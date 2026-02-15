Saiba como é o Carnaval em diferentes partes do mundo
Barcelona, na Espanha – O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e importantes da capital da Catalunha, com desfiles, baile de máscaras e concursos de comidas.Foto: Montagem sobre imagens de Flickr
A folia em Barcelona dura uma semana, geralmente em fevereiro, antecedendo o período da Quaresma (como no Brasil). Na quinta-feira, a abertura é feita pelo Rei Carnestoltes. Na Quarta-Feira de Cinzas ocorre o Enterro da Sardinha, um cortejo fúnebre que ritualiza o fim do período.Foto: Flickr/Ajuntament de Vilanova
Entre as atrações do Carnaval de Barcelona está a Taronjada, quando confetes, serpentinas e adereços na cor laranja invadem as ruas para simbolizar as batalhas de laranjas dos tempos medievais.Foto: Reprodução Barcelona.Cat/Youtube
Barranquilla, na Colômbia – As festividades na capital do departamento do Atlântico ocorrem por quatro dias – de sábado a terça – antecedendo o início da Quaresma – com desfiles tradicionais do folclore local.Foto: Michele Mariani/Wikimedia Commons
As festas carnavalescas de Barranquilla foram declaradas pela Unesco em 2003 Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. Um dos eventos mais destacados é o desfile chamado “Batalha das Flores”.Foto: Michele Mariani/Wikimedia Commons
Bogotá, na Colômbia – Assim como em Barranquilla, a capital colombiana também é tomada por desfiles repletos de manifestações do folclore e ritmos, como a cúmbia.Foto: Aquos/Wikimédia Commons
Colônia, na Alemanha – A cidade, às margens do rio Reno, tem o “karneval” mais famoso e eletrizante do país europeu. Ele ocorre de quinta até a Quarta-Feira de Cinzas.Foto: Reprodução de vídeo SIC Notícias
Montevidéu, no Uruguai – O Carnaval da capital uruguaia é considerado o mais longo do mundo, com início em janeiro e estendendo-se por 40 noites de desfiles.Foto: Reprodução/Facebook
Cortejos tomam conta das ruas uruguaias com atores de teatro, bailarinos, músicos e artistas da mais diversas manifestações.Foto: Jimmy Baikovicius/Wikimédia Commons
Nice, na França – O Carnaval é considerado o evento mais importante do inverno na região francesa da Côte D’Azur (Costa Azul). Ele ocorre durante 15 dias – em 2024, vai de 17 de fevereiro a 3 de março, por exemplo.Foto: Flickr/Guillaume Birraux
Com desfiles, blocos enormes e uma corte carnavalesca, a folia em Nice ocorre desde 1873 e tem uma tema específico para cada ano.Foto: Reprodução/Youtube
O Carnaval chegou a Nova Orleans com a casa real francesa dos Bourbons e é conhecido como Mardi Gras (Terça-Feira Gorda, em francês). Desfiles em que a diversidade é o lema tomam conta das ruas, bares e restaurantes.Foto: Infrogmation of New Orleans/Wikimédia Commons
Londres, na Inglaterra – Chamado de Carnaval de Notting Hill, o evento ocorre na capital britânica no fim de agosto, durante o verão, e completou 70 anos em 2023.Foto: Flickr/CARTEAU Marine
Considerado o maior Carnaval de rua da Europa, o “Notting Hill” foi criado por comunidades caribenhas no bairro londrino para festejar suas raízes e cultura. A estimativa é que o evento de dois dias reúna mais de um milhão de pessoas anualmente.Foto: David Sedlecký/Wikimédia Commons
Quebec, no Canadá – O Carnaval na capital da maior província canadense é considerado uma celebração do inverno.Foto: Flickr/Jamie McCaffrey
Entre janeiro e fevereiro, por mais de dez dias, uma série de eventos tomam conta das ruas de Quebec City, com esculturas de neve, música e comida, para celebrar o Carnaval.Foto: Flickr/Jamie McCaffrey
Veneza, na Itália – A festa na cidade do Vêneto, no norte italiano, tem desfiles com dançarinos fantasiados nos famosos canais em gôndolas que tanto encantam os turistas.Foto: Flickr/Nemodus photos
Em Veneza, o Carnaval dura duas semanas e abriga os famosos bailes de máscaras em palácios antigos. Há ainda desfiles na Praça São Marcos.Foto: Flickr/Alexandre Schoeler Recktenwald
Oruro, na Bolívia – A cidade situada a mais de 3.700 metros de altitude conta com os “desfiles callejeros”. São imensos espetáculos de rua com milhares de dançarinos e músicos, misturando folclore e ritos religiosos. O circuito começa cedo e vai até a madrugadaFoto: bjaglin/Wikimedia Commons
Basileia, na Suíça – Denominado Fasnacht, o maior Carnaval suíço começa na segunda-feira que antecede a Quarta de Cinzas e dura 72 horas. Bandas de músicos e blocos de mascarados desfilam pelas ruas da cidade localizada às margens do rio Reno.Foto: Noel Reynolds/Wikimedia Commons
