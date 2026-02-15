Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Saiba como é o Carnaval em diferentes partes do mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>Barcelona, na Espanha – O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e importantes da capital da Catalunha, com desfiles, baile de máscaras e concursos de comidas.</p>

    Barcelona, na Espanha – O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e importantes da capital da Catalunha, com desfiles, baile de máscaras e concursos de comidas.

     Foto: Montagem sobre imagens de Flickr
  • <p>A folia em Barcelona dura uma semana, geralmente em fevereiro, antecedendo o período da Quaresma (como no Brasil). Na quinta-feira, a abertura é feita pelo Rei Carnestoltes. Na Quarta-Feira de Cinzas ocorre o Enterro da Sardinha, um cortejo fúnebre que ritualiza o fim do período. </p>

    A folia em Barcelona dura uma semana, geralmente em fevereiro, antecedendo o período da Quaresma (como no Brasil). Na quinta-feira, a abertura é feita pelo Rei Carnestoltes. Na Quarta-Feira de Cinzas ocorre o Enterro da Sardinha, um cortejo fúnebre que ritualiza o fim do período.

    Foto: Flickr/Ajuntament de Vilanova
  • <p>Entre as atrações do Carnaval de Barcelona está a Taronjada, quando confetes, serpentinas e adereços na cor laranja invadem as ruas para simbolizar as batalhas de laranjas dos tempos medievais. </p>

    Entre as atrações do Carnaval de Barcelona está a Taronjada, quando confetes, serpentinas e adereços na cor laranja invadem as ruas para simbolizar as batalhas de laranjas dos tempos medievais.

    Foto: Reprodução Barcelona.Cat/Youtube
  • <p>Barranquilla, na Colômbia – As festividades na capital do departamento do Atlântico ocorrem por quatro dias – de sábado a terça – antecedendo o início da Quaresma – com desfiles tradicionais do folclore local. </p>

    Barranquilla, na Colômbia – As festividades na capital do departamento do Atlântico ocorrem por quatro dias – de sábado a terça – antecedendo o início da Quaresma – com desfiles tradicionais do folclore local.

    Foto: Michele Mariani/Wikimedia Commons
  • <p>As festas carnavalescas de Barranquilla foram declaradas pela Unesco em 2003 Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. Um dos eventos mais destacados é o desfile chamado “Batalha das Flores”. </p>

    As festas carnavalescas de Barranquilla foram declaradas pela Unesco em 2003 Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. Um dos eventos mais destacados é o desfile chamado “Batalha das Flores”.

    Foto: Michele Mariani/Wikimedia Commons
  • <p>Bogotá, na Colômbia – Assim como em Barranquilla, a capital colombiana também é tomada por desfiles repletos de manifestações do folclore e ritmos, como a cúmbia. </p>

    Bogotá, na Colômbia – Assim como em Barranquilla, a capital colombiana também é tomada por desfiles repletos de manifestações do folclore e ritmos, como a cúmbia.

    Foto: Aquos/Wikimédia Commons
  • <p>Colônia, na Alemanha – A cidade, às margens do rio Reno, tem o “karneval” mais famoso e eletrizante do país europeu. Ele ocorre de quinta até a Quarta-Feira de Cinzas. </p>

    Colônia, na Alemanha – A cidade, às margens do rio Reno, tem o “karneval” mais famoso e eletrizante do país europeu. Ele ocorre de quinta até a Quarta-Feira de Cinzas.

    Foto: Reprodução de vídeo SIC Notícias
  • <p>Carros alegÃ³ricos, multidÃµes fantasiadas e muita mÃºsica tomam conta das ruas de ColÃŽnia em meio ao inverno. HÃ¡ personagens tÃ­picos da festa local, como o PrÃ­ncipe, o Agricultor e a Virgem, a embalar os desfiles. </p>

    Carros alegÃ³ricos, multidÃµes fantasiadas e muita mÃºsica tomam conta das ruas de ColÃŽnia em meio ao inverno. HÃ¡ personagens tÃ­picos da festa local, como o PrÃ­ncipe, o Agricultor e a Virgem, a embalar os desfiles.

    Foto: ReproduÃ§Ã£o/Youtube
  • <p>Montevidéu, no Uruguai – O Carnaval da capital uruguaia é considerado o mais longo do mundo, com início em janeiro e estendendo-se por 40 noites de desfiles. </p>

    Montevidéu, no Uruguai – O Carnaval da capital uruguaia é considerado o mais longo do mundo, com início em janeiro e estendendo-se por 40 noites de desfiles.

    Foto: Reprodução/Facebook
  • <p>Cortejos tomam conta das ruas uruguaias com atores de teatro, bailarinos, músicos e artistas da mais diversas manifestações. </p>

    Cortejos tomam conta das ruas uruguaias com atores de teatro, bailarinos, músicos e artistas da mais diversas manifestações.

    Foto: Jimmy Baikovicius/Wikimédia Commons
  • <p>Nice, na França – O Carnaval é considerado o evento mais importante do inverno na região francesa da Côte D’Azur (Costa Azul). Ele ocorre durante 15 dias – em 2024, vai de 17 de fevereiro a 3 de março, por exemplo. </p>

    Nice, na França – O Carnaval é considerado o evento mais importante do inverno na região francesa da Côte D’Azur (Costa Azul). Ele ocorre durante 15 dias – em 2024, vai de 17 de fevereiro a 3 de março, por exemplo.

