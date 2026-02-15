Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Vila dos Smurfs: a exuberante cidade azul na Espanha

RF
Redação Flipar
  • <p>O que parecia uma ação temporária transformou-se em identidade permanente, e hoje a “Vila Azul” é um fenômeno turístico mundial que atrai visitantes curiosos e apaixonados por cenários lúdicos.</p>

    O que parecia uma ação temporária transformou-se em identidade permanente, e hoje a “Vila Azul” é um fenômeno turístico mundial que atrai visitantes curiosos e apaixonados por cenários lúdicos.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>A iniciativa partiu da Sony Pictures, que escolheu Júzcar como palco para o lançamento global do filme. Todas as casas, incluindo a igreja e a prefeitura, receberam a cor azul vibrante, criando um contraste marcante com as cidades vizinhas.</p>

    A iniciativa partiu da Sony Pictures, que escolheu Júzcar como palco para o lançamento global do filme. Todas as casas, incluindo a igreja e a prefeitura, receberam a cor azul vibrante, criando um contraste marcante com as cidades vizinhas.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>A promessa inicial era simples: após o evento, tudo seria retingido de branco, devolvendo à vila sua aparência tradicional. No entanto, o impacto turístico foi tão grande que os moradores reconsideraram.</p>

    A promessa inicial era simples: após o evento, tudo seria retingido de branco, devolvendo à vila sua aparência tradicional. No entanto, o impacto turístico foi tão grande que os moradores reconsideraram.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Com a chegada de milhares de visitantes, a economia local explodiu. Restaurantes, pousadas e lojas de artesanato prosperaram, mudando a vida da comunidade.</p>

    Com a chegada de milhares de visitantes, a economia local explodiu. Restaurantes, pousadas e lojas de artesanato prosperaram, mudando a vida da comunidade.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Diante desse sucesso inesperado, os moradores participaram de um referendo e decidiram manter a cor azul, rompendo com séculos de tradição dos “pueblos blancos”.</p>

    Diante desse sucesso inesperado, os moradores participaram de um referendo e decidiram manter a cor azul, rompendo com séculos de tradição dos “pueblos blancos”.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Júzcar, desse modo, transformou uma ação de marketing em identidade cultural, tornando-se conhecida mundialmente como a “Vila dos Smurfs”.</p>

    Júzcar, desse modo, transformou uma ação de marketing em identidade cultural, tornando-se conhecida mundialmente como a “Vila dos Smurfs”.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Passear por Júzcar é como entrar em um conto de fadas. As ruas estreitas e sinuosas estão repletas de murais coloridos e referências aos personagens.</p>

    Passear por Júzcar é como entrar em um conto de fadas. As ruas estreitas e sinuosas estão repletas de murais coloridos e referências aos personagens.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Cogumelos gigantes e esculturas temáticas reforçam o clima lúdico, criando cenários perfeitos para fotos e experiências familiares.</p>

    Cogumelos gigantes e esculturas temáticas reforçam o clima lúdico, criando cenários perfeitos para fotos e experiências familiares.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Além da estética, a cidade investiu em atividades turísticas, como tirolesa e trilhas temáticas que exploram a natureza ao redor.</p>

    Além da estética, a cidade investiu em atividades turísticas, como tirolesa e trilhas temáticas que exploram a natureza ao redor.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>A região também é famosa pela micologia (ramo da biologia dedicado ao estudo dos fungos), atraindo estudiosos e catadores de cogumelos, especialmente durante o outono.</p>

    A região também é famosa pela micologia (ramo da biologia dedicado ao estudo dos fungos), atraindo estudiosos e catadores de cogumelos, especialmente durante o outono.

     Foto: reprodução
  • <p>Esse aspecto natural complementa o apelo cinematográfico, tornando Júzcar um destino híbrido entre cultura pop e ecoturismo. O interesse internacional cresceu, e brasileiros passaram a incluir a cidade em roteiros de viagem ligados ao cinema e à fantasia.</p>

    Esse aspecto natural complementa o apelo cinematográfico, tornando Júzcar um destino híbrido entre cultura pop e ecoturismo. O interesse internacional cresceu, e brasileiros passaram a incluir a cidade em roteiros de viagem ligados ao cinema e à fantasia.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Entre as atrações, destaca-se a Rota dos Grafites, com murais que retratam os Smurfs em diferentes situações divertidas.</p>

    Entre as atrações, destaca-se a Rota dos Grafites, com murais que retratam os Smurfs em diferentes situações divertidas.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>O Mercado de Artesanato de Júzcar, por sua vez, oferece produtos locais e temáticos, reforçando a economia comunitária e o vínculo com visitantes.</p>

    O Mercado de Artesanato de Júzcar, por sua vez, oferece produtos locais e temáticos, reforçando a economia comunitária e o vínculo com visitantes.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Já as trilhas pela Serranía de Ronda permitem caminhadas em meio às montanhas verdes, com vistas deslumbrantes e ar puro.</p>

    Já as trilhas pela Serranía de Ronda permitem caminhadas em meio às montanhas verdes, com vistas deslumbrantes e ar puro.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>O Parque de Aventuras, com tirolesa e atividades para crianças, garante diversão em nível máximo e amplia o público familiar.</p>

    O Parque de Aventuras, com tirolesa e atividades para crianças, garante diversão em nível máximo e amplia o público familiar.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Por questões de direitos autorais, Júzcar não se promove mais oficialmente como “Pueblo Pitufo” (vila dos Smurfs), mas como “Aldeia Azul”. Apesar disso, a essência permanece: casas azuis e espírito lúdico continuam a atrair turistas do mundo inteiro.</p> <p> </p>

    Por questões de direitos autorais, Júzcar não se promove mais oficialmente como “Pueblo Pitufo” (vila dos Smurfs), mas como “Aldeia Azul”. Apesar disso, a essência permanece: casas azuis e espírito lúdico continuam a atrair turistas do mundo inteiro.

     

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Província localizada a 115 quilômetros de Málaga e 25 quilômetros de Ronda, a vila é acessada por estradas montanhosas estreitas, exigindo cuidado, mas recompensando com paisagens inesquecíveis.</p> <div></div>

    Província localizada a 115 quilômetros de Málaga e 25 quilômetros de Ronda, a vila é acessada por estradas montanhosas estreitas, exigindo cuidado, mas recompensando com paisagens inesquecíveis.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
  • <p>Júzcar mostra, assim, que uma ação promocional pode redefinir a identidade de um local. Ao abraçar o azul, moradores criaram um destino que une fantasia, natureza e tradição reinventada. Hoje, a “Aldeia Azul” reflete criatividade coletiva e atrai quem a visita para um cenário de filme.</p>

    Júzcar mostra, assim, que uma ação promocional pode redefinir a identidade de um local. Ao abraçar o azul, moradores criaram um destino que une fantasia, natureza e tradição reinventada. Hoje, a “Aldeia Azul” reflete criatividade coletiva e atrai quem a visita para um cenário de filme.

     Foto: reprodução/ tripadvisor
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay