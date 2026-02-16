Assine
“Stranger Things” livrou Linda Hamilton de aposentadoria

Redação Flipar
    Em entrevista à Variety, a atriz contou que enfrentava problemas no quadril e uma rotina intensa de viagens, o que a deixou fisicamente esgotada e a levou a considerar o fim da carreira. Apesar disso, seu agente aceitou o convite da série antes mesmo de consultá-la, e ela acabou sendo contratada por um ano.

     Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
    “Stranger Things” é uma série da Netflix ambientada nos anos 1980 e acompanha um grupo de crianças na cidade fictícia de Hawkins, nos Estados Unidos. Após o desaparecimento de um garoto, eventos sobrenaturais começam a surgir, ligados a experimentos secretos do governo e a uma dimensão paralela conhecida como Mundo Invertido.

    Foto: divulgação
    Na trama, Linda Hamilton interpreta a Dra. Kay, uma cientista e agente do governo dos Estados Unidos. A Parte 2 da temporada final estreia em 25 de dezembro.

     Foto: Divulgação / Netflix
    Com mais de quatro décadas de carreira, Linda Carroll Hamilton nasceu em 26 de setembro de 1956, em Maryland, nos Estados Unidos. Ela é filha de Carroll Stanford Hamilton e Barbara Knaus. Linda tem três irmãos, incluindo uma irmã gêmea, Leslie Hamilton Gearren, que morreu em 22 de agosto de 2020.

     Foto: Instagram/ @linda.c.hamilton
    Após concluir o ensino médio na Wicomico High School, em Salisbury, Hamilton estudou por dois anos no Washington College, em Maryland. Em seguida, mudou-se para Nova York, onde participou de oficinas de interpretação ministradas por Lee Strasberg.

     Foto: Reprodução Youtube
    Seu primeiro trabalho como atriz ocorreu no drama independente “Night-Flowers”, de 1979 e ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da novela “Secrets of the Midland Heights”, exibida entre 1980 e 1981, no papel de Lisa Rogers.

    Foto: Divulgação
    O reconhecimento internacional veio em 1984, com o papel de Sarah Connor em “O Exterminador do Futuro”, dirigido por James Cameron.

    Foto: Divulgação
    Ela reprisou o papel em “O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final”, lançado em 1991, e mais tarde em “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio”, de 2019.

    Foto: Divulgação
    Ainda em 1984, Hamilton participou do filme “Colheita Maldita”, adaptação de uma obra de Stephen King.

     Foto: Divulgação
    Em 1987, assumiu o papel principal da série “A Bela e a Fera”, como a promotora Catherine Chandler. O trabalho rendeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro.

    Foto: Divulgação / CBS
    Na década de 1990, atuou em filmes como “Destino em Dose Dupla”, “Testemunha do Silêncio”, “Dupla Personalidade ” e “Conspiração “.

     Foto: Divulgação
    Nos anos 2000, reduziu o ritmo de trabalho, com papéis de menor destaque, até voltar a ganhar visibilidade em séries como “Chuck”, “Defiance” e “Lost Girl”.

    Foto: Wikimedia Commons / Peterb1234
    Em “Chuck”, participou de forma recorrente na quarta temporada, exibida em 2010, como Mary Elizabeth Bartowski, mãe do protagonista. A série acompanha Chuck Bartowski, um funcionário de uma loja de eletrônicos que passa a carregar informações confidenciais do governo em sua mente.

     Foto: Divulgação
    AlÃ©m do trabalho em frente Ã s cÃ¢meras, Hamilton tambÃ©m atuou como dubladora em produÃ§Ãµes animadas, incluindo sÃ©ries do universo DC, como “As Novas Aventuras do Batman” e “Batman do Futuro”, alÃ©m de projetos da Disney.

     Foto: Wikimedia Commons / Super Festivals
    Na vida pessoal, foi casada com o ator Bruce Abbott entre 1982 e 1989, com quem teve um filho, Dalton Abbott, nascido em 1989. Dalton, inclusive, atuou em “O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final”, como o bebê John Connor.

     Foto: Reprodução Youtube
    Depois, Linda Hamilton se casou com o diretor James Cameron em 1997. O casal teve uma filha, Josephine Archer Cameron, nascida em 1993, e o casamento terminou em 1999.

     Foto: Divulgação
