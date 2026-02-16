Canais de TV aberta que acabaram no Brasil

A TV Excelsior pertencia ao Grupo Simonsen de Mário Wallace Simonsen, e foi um dos principais canais dos anos 1960 no Brasil. Além da falta de patrocinadores e das enormes dívidas, dois incêndios contribuíram para o fim da emissora, sendo o segundo, que aconteceu em julho de 1970, o mais grave, já que destruiu quase todos os estúdios e boa parte do acervo de imagens.