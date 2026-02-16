“Ouro verde”, alho-poró fortalece o sistema de defesa do organismo
Conhecido como “ouro verde”, esse alimento é bem próximo do alho tradicional e da cebola, da família Amaryllidaceae. Ele é apreciado há milhares de anos e possui propriedades importantes para fortalecer o sistema imunológico dos indivíduos.Foto: Imagem de Hans por Pixabay
Esse vegetal é uma verdadeira fonte de vitaminas e antioxidantes, que auxiliam na saúde digestiva devido à quantidade de fibras em sua composição.Foto: Flickr Tae Kim
Além disso, ele conta com a inulina, um composto prebiótico que auxilia no equilíbrio da flora intestinal e melhora a absorção de nutrientes.Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
É um alimento com baixo teor calórico por ser composto, em grande parte, por água e possuir poucos carboidratos. Essa combinação pode ajudar no processo de emagrecimento, pois contribui na sensação de saciedade prolongada.Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
Este alimento possui vitamina A, assim como compostos antioxidantes, que ajudam a desenvolver glóbulos vermelhos e brancos saudáveis, fortalecem as defesas do organismo e previnem o surgimento de infecções.Foto: Flickr Brastemp BGourmet2008
Por ser fonte de vitamina K, o consumo de alho-poró pode reduzir o risco de osteoporose, ajudando a fixar o cálcio nos ossos. Este vegetal também apresenta magnésio, cálcio e fósforo, importantes para a saúde óssea.Foto: Flickr Roger Silva
O alho-poró ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, algo que reduz inchaços e promove a desintoxicação. Ele também pode ajudar a reduzir o colesterol, diminuir a pressão arterial e prevenir doenças cardíacas, como aterosclerose e infarto.Foto: Imagem de Wolfgang Eckert por Pixabay
Este alimento contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem os olhos da oxidação e do envelhecimento e previnem doenças como a degeneração macular.Foto: Imagem de Elena Escagedo por Pixabay
Alguns compostos do alho-poró possuem propriedades anti-inflamatórias. Já outros estudos sugerem que esse vegetal pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, sendo benéfico para pessoas com diabetes.Foto: Imagem de Hans por Pixabay
A história do alho-poró remonta às antiguidades, quando era valorizado pelos antigos egípcios, gregos e romanos, sendo considerado benéfico para a garganta e a voz.Foto: Imagem de Hans por Pixabay
Os romanos introduziram o alho-poró na Grã-Bretanha, onde ele se adaptou bem às condições climáticas e se tornou popular, especialmente no País de Gales.Foto: Quadell/Wikimédia Commons
No País de Gales, o alho-poró é um símbolo da guarda nacional e é usado em celebrações, como o Dia de São Davi. Ele, então, é um ingrediente importante em muitas culinárias do norte da Europa e é cultivado em vários países do Velho Continente.Foto: - Biso/Wikimédia Commons
O alho-poró é chamado de “ouro verde” devido à sua cor, seus benefícios nutricionais e seu valor histórico e cultural. Nesse sentido, ele está associado à bravura e força, sendo usado por soldados galeses em batalhas.Foto: Flickr Caroline Pedreira
O alho-poró chegou ao Brasil provavelmente com os colonizadores portugueses, junto com outras hortaliças, e se adaptou bem ao clima e solo do país. Sua produção, embora não seja a mais expressiva, concentra-se nas regiões Sul e Sudeste.Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
Esse alimento faz parte de uma planta versátil, que pode ser cultivada tanto em larga escala como em hortas domésticas.Foto: Imagem de Manfred Richter por Pixabay
Na gastronomia, ele é um produto versátil, já que se adapta bem a preparações quentes e frias, desde sopas e caldos até tortas, saladas e recheios saborosos.Foto: Imagem de Susann Wagner por Pixabay
Para prepará-lo, é necessário cortar a base e as folhas mais verdes e firmes. Por serem mais fibrosas, essas partes podem ser aproveitadas para caldos e sopas, assim como esse produto pode aparecer em quiches, risotos e refogados com azeite.Foto: Imagem de Hans por Pixabay
Em vez de formar um bulbo arredondado, como a cebola, o alho-poró produz um longo cilindro de folhas encaixadas umas nas outras. São esbranquiçadas na zona subterrânea, sendo esta a parte das folhas a mais utilizada na culinária.Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
São geralmente semeados em canteiros e estufas, dos quais se retiram as mudas, que se podem encontrar no mercado e transplantar para hortas. Depois da muda, é uma planta particularmente resistente e adapta-se facilmente a qualquer tipo de solo.Foto: Flickr Caroline Pedreira
-
De sabor mais suave que a cebola, o alho-poró é muito usado na culinária, sendo um ingrediente da famosa sopa vichyssoise, na França. Podem também ser utilizados crus em saladas ao lado de outros legumes e vegetais.Foto: Flickr Caroline Pedreira
O cultivo em casa, em particular, oferece uma maneira acessível e sustentável de desfrutar dos benefícios dessa hortaliça versátil e saborosa.Foto: Flickr Caroline Pedreira
Muita gente o confunde com o aipo, mas se tratam de dois vegetais diferentes. Quando o assunto é o alho-francês, as variedades se dividem em alho-poró de inverno ou de verão na Europa.Foto: Flickr anaclara_luppi
