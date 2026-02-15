Assine
Hello Kitty é gata ou garota? Descubra a verdade da personagem

Redação Flipar
    Mais especificamente, a personagem foi idealizada pela designer da Sanrio, a japonesa Yuko Shimizu.

     Foto: Georges Seguin /Wikimédia Commons
    Um ano depois da criação, Yuko Shimizu deixou a empresa e foi substituída pela designer Setsuko Yonekubo, que assumiu a Hello Kitty por cinco anos até 1980, quando Yuko Yamaguchi (foto) assumiu.

     Foto: reprodução
    Apesar da aparência felina, Hello Kitty não é considerada um animal pela Sanrio. A empresa a define como uma garota britânica do ensino fundamental, com vida escolar, família e preferências humanas.

     Foto: Flickr Jay Tilston
    Seu aniversário oficial é em 1º de novembro, o que a coloca no signo de Escorpião, segundo o cânone da marca. A caracterização antropomórfica facilita identificação afetiva e storytelling, embora não represente uma pessoa real.

     Foto: Divulgação
    O design simplista da personagem — sem boca e com um laço vermelho — ajudaram a torná-la um ícone versátil e atemporal.

     Foto: Divulgação
    Apesar de ser uma personagem sem boca, a Hello Kitty consegue expressar uma variedade de emoções e personalidades por meio de suas diferentes poses e dos acessórios.

     Foto: Reprodução Facebook POP MART
    Segundo sua ficha oficial, Hello Kitty adora torta de maçã — especialmente a que sua mãe faz — além de colecionar objetos fofos e escrever cartas para os amigos. Ela também gosta de tocar piano, viajar e manter muitas amizades.

     Foto: Divulgação
    A personagem tem uma irmã gêmea chamada Mimmy, além de amigos e outros parentes como My Melody, Kuromi e Keroppi.Em meados de 2010, a empresa japonesa transformou a personagem em um fenômeno global de marketing.

     Foto: Divulgação
    A Sanrio encerrou o ano fiscal em março de 2025 com forte crescimento no mercado global. O valor de mercado da empresa alcançou cerca de ¥1,6 trilhão (aprox. US$ 10,3 bilhões), impulsionado por licenciamentos e colaborações.

     Foto: Imagem de Markus por Pixabay
    Dentro do portfólio, a Hello Kitty permanece como o ativo mais valioso e reconhecido internacionalmente. Seu apelo comercial sustenta parcerias em moda, aviação, gastronomia, hotéis e produtos licenciados em massa.

     Foto: Reprodução Facebook POP MART
    Embora outras personagens, como Kuromi, Cinnamoroll e My Melody, estejam em ascensão nas redes sociais, nenhuma rivaliza o peso econômico de Hello Kitty. Ela segue sendo o grande motor da Sanrio e o símbolo central de sua lucratividade.

     Foto: Imagem de Vinson Tan ( ? ? ? ) por Pixabay
    Sua imagem aparece em uma ampla variedade de produtos licenciados, desde roupas e acessórios até itens de papelaria e utensílios domésticos.

     Foto: reprodução youtube
    A Sanrio já promoveu a Hello Kitty até em avião comercial, um Airbus A330-200 a jato, denominado “Hello Kitty Jet”.

     Foto: derivative work/Wikimédia Commons
  A personagem também já foi alvo de parcerias com marcas de luxo, como a Simmons Jewelry Co. e a Louis Vuitton, que lançou um carro, chamado "Hello Kitty Mini".

    A personagem tambÃ©m jÃ¡ foi alvo de parcerias com marcas de luxo, como a Simmons Jewelry Co. e a Louis Vuitton, que lanÃ§ou um carro, chamado “Hello Kitty Mini”.

     Foto: Takeaway /WikimÃ©dia Commons
    A personagem também já estrelou desenhos animados, filmes, videogames e até mesmo shows musicais.

     Foto: Reprodução Youtube
  Em março de 2024, em comemoração aos 50 anos da Hello Kitty, cinquenta artistas brasileiros foram selecionados para colaborarem no preparo de uma estátua da personagem. O "Hello Kitty Parade" foi promovido pela Sanrio Brasil.

    Em marÃ§o de 2024, em comemoraÃ§Ã£o aos 50 anos da Hello Kitty, cinquenta artistas brasileiros foram selecionados para colaborarem no preparo de uma estÃ¡tua da personagem. O “Hello Kitty Parade” foi promovido pela Sanrio Brasil.

     Foto: Instagram @iannacconearts
    Uma das artistas foi a designer Ana Carolina Iannaccone, de Santa Catarina. Ela viajou a São Paulo, já que as obras estavam concentradas na Estação Barra Funda. “A Hello Kitty fez parte da minha infância. Corri para participar. Fui selecionada e fiquei feliz demais”, disse na ocasião.

     Foto: Instagram @iannacconearts
    No evento, as pinceladas deveriam ser feitas em uma escultura da Hello Kitty de fibra de vidro, com dimensões de 110 cm de altura, 30 cm de base e 100 cm de diâmetro.

     Foto: divulgação
