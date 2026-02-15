Assine
Roteiros marcantes sobre trilhos: conheça passeios de trem pelo Brasil

Redação Flipar
  • <p>No Brasil, há viagens de trem que passam por diversos pontos turísticos, com pacotes que geralmente incluem paradas estratégicas para que os passageiros possam conhecer melhor cada região. A seguir, o Flipar apresenta algumas excelentes opções de passeios sobre trilhos para aproveitar pelo país.</p>

     Foto: Divulgação / Serra Verde Express
  • <p>Trem das Águas (MG) – O passeio de Maria-Fumaça entre São Lourenço e Soledade de Minas (MG) dura duas horas, com 20 quilômetros de percurso entre vales e o rio Verde. A viagem inclui show ao vivo de violeiros e parte da histórica Estrada de Ferro Minas & Rio, construída em 1884. Ocorre aos fins de semana e feriados.</p>

     Foto: Divulgação/ABDF
  • <p>Trem do Corcovado (RJ) – O passeio de trem até o Cristo Redentor é curto, mas marcante: são 20 minutos em terreno íngreme, a uma velocidade de até 15 km/h, com vista para a mata atlântica do Parque Nacional da Tijuca. Além do transporte, o valor inclui o acesso ao monumento e aos mirantes ao redor.</p>

     Foto: Divulgação / tremdocorcovado.rio
  • <p>Expresso Turístico da Luz (SP) – Três passeios turísticos de trem partem da Estação da Luz, em São Paulo. Os trajetos são feitos em vagões dos anos 1960, puxados por locomotiva a diesel, com guias que contam histórias sobre o sistema ferroviário paulista. As rotas disponíveis são Luz-Jundiaí, Luz-Mogi das Cruzes e Luz-Paranapiacaba.</p>

     Foto: Divulgação / CPTM
  • <p>Trem do Vinho (RS) – Com 23 quilômetros de extensão e duas horas de duração, o passeio parte de Bento Gonçalves (RS), na região vinícola, e visita Garibaldi e Carlos Barbosa. Antes e durante o trajeto, há degustações de vinhos e apresentações culturais com música italiana e danças gaúchas. É uma experiência que une paisagens, tradição e sabores locais.</p>

     Foto: Divulgação / giordaniturismo.com.br
  • <p>Trem de Campos do Jordão (SP) – Parte do Circuito da Mantiqueira, a centenária Estrada de Ferro Campos do Jordão opera passeios turísticos no trecho urbano da cidade. O bonde funciona diariamente, das 10h às 17h, e a Maria-Fumaça circula aos fins de semana e feriados. </p>

    Foto: Divulgação / Prefeitura de Campos de Jordão
  • <p>Trem da Serra da Mantiqueira (MG) – O passeio parte da estação de Passa Quatro (MG), com exposição fotográfica e música típica mineira. O trem visita as estações de Manacá, com feira de artesanato, e Coronel Fulgêncio, a 1.085 metros de altitude, cenário de séries da Globo. O trajeto percorre a serra da Mantiqueira pela antiga ferrovia Minas and Rio Railway.</p>

     Foto: Renner Rotta/Expresso Mantiqueira
  • <p>Trem Turístico de São João del Rei – Tiradentes (MG) – A Maria-Fumaça percorre 12 quilômetros entre São João del-Rei e Tiradentes), pela antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em 1881. O trajeto revela paisagens do interior mineiro e inclui visita ao museu ferroviário, com locomotivas históricas. É uma viagem que une cultura, história e natureza.</p>

     Foto: Divulgação / serraverdeexpress.com.br
  • <p>Trem da Serra do Mar (PR) – Listado entre as melhores viagens ferroviárias do mundo em 2025 pela Lonely Planet, o trem percorre 110 km entre Curitiba e Morretes (PR), por uma ferrovia centenária em meio à mata atlântica preservada. A cidade de destino, fundada em 1721, encanta com construções históricas e rica gastronomia.</p>

     Foto: Divulgação / Serra Verde Express
  • <p>Trem da Vale de Ouro Preto (MG) – O trajeto de 18 quilômetros liga Mariana, a primeira capital de Minas Gerais, à cidade turística de Ouro Preto em uma hora de duração pela antiga Estrada de Ferro, inaugurada em 1883. O percurso revela vales, túneis, cachoeiras e paisagens típicas do interior mineiro. Viajar pela antiga Rota do Ouro é reviver um capítulo marcante da história brasileira.</p>

     Foto: Divulgação / Vale
  • <p>Trem das Termas (SC e RS) – A Maria-Fumaça de 1920 realiza passeios aos sábados entre Piratuba (SC) e Marcelino Ramos (RS), com duração de uma tarde. O roteiro inclui city tour, visita ao Balneário de Águas Termais e ao Santuário Nossa Senhora da Salette. O passeio acontece com mínimo de 40 pessoas e os bilhetes são vendidos localmente.</p>

     Foto: Divulgação / Trem das Termas
  • <p>Trem do Forró (PE) – Percorre 84 quilômetros entre Recife e Cabo de Santo Agostinho, em cerca sete horas de festa com muito forró pé-de-serra. Realizado há 29 anos, o passeio ocorre em junho e conta com apoio da prefeitura local. Os turistas são recebidos com uma animada celebração popular.</p>

     Foto: Ray Evllyn/Divulgação
  • <p>Trem do Pampa (Rio Grande do Sul) – Ideal para quem aprecia enoturismo, o Trem do Pampa parte de Sant’Ana do Livramento (RS) rumo à Vinícola Almadén, na fronteira com o Uruguai. O passeio dura cerca de três horas e inclui degustação de vinhos e visita ao Cerro de Palomas. A visita à vinícola leva aproximadamente uma hora e pode ocorrer no sentido inverso.</p>

     Foto: Divulgação Trem do Pampa
  • <p>Trem de Guararema (São Paulo) – No interior de São Paulo, o trem percorre 14 quilômetros entre a Estação Central e a Vila Luis Carlos, em um trajeto de duas horas cercado por natureza. Há bilhetes nas classes turística e Caboose. Aos sábados e domingos, também é possível embarcar no Carro Restaurante, com pratos, petiscos e drinques.</p>

     Foto: Divulgação / Trem de Guararema
  • <p>Trem Cultural dos Imigrantes (SP) – O Trem Cultural dos Imigrantes parte do Brás, em São Paulo, e percorre trecho histórico do antigo Ramal Ferroviário dos Imigrantes em passeios de 25 minutos. Puxado por uma locomotiva a vapor de 90 anos, opera aos sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 16h. A parada fica ao lado da antiga oficina Roosevelt, inaugurada em 1909.</p>

     Foto: Divulgação / Trem dos Imigrantes
  • <p>Trem da República (São Paulo) – Oferece um passeio entre as cidades de Itu e Salto, no interior de São Paulo com duração de uma hora, com pacotes que podem incluir almoço, tour histórico, caminhada guiada e visita ao Parque Maeda. Também há saídas de São Paulo e Jundiaí. Ao longo do ano, o trem também oferece passeios temáticos em datas comemorativas.</p>

     Foto: Divulgação / Serra Verde Express
  • <p>Trem da Vale – Ferrovia Vitória-Minas (ES e MG) – Com operação desde 1904, o trem liga Cariacica (ES) a Belo Horizonte (MG) em um trajeto de 13 horas, acompanhando o Rio Doce. Com ar-condicionado, restaurante e acessibilidade, oferece conforto em uma das viagens ferroviárias mais longas do país. As passagens garantem uma experiência segura pela histórica ferrovia.</p>

     Foto: Divulgação / Vale
  • <p>Trem Maria Fumaça de Campinas a Jaguariúna (SP) – Percorre 45 quilômetros de Campinas até Jaguariúna, em uma ferrovia do século 19, com duração de cerca de uma hora. Monitores contam a história do ciclo do café e das locomotivas que marcaram a região. Pelo caminho, os passageiros apreciam paisagens preservadas, fazendas e pontes sobre os rios Atibaia e Jaguari.</p>

     Foto: Divulgação / Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF)
  • <p>Trem de Curitiba a Morretes (PR) – Um dos passeios de trem mais famosos do Brasil, o trajeto atravessa a Serra do Mar por trilhos históricos construídos em 1885 para exportação de erva-mate e madeira. A locomotiva serpenteia pela Mata Atlântica preservada, entre montanhas, pontes estreitas e paredões de pedra. A vista impressiona e a viagem é uma verdadeira imersão na natureza e na história.</p>

     Foto: Divulgação / Expresso Verde
