Lugares para viajar no Brasil: 20 destinos que são muito procurados e exaltados

Gramado (RS) – Charmosa cidade da Serra Gaúcha que dá o tom do clima europeu em combinação com ruas floridas e uma arquitetura típica e influente das culturas alemã e italiana. Não à toa, foi enriquecