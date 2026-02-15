Hello Kitty é gata ou garota? Descubra a verdade da personagem
Mais especificamente, a personagem foi idealizada pela designer da Sanrio, a japonesa Yuko Shimizu.Foto: Georges Seguin /Wikimédia Commons
Um ano depois da criação, Yuko Shimizu deixou a empresa e foi substituída pela designer Setsuko Yonekubo, que assumiu a Hello Kitty por cinco anos até 1980, quando Yuko Yamaguchi (foto) assumiu.Foto: reprodução
Apesar da aparência felina, Hello Kitty não é considerada um animal pela Sanrio. A empresa a define como uma garota britânica do ensino fundamental, com vida escolar, família e preferências humanas.Foto: Flickr Jay Tilston
Seu aniversário oficial é em 1º de novembro, o que a coloca no signo de Escorpião, segundo o cânone da marca. A caracterização antropomórfica facilita identificação afetiva e storytelling, embora não represente uma pessoa real.Foto: Divulgação
O design simplista da personagem — sem boca e com um laço vermelho — ajudaram a torná-la um ícone versátil e atemporal.Foto: Divulgação
Apesar de ser uma personagem sem boca, a Hello Kitty consegue expressar uma variedade de emoções e personalidades por meio de suas diferentes poses e dos acessórios.Foto: Reprodução Facebook POP MART
Segundo sua ficha oficial, Hello Kitty adora torta de maçã — especialmente a que sua mãe faz — além de colecionar objetos fofos e escrever cartas para os amigos. Ela também gosta de tocar piano, viajar e manter muitas amizades.Foto: Divulgação
A personagem tem uma irmã gêmea chamada Mimmy, além de amigos e outros parentes como My Melody, Kuromi e Keroppi.Em meados de 2010, a empresa japonesa transformou a personagem em um fenômeno global de marketing.Foto: Divulgação
A Sanrio encerrou o ano fiscal em março de 2025 com forte crescimento no mercado global. O valor de mercado da empresa alcançou cerca de ¥1,6 trilhão (aprox. US$ 10,3 bilhões), impulsionado por licenciamentos e colaborações.Foto: Imagem de Markus por Pixabay
Dentro do portfólio, a Hello Kitty permanece como o ativo mais valioso e reconhecido internacionalmente. Seu apelo comercial sustenta parcerias em moda, aviação, gastronomia, hotéis e produtos licenciados em massa.Foto: Reprodução Facebook POP MART
Embora outras personagens, como Kuromi, Cinnamoroll e My Melody, estejam em ascensão nas redes sociais, nenhuma rivaliza o peso econômico de Hello Kitty. Ela segue sendo o grande motor da Sanrio e o símbolo central de sua lucratividade.Foto: Imagem de Vinson Tan ( ? ? ? ) por Pixabay
Sua imagem aparece em uma ampla variedade de produtos licenciados, desde roupas e acessórios até itens de papelaria e utensílios domésticos.Foto: reprodução youtube
A Sanrio já promoveu a Hello Kitty até em avião comercial, um Airbus A330-200 a jato, denominado “Hello Kitty Jet”.Foto: derivative work/Wikimédia Commons
A personagem também já estrelou desenhos animados, filmes, videogames e até mesmo shows musicais.Foto: Reprodução Youtube
Uma das artistas foi a designer Ana Carolina Iannaccone, de Santa Catarina. Ela viajou a São Paulo, já que as obras estavam concentradas na Estação Barra Funda. “A Hello Kitty fez parte da minha infância. Corri para participar. Fui selecionada e fiquei feliz demais”, disse na ocasião.Foto: Instagram @iannacconearts
No evento, as pinceladas deveriam ser feitas em uma escultura da Hello Kitty de fibra de vidro, com dimensões de 110 cm de altura, 30 cm de base e 100 cm de diâmetro.Foto: divulgação