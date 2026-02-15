Lugares para viajar no Brasil: 20 destinos que são muito procurados e exaltados
Praia do Forte (BA) – Parada obrigatória para quem está em Salvador. Charmosa vila litorânea com praias paradisíacas, piscinas naturais, coqueirais a se perder de vista e com atrações imperdíveis, entre elas o famoso Projeto Tamar e a temporada de baleias jubartes. Destino turístico que combina natureza, cultura e boa gastronomia.Foto: Reprodução Youtube
PoÃ§os de CaldasÂ (MG) -Famosa por suas Ã¡guas termais, clima agradÃ¡vel e paisagens montanhosas. Localizada em uma regiÃ£o de origem vulcÃ¢nica, atrai grande quantidade de turistas em busca de lazer, bem-estar e tratamentos terapÃªuticos.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Olímpia (SP) – Estância turística bastante notada por seus parques aquáticos e pelo Festival Nacional do Folclore. Conhecida como a “Orlando Brasileira”, atrai milhões de visitantes por suas águas termais e atrações culturais.Foto: Marco Aurélio Esparz / Wikimedia Commons
Caldas Novas (GO) – Famosa por suas águas termais, é conhecida como a maior estância hidrotermal do mundo. Destino turístico popular, com parques aquáticos, hotéis e natureza exuberante. Oferece opções de ecoturismo, como o Parque Estadual da Serra de Caldas, trilhas, cachoeiras e o lago da represa de Corumbá.Foto: Instagram @caldasnovas
Aracaju (SE) – A capital planejada de Sergipe, localizada no litoral nordestino. Tem clima tropical, praias tranquilas e de grande beleza, além de destaque na culinária nordestina, qualidade de vida e infraestrutura turística e comércio.Foto: Divulgação / Ascom Secretaria de Turismo
Florianópolis (SC) – Conhecida como a “Ilha da Magia”, a capital de Santa Catarina é exuberante. Localizada em uma ilha, destaca-se pelas praias, natureza abundante e consistente presença cultural e tecnológica.Foto: Beto Quissak/Wikipedia
Ilhéus (BA) – Cidade histórica do sul da Bahia, conhecida como “Capital do Cacau” e “Princesinha do Sul”. Destaca-se por suas praias, arquitetura colonial e por ser cenário dos romances de Jorge Amado.Foto: Luiz Gustavo / Divulgação SETUR Prefeitura de Ilhéus
Salvador (BA) – Foi a primeira capital do Brasil. Famosa por sua marcante herança afro-brasileira, tem forte influência na música nacional, bem como gastronomia e arquitetura colonial impactantes. É banhada pela Baía de Todos-os-Santos e abriga o Pelourinho, Patrimônio Mundial da UNESCO.Foto: Ciro Amado / Wikimedia Commons
João Pessoa (PB) – Conhecida como “Porta do Sol” por sediar o ponto mais oriental das Américas. Harmoniza praias, natureza preservada, como a Mata do Buraquinho, e patrimônio histórico. No clima junino, abriga festas tradicionais que cultuam a tradição nordestina. O São João da cidade é marcado por apresentações de quadrilhas, trios de forró, feira de cordel e artesanato típico.Foto: Otávio Nogueira / Wikimedia commons
Maragogi (AL) – O “Caribe Brasileiro” se tornou um dos grandes destinos turísticos da Região Nordeste. Com localização privilegiada, no litoral norte de Alagoas, chama atenção por suas praias de águas cristalinas, piscinas naturais (as famosas galés) e clima tropical agradável.Foto: Divulgação / Governo de Alagoas
Foz do Iguaçu (PR) – Mundialmente encantadora em razão de sua marca registrada: as Cataratas, uma das novas 7 Maravilhas da Natureza. Dispõe de lazer variado, com mistura de trilha pela mata e passeio de bote, rafting e cachoeirismo para verificar de perto o poder das quedas no Parque Nacional do Iguaçu. Também abriga a imponente Usina de Itaipu. Faz fronteira com Argentina e Paraguai.Foto: Werner Sidler por Pixabay
