito deputado federal por São Paulo.Foto: divulgação