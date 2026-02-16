17 de fevereiro marca momento-chave do Canal de Suez, um dos principais do mundo
Com 160 km de extensão, 170m de largura e 20m de profundidade, o canal de Suez fica no Egito e liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Permite a navegação entre Europa e Ásia sem necessidade de contornar o sul da África.Foto: NASA Domínio Público
Assim como o Canal de Suez, há outros canais de navegação de grande importância para o comércio internacional e para o turismo. Veja alguns que têm bastante relevância.Foto: Pixabay
Canal do Panamá – Uma das obras de engenharia mais importantes do mundo, tem eclusas que funcionam como “elevadores de água” para os navios. Elas sobem ou descem as embarcações entre diferentes níveis do canal, permitindo a travessia segura de um oceano ao outro.Foto: Monica Volpin por Pixabay
Inaugurado em 1914, o canal liga os oceanos Atlântico e Pacífico encurtando rotas marítimas globais, reduzindo tempo e custos de transporte, impulsionando o comércio internacional e a economia de diversos países.Foto: Mariordo/Wikimedia Commons
Muito importante para a economia mundial, pelo Canal de Suez passam cargas gigantescas de petróleo, minerais, carvão e alimentos, entre outros produtos.Foto: Pixabay
Canal da Mancha – É um braço de mar que faz parte do Oceano Atlântico e que separa a Inglaterra da França. Tem 563 km de extensão, largura de 33km a 240km e profundidade de 45m a 120m.Foto: Imagem de Alexandria por Pixabay
Sob o Canal da Mancha passa o Eurotúnel, um túnel ferroviário submarino com 51km de comprimento – sendo submerso em 37,9km, a uma profundidade que chega a 60m. Ele liga Kent (Inglaterra) a Pas-de-Calais (França).Foto: Mariza Oliveira - Flickr
Estreito de Ormuz – Liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia. Tem importância estratégica para a ligação de produtores de petróleo do Oriente Médio com os mercados da Ásia, Europa e América do Norte.Foto: Reprodução do site rsosapientia.com.br/conteudo/noticias/importancia-estrategica-do-estreito-de-ormuz
Com 160 km de extensão, o Estreito de Ormuz não foi criado pelo homem. É uma passagem natural, que não é controlada por nenhum país. No ponto mais estreito, ele separa Omã e Irã por 33 km.Foto: Reprodução do site .iniseg.es/actualidad-iniseg
Estreito de Malaca – Também é uma passagem marítima natural, entre os oceanos Índico e Pacífico. Tem 930 km de extensão. Na parte de largura mais estreita, fica a 2,7 km de Cingapura. Recebe 84 mil navios por ano, respondendo por 25% do comércio mundial. Patrimônio Mundial da Unesco.Foto: reprodução lemarin.oueste-france.fr
Canal Kiel – Fica na Alemanha e liga o Mar do Norte ao Mar Báltico. Com ele, a viagem fica 460 km mais curta, pois não é necessário passar pela Península de Jutlândia. Tem 98 km de comprimento, 50m de largura e 11m de profundidade.Foto: Ralf Roletschek wikimedia commons
Canal Saint Lawrence Seaway – Inaugurado em 1959, permite que os navios viajem do Oceano Atlântico, em Montreal, até o Lago Erie, nos Grande Lagos da América do Norte. Tem sistema de eclusas para elevação de navios.Foto: Reprodução do site authenticvoyages.com/canadian-cruises
Canal Welland – Inaugurado em 1931 para ligar o Lago Erie ao Lago Ontário, no Canadá, ele tem 45 km e passou a integrar o Canal Saint Lawrence Seaway quando este foi implantado, em 1959.Foto: Domínio Público
Canal Meno-Danúbio – Fica na Alemanha e conecta os rios Danúbio e Meno, ambos ligados ao rio Reno. Permite o transporte fluvial entre a Romênia (Constança) e a Holanda (Roterdam).Foto: Rolf Krahl wikimedia commons
Canal de Midi – Inaugurado em 1681, Ã© o mais antigo canal artificial da Europa ainda em funcionamento. Fica no Midi, na FranÃ§a, e tem 240 km entre Tolosa, no rio Garonne, e SÃšte, no Mar MediterrÃ¢neo.Foto: Peter Gugerell wikimedia commons
Canal de Corinto – Criado em 1893, permitiu encurtar a viagem em 400 km entre as águas do Golfo de Corinto e Mar Egeu; Tem 6,3 km de extensão e 40m de profundidade. A largura de apenas 21m impede os maiores cargueiros.Foto: Reprodução de video do site natgeo.pt/video
