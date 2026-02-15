Xande de Pilares: voz permanente do Carnaval
Nascido em 25/12/1969 e criado em Pilares, bairro da Zona Norte carioca, ele carrega no próprio nome artístico a marca de suas raízes. Sua infância foi permeada por encontros musicais, o que lhe deu desde cedo a percepção de que o samba seria, além de uma paixão, um caminho de vida.
Ainda jovem, Xande passou a vivenciar a música por meio de sua mãe, que cantava em rodas de samba. Aos poucos, ganhou espaço nos encontros em comunidades, mostrando talento como cantor e compositor, com a autenticidade de quem conta a realidade do povo e traduz emoções em versos.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares
Autodidata, aprendeu cavaquinho com o livro “Escola Moderna do Cavaquinho”, de Henrique Cazes. O instrumento, aliás, se tornaria parte de sua identidade artística. A vivência, ao desenvolver improviso em versos com a Folia de Reis, lhe deu naturalidade para compor e interpretar sambas autênticos.Foto: Divulgação
Integrou os grupos Riacho e Tela Quente até que, em 1992, fundou o Revelação, destacando-se como cavaquista e cantor, o que lhe deu projeção nacional. O grupo tornou-se um fenômeno do samba e pagode, com sucessos como “Deixa Acontecer” nos anos 2000. Ficou no Revelação de 1991 até 2014.Foto: Divulgação
Com timbre inconfundível – potente, rasgado e melodioso –, Xande transitou entre o samba mais tradicional e o pagode moderno, sem perder a essência que o conecta às raízes. Assim, iniciou carreira solo em 2014 e lançou álbuns como “Perseverança” e “Esse Menino Sou Eu”.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares
AlÃ©m de cantor, Xande Ã© compositor de mÃ£o cheia. Suas letras falam de amor, cotidiano, fÃ© e resistÃªncia cultural, sempre com poesia acessÃvel e envolvente. Muitas de suas composiÃ§Ãµes foram gravadas por outros artistas, consolidando sua importÃ¢ncia como criador.Foto: ReproduÃ§Ã£o do instagram @xandedepilares
No Carnaval, Xande é figura recorrente. Seja como intérprete convidado em agremiações ou em shows nos palcos erguidos pela cidade, sua voz ecoa como parte da festa. Participante constante de desfiles, já esteve em destaque em escolas como o Acadêmicos do Salgueiro.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares
Mesmo transitando por diferentes vertentes, aliás, Xande nunca abandonou o samba de raiz. Ele participa de rodas tradicionais, valoriza os mestres do gênero e mantém viva a ligação com a história do samba carioca.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares
Laureado no Prêmio da Música Brasileira em 2015, Xande já cantou – e fez gravações – ao lado de grandes nomes da música, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão. Parcerias que não apenas enriqueceram sua obra, mas o fortaleceram no universo do samba.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares
“Perseverança” (2014), “Esse Menino Sou Eu” (2016) e “Nos Braços do Povo” (2019) são alguns dos álbuns que trouxeram uma narrativa conectiva entre tradição e modernidade. Diante de tamanha aceitação, o cantor mantém relação de respeito e afeto com os fãs, que o seguem Brasil afora.Foto: Divulgação e Pixabay
Sua carreira marcada por prêmios e indicações, além da valorização por parte da crítica especializada, evidencia a enorme contribuição para a música brasileira e reforça o conceito de que o artista não se limita ao popular.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares
Inspirado por nomes como Cartola, Candeia e Zeca Pagodinho, Xande de Pilares tornou-se símbolo cultural. Sua obra, que reflete respeito às raízes do samba, influencia novos artistas e ajuda a manter o gênero pulsante, mostrando que tradição e modernidade podem caminhar juntas.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares
O cantor também é conhecido por sua fé e espiritualidade, que muitas vezes aparecem em suas composições. Essa dimensão pessoal dá profundidade à sua arte e conecta sua música a valores universais.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares
Autor de diversos sambas, Xande de Pilares tem composições próprias que foram gravadas por outros artistas renomados. Além disso, ele se vê envolvido em iniciativas culturais e sociais ligadas ao samba e apoia a valorização das comunidades e da juventude.Foto: Reprodução do Facebook
Sua música, aliás, já ultrapassou fronteiras, levando o samba para palcos internacionais. Essa expansão mostra que sua arte dialoga com diferentes culturas e que o samba é patrimônio mundial.Foto: Reprodução do Youtube
O legado de Xande de Pilares já está consolidado. Ele representa a continuidade de uma tradição e, ao mesmo tempo, a renovação necessária para que o samba siga relevante nas novas gerações.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares
Hoje, Xande segue na boca do povo: lança sucessos, participa de eventos e mantém presença constante no Carnaval. Seu futuro promete ainda mais contribuições para a música brasileira, sempre com a força de quem canta com verdade e paixão.Foto: Reprodução do instagram @xandedepilares