    Foto: Flickr/Guillaume Birraux
  • <p>Com desfiles, blocos enormes e uma corte carnavalesca, a folia em Nice ocorre desde 1873 e tem uma tema específico para cada ano. </p>

    Com desfiles, blocos enormes e uma corte carnavalesca, a folia em Nice ocorre desde 1873 e tem uma tema específico para cada ano.

    Foto: Reprodução/Youtube
  • <p>Nova Orleans, nos Estados Unidos – A cidade localizada no estado da Louisiana, berÃ§o do jazz, Ã© famosa pela intensa vida noturna. E o seu Carnaval estÃ¡ entre os mais conhecidos do territÃ³rio americano. </p>

    Nova Orleans, nos Estados Unidos – A cidade localizada no estado da Louisiana, berÃ§o do jazz, Ã© famosa pela intensa vida noturna. E o seu Carnaval estÃ¡ entre os mais conhecidos do territÃ³rio americano.

    Foto: Infrogmation of New Orleans/WikimÃ©dia Commons
  • <p>O Carnaval chegou a Nova Orleans com a casa real francesa dos Bourbons e é conhecido como Mardi Gras (Terça-Feira Gorda, em francês). Desfiles em que a diversidade é o lema tomam conta das ruas, bares e restaurantes. </p>

    O Carnaval chegou a Nova Orleans com a casa real francesa dos Bourbons e é conhecido como Mardi Gras (Terça-Feira Gorda, em francês). Desfiles em que a diversidade é o lema tomam conta das ruas, bares e restaurantes.

    Foto: Infrogmation of New Orleans/Wikimédia Commons
  • <p>Londres, na Inglaterra – Chamado de Carnaval de Notting Hill, o evento ocorre na capital britânica no fim de agosto, durante o verão, e completou 70 anos em 2023. </p>

    Londres, na Inglaterra – Chamado de Carnaval de Notting Hill, o evento ocorre na capital britânica no fim de agosto, durante o verão, e completou 70 anos em 2023.

    Foto: Flickr/CARTEAU Marine
  • <p>Considerado o maior Carnaval de rua da Europa, o “Notting Hill” foi criado por comunidades caribenhas no bairro londrino para festejar suas raízes e cultura. A estimativa é que o evento de dois dias reúna mais de um milhão de pessoas anualmente. </p>

    Considerado o maior Carnaval de rua da Europa, o “Notting Hill” foi criado por comunidades caribenhas no bairro londrino para festejar suas raízes e cultura. A estimativa é que o evento de dois dias reúna mais de um milhão de pessoas anualmente.

    Foto: David Sedlecký/Wikimédia Commons
  • <p>Quebec, no Canadá – O Carnaval na capital da maior província canadense é considerado uma celebração do inverno. </p>

    Quebec, no Canadá – O Carnaval na capital da maior província canadense é considerado uma celebração do inverno.

    Foto: Flickr/Jamie McCaffrey
  • <p>Entre janeiro e fevereiro, por mais de dez dias, uma série de eventos tomam conta das ruas de Quebec City, com esculturas de neve, música e comida, para celebrar o Carnaval. </p>

    Entre janeiro e fevereiro, por mais de dez dias, uma série de eventos tomam conta das ruas de Quebec City, com esculturas de neve, música e comida, para celebrar o Carnaval.

    Foto: Flickr/Jamie McCaffrey
  • <p>Veneza, na Itália – A festa na cidade do Vêneto, no norte italiano, tem desfiles com dançarinos fantasiados nos famosos canais em gôndolas que tanto encantam os turistas. </p>

    Veneza, na Itália – A festa na cidade do Vêneto, no norte italiano, tem desfiles com dançarinos fantasiados nos famosos canais em gôndolas que tanto encantam os turistas.

    Foto: Flickr/Nemodus photos
  • <p>Em Veneza, o Carnaval dura duas semanas e abriga os famosos bailes de máscaras em palácios antigos. Há ainda desfiles na Praça São Marcos. </p>

    Em Veneza, o Carnaval dura duas semanas e abriga os famosos bailes de máscaras em palácios antigos. Há ainda desfiles na Praça São Marcos.

    Foto: Flickr/Alexandre Schoeler Recktenwald
  • <p>Oruro, na Bolívia – A cidade situada a mais de 3.700 metros de altitude conta com os “desfiles callejeros”. São imensos espetáculos de rua com milhares de dançarinos e músicos, misturando folclore e ritos religiosos. O circuito começa cedo e vai até a madrugada</p>

    Oruro, na Bolívia – A cidade situada a mais de 3.700 metros de altitude conta com os “desfiles callejeros”. São imensos espetáculos de rua com milhares de dançarinos e músicos, misturando folclore e ritos religiosos. O circuito começa cedo e vai até a madrugada

     Foto: bjaglin/Wikimedia Commons
  • <p>Basileia, na Suíça – Denominado Fasnacht, o maior Carnaval suíço começa na segunda-feira que antecede a Quarta de Cinzas e dura 72 horas. Bandas de músicos e blocos de mascarados desfilam pelas ruas da cidade localizada às margens do rio Reno. </p>

    Basileia, na Suíça – Denominado Fasnacht, o maior Carnaval suíço começa na segunda-feira que antecede a Quarta de Cinzas e dura 72 horas. Bandas de músicos e blocos de mascarados desfilam pelas ruas da cidade localizada às margens do rio Reno.

    Foto: Noel Reynolds/Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay