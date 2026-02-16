A Comissão de Frente nos desfiles das escolas de samba: quesito evoluiu com o tempo

A primeira comissão de frente de que se tem notícia é da centenária Portela, em 1935. Naquela ocasião, a escola decidiu colocar os mais antigos na frente, com trajes de gala, como fraques, e bastões. Um sinal de respeito aos mais velhos que é tradicional no samba e muito cultuado nos desfiles. A partir de 1938, a comissão passou a ser quesito avaliado pelos julgadores.