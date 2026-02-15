Filmes em que a Inteligência Artificial é a grande atração
A seguir, você confere uma lista filmes do gênero de ficção científica que têm a I.A. como atração principal. .Foto: Felix Mooneeram Unsplash
Lançado em 1982, Blade Runner aborda a história de um caçador de androides que batalha para eliminar replicantes desenvolvidos com IA. O longa é estrelado por Harrison Ford.Foto: Divulgação
Ex Machina, de 2014, traz a história de um programador que foi convidado para interagir com uma inteligência. Ao longo da trama, ele se vê envolvido pela tecnologia.Foto: Divulgação
Em 1999, Matrix marcou o início de uma década com um enredo repleto de ação e teorias. Os rebeldes lutam para livrar a sociedade do domínio da Matrix, a IA que opera a sociedade.Foto: Reprodução
2001: Uma Odisseia no Espaço é um dos primeiros filmes a abordar o tema. Indo ao ar em 1968, o longa é baseado num confronto entre a IA e os humanos durante uma missão no espaço.Foto: Divulgação
Her, estrelado por Joaquim Phoenix em 2013, mostra como os relacionamentos entre humanos e inteligência artificial poderiam acontecer no futuro. A obra aborda questões de solidão, intimidade e a natureza das relações humanas.Foto: Divulgação
Inteligência Artificial, de 2001, dirigido e lançado por Steven Spielberg, mostra uma realidade em que robôs e humanos convivem diariamente. O curta segue a jornada de um robô infantil com IA avançada em busca de se tornar humano.Foto: Divulgação
Com Will Smith no papel principal, Eu, Robô, de 2004, é baseado num detetive que precisa desvendar o mistério e lidar com a crescente ameaça das máquinas.Foto: Divulgação
O Exterminador do Futuro, lançado em 1984, é o primeiro filme da saga em que o ciborgue aparece.Foto: Hemdale Film Corporation - Wikimédia Commons
Em 2001, a sequência de Exterminador do futuro estreia nos cinemas. O filme continua abordando a guerra entre humanidade e as máquinas, mas agora se aprofunda para evitar um apocalipse.Foto: Divulgação
Wall-E, uma animação produzida pela Pixar em 2008, aborda uma realidade distante, em que os humanos evacuaram a Terra e o pequeno robô está solitário no planeta.Foto: Divulgação
Transcendente, de 2014, conta a história de um cientista com IA que é ferido e sua esposa decide transferir sua mente para um computador.Foto: Divulgação
O Homem Bicentenário (1999) narra a história de um robô que busca se tornar humano para se livrar do preconceito que sofre na sociedade.Foto: Divulgação
A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell, de 1995, num ambiente cyberpunk, aborda a dinâmica de uma policial que tenta prender um hacker.Foto: Divulgação
Em Westworld, Onde Ninguém Tem Alma (1973), um parque temático habitado por androides que simulam pessoas do Velho Oeste se torna um pesadelo quando as máquinas se viram contra os visitantes humanos.Foto: Divulgação
O Quinto Elemento, de 1997, tem o enredo baseado num motorista de táxi que se envolve numa missão para salvar o mundo de uma força cósmica.Foto: Divulgação
Chappie, dirigido por Neill Blomkamp, em 2015, usa a temática de robôs policiais para combater o crime na cidade.Foto: Divulgação
A obra de 2018, Inteligência Artificial – Ascensão das Máquinas, conta sobre uma astronauta que é enviada em uma missão espacial com um robô como companheiro. Ao longo da viagem, os personagens aprofundam a sua relação.Foto: Divulgação
Agente do Futuro, de 2014, se passa num futuro pós-apocalíptico onde um homem descobre uma teoria em que robôs possuem comportamento autônomo.Foto: divulgação
Em 2010, A Origem, do diretor Christopher Nolan, expande esse universo da IA por meio da manipulação de sonhos com uma tecnologia avançada.Foto: Reprodução
M3GAN, de 2022, é repleto de terror após uma boneca desenvolvida por uma engenheira de robótica de uma empresa de brinquedos ganhar vida própria. O sucesso garantiu una atualização em 2025.Foto: Divulgação
Em Upgrade: Atualização, de 2018, a trama segue a história de um homem que fica paralisado após um violento ataque que também resulta na morte de sua esposa. Ele recebe a oferta de um bilionário excêntrico para se tornar um experimento de inteligência artificial.Foto: Divulgação