Campos do Jordão (SP) – A “Suíça Brasileira” se consolidou como excelente destino turístico. Estância climática na Serra da Mantiqueira e município mais alto do Brasil (sede a 1.628 metros de altitude). Famosa pelo clima gelado, arquitetura europeia e turismo de inverno, recebe milhares de visitantes, especialmente no meio do ano, atraídos por atrações como o Festival de Inverno de Música Clássica, o Palácio Boa Vista, o Parque Amantikir, o Horto Florestal, e o charmoso baiFoto: Divulgação
Fortaleza (CE) – Conhecida famosa por suas praias urbanas e rica cultura popular, com destaque para o humor, o artesanato e os festejos juninos. Teve origem no Forte Schoonenborch, levantado pelos holandeses. Tornou-se um relevante polo turístico, comercial e industrial, com infraestrutura moderna e atrações como o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Teatro José de Alencar e o Castelão.Foto: Divulgação
São Paulo (SP) – A cidade mais populosa da América do Sul também entra na lista. Com status de cidade global, abriga instituições como o MASP, o Memorial da América Latina, o Museu do Ipiranga e o Parque do Ibirapuera. de caldeirão cultural. Enfrenta desafios típicos de grandes metrópoles, entretanto se destaca pela diversidade, inovação e influência internacional.Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Natal (RN) – Conhecida por suas paisagens naturais, como dunas, falésias e praias paradisíacas, além do famoso Morro do Careca e o Forte dos Reis Magos. Destaca-se nos setores de serviços, turismo e indústria. A capital potiguar também sedia a Barreira do Inferno, primeira base de lançamento de foguetes da América do Sul, o que lhe rendeu o apelido de “Capital Espacial do Brasil”.Foto: Alexis Regis / MTur
Maceió (AL) – Famosa por suas praias de águas cristalinas e piscinas naturais. Combina beleza com riqueza cultural e histórica, além da culinária vasta em frutos-do-mar. Destaca-se nos setores de turismo, indústria química e petroquímica, além da produção de sal-gema, gás natural e petróleo. Eventos como o São João Massayó e o Réveillon Celebration atraem milhares de visitantes a cada ano.Foto: Jonathan Lins / Secom Maceió
Porto Seguro (BA) – Um dos destinos mais emblemáticos do Brasil. Localizado na Costa do Descobrimento, onde os portugueses chegaram em 1500, combina história e festas culturais. Berço do Brasil, a cidade é considerada Monumento Nacional e abriga o Marco do Descobrimento e distritos famosos como Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva. Suas praias se estendem por 90km, com recifes de corais, coqueirais e preservação da Mata Atlântica, ideais para ecoturismo, esportes e lazer.Foto: Flickr Gabriel Castaldini
Rio de Janeiro (RJ) – Segunda maior metrópole do Brasil, a Cidade Maravilhosa tem fama ímpar em razão de suas belezas naturais, como o Pão de Açúcar, as praias de Copacabana, Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca, e ícones culturais como o Cristo Redentor e o Carnaval carioca. Este último, aliás, é considerado a maior festa do planeta. A vida noturna também traz magia à cidade. Com forte influência histórica, cultural e econômica no Brasil, abriga importantes instituições, como o Theatro MuFoto: Artyominc / Wikimedia Commons
Gramado (RS) – Charmosa cidade da Serra Gaúcha que dá o tom do clima europeu em combinação com ruas floridas e uma arquitetura típica e influente das culturas alemã e italiana. Não à toa, foi enriquecida ao longo dos anos por imigrantes europeus. Um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, em especial durante o inverno, quando a possibilidade de neve se torna real. Tem atrações como o Lago Negro, o Mini Mundo, a Rua Coberta, o Natal Luz e o Festival de Cinema.Foto: Divulgação
