Rei Momo: saiba a história dessa figura folclórica do carnaval

Cada cidade pode ter o seu Rei Momo, seguindo a tradição carioca. Em São Paulo, por exemplo, em 2026, a coroa está com André Luiz, representante da escola de samba Vai-Vai. Ele foi eleito pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo e integra a corte oficial do carnaval paulistano, que também conta com rainha e princesas.