Famoso Monte Rushmore exalta líderes históricos com rostos esculpidos em rocha

    No Monte Rushmore, ponto turístico icônico do país, estão esculpidas as faces de quatro presidentes dos Estados Unidos.

    Foto: Imagem de Frank Wintermeyer por Pixabay
    Os rostos eternizados na montanha de granito são os de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt.

    Foto: Imagem de Mike por Pixabay
    George Washington é um dos chamados “Founding Fathers”, os pais fundadores dos Estados Unidos. Liderança durante a Guerra da Independência, foi o primeiro presidente do país, entre 1789 e 1797.

     Foto: Imagem de Mike Goad por Pixabay
    Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos (1801 – 1809) e autor da declaração da independência, em 1776.

     Foto: Imagem de Brigitte Werner por Pixabay
    Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, governando entre 1861 e 1865, quando foi assassinado.

    Foto: Imagem de Mike por Pixabay
    Durante o mandato de Lincoln aconteceu a Guerra Civil Americana, entre os estados de Norte e Sul, que teve como pano de fundo a questão da escravidão no país.

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
    Theodore Roosevelt foi o 26º presidente dos Estados Unidos (1901 – 1909). Em 1906, ele recebeu o Nobel da Paz por seu papel na mediação do acordo que deu fim ao conflito entre a Rússia e o Japão.

     Foto: Imagem de pamdavila por Pixabay
    As efígies são de autoria do escultor Gutzon Borglum (1867 – 1941). O artista trabalhou 14 anos na histórica obra. Ele morreu no mesmo ano em que ela foi concluída.

     Foto: Reprodução
    Após a morte de Borglum ainda restavam detalhes para o término das esculturas e coube a seu filho, Lincoln, a tarefa de finalizá-la.

     Foto:
    Na obra foram usadas dinamites e também foi preciso recorrer a uma técnica denominada “favo de mel”, quando em partes mais profundas alguns pedaços de granito são retirados com as próprias mãos.

    Foto: Imagem de Chuck Reisinger por Pixabay
    A presença das esculturas na montanha fez com que o estado de Dakota do Sul ficasse conhecido como o “The Mount Rushmore State” (“O Estado do Monte Rushmore”).

    Foto:
    Localizadas na região de Black Hills, as esculturas têm tamanhos que variam de 15 a 21 metros de altura.

     Foto: Imagem de Karlee Heck por Pixabay
    No dia 19 de outubro de 1966, o monte foi inscrito no Registro Nacional de Lugares Históricos, que reúne a lista de distritos, edifícios e objetos dignos de preservação nos Estados Unidos.

     Foto: Imagem de Mike Goad por Pixabay
    Inaugurado em 31 de outubro de 1941, o Memorial Nacional de Monte Rushmore recebe mais de dois milhões de visitantes por ano.

     Foto: Domínio Público
    O território onde está situado o monumento foi objeto de veneração de povos indígenas desde os tempos pré-colombianos.

    Foto: Imagem de Richard Emerson por Pixabay
    Chamado de “Montanha dos Seis Avôs”, o local era cenário de homenagens aos ancestrais de diversos desses povos, como os Apaches, os Sioux e os Kiowa.

    Foto: Dorian Wallender/Wikimedia Commons
    Com o avanço da colonização para o oeste, essas terras indígenas foram palco de conflitos entre a população nativa e os invasores. Até que em 1868 foi assinado o Tratado de Fort Laramie, em que o governo americano reconhecia a região como reserva indígena.

    Foto: af.mil/Domínio público / commons wikimedia
    No entanto, a descoberta de ouro na reserva de Black Hills fez crescer o olho do governo, que passou a promover campanhas militares para se apossar do território.

     Foto: Mike Tigas/Wikimedia Commons
    A Grande Guerra Sioux, ou Guerra de Black Hills, durou dois anos e terminou com o massacre do povo local. A Montanha dos Seis Avôs acabou renomeada pelo governo como Monte Rushmore, em referência ao empresário Charles Rushmore, um dos primeiros a instalar negócios na região, com uma mina de estanho.

     Foto: Domínio Público
