Canais de TV aberta que acabaram no Brasil
Nome do canal: Loading (2020 – 2021)Foto: Reprodução/ Loading
Com uma programação voltada para atrações sobre culturas pop e geek no geral, o canal Loading começou suas atividades no dia 07 de dezembro de 2020. Porém, foi extinto em novembro de 2021, após um período sem novas produções, em que exibia apenas representantes.Foto: Reprodução/ Loading
Nome do canal: Rede Manchete (1983 – 1999)Foto: Reprodução/ Rede Manchete
Pertencente ao Grupo Bloch, a TV Manchete foi de grande destaque no cenário nacional com a transmissão de dezenas de telenovelas e de eventos esportivos do mais alto nível, como os Jogos Olímpicos de 1984 e a Copa do Mundo de 1986. Foi encerrada em 1999 devido a vários fatores, como falha na gestão, atrasos de salários e queda na audiência.Foto: Reprodução/ Rede Manchete
Nome do canal: Rede Tupi (1950 – 1980)Foto: Reprodução/ Rede Tupi
A Rede Tupi está na história da televisão brasileira pois foi a primeira emissora de TV a operar no Brasil, sendo que marcou época pelos slogans e vinhetas características. A baixa na audiência e a falta de dinheiro fizeram a emissora fechar no dia 18 de julho de 1980.Foto: Reprodução/ Rede Tupi
Nome do canal: TV Excelsior (1960 – 1970)Foto: Reprodução/ TV Excelsior
-
A TV Excelsior pertencia ao Grupo Simonsen de Mário Wallace Simonsen, e foi um dos principais canais dos anos 1960 no Brasil. Além da falta de patrocinadores e das enormes dívidas, dois incêndios contribuíram para o fim da emissora, sendo o segundo, que aconteceu em julho de 1970, o mais grave, já que destruiu quase todos os estúdios e boa parte do acervo de imagens.Foto: Reprodução/ TV Excelsior
Nome do canal: MTV Brasil (1990 – 2013)Foto: Reprodução/ MTV Brasil
Primeiro canal aberto segmentado da televisão nacional, a MTV Brasil foi um canal voltado para o público jovem que se destacou pela sua identidade e também por ser o primeiro canal no Brasil a transmitir a sua programação 24 horas por dia. Com a popularização da internet e do Youtube, o canal começou a sofrer impactos financeiros e foi extinto no dia 30 de setembro de 2013.Foto: Reprodução/ MTV Brasil
Nome do canal: Jovem Pan TV (1991 – 1995)Foto: Reprodução/ TV Jovem Pan
Com sede localizada no bairro da Barra Funda, em São Paulo, o canal tinha como base a transmissão de noticiários, documentários e eventos esportivos. A ideia rendeu por aproximadamente quatro anos, pois em 1995 a TV Record comprou a sede da emissora pelo valor estimado de US$ 30 milhões.Foto: Reprodução/ TV Jovem Pan
Nome do canal: Rede Mulher (1994 – 2007)Foto: Reprodução/ Rede Mulher
Fundada em 08 de agosto de 1994, a Rede Mulher foi um canal de televisão reconhecido porém com um IBOPE considerado baixo para os padrões televisivos. No dia 27 de setembro de 2007 o canal foi extinto dando lugar à Record News.Foto: Reprodução/ Rede Mulher
Nome do canal: Rede OM (1982 – 1993)Foto: Reprodução/ Rede OM
Fundada nos anos 1980 pelo político e empresário José Carlos Martinez. o canal foi a primeira rede nacional fora do eixo Rio-São Paulo. Foi extinta no dia 23 de maio de 1993, entrando em seu lugar a CNT.Foto: Reprodução/ Rede OM
Nome do canal: Mix TV (2005 – 2017)Foto: ReproduÃ§Ã£o/ Mix TV
Integrante do Grupo Mix de Comunicação, a Mix TV era um canal de gênero musical voltado ao público jovem que deixou de ser transmitido na TV Aberta em novembro de 2014. Três anos depois a emissora fechou pela baixa cota de patrocínio e pelo pouco alcance em território nacional após a mudança para a TV por assinatura.Foto: Reprodução/ Mix TV
Nome do canal: TVE Brasil (1975 – 2007)Foto: Reprodução/ TVE Brasil
Idealizada pelo professor Gilson Amado e com um viés educativo, a TVE Brasil surgiu no meio da década de 1970 e só foi encerrar suas atividades em 2007, dando lugar para a TV Brasil.Foto: Reprodução/ TVE Brasil
Nome do canal: BRZ (2012 – 2014)Foto: Reprodução/ BRZ
A primeira transmissão do BRZ aconteceu no dia 1° de abril de 2012, sendo que no começo o canal passava videoclipes nacionais. No entanto, com o tempo, passou a transmitir televendas e agropecuária, sendo extinto no dia 1° de fevereiro de 2014, dando lugar à Ideal TV.Foto: Reprodução/ BRZ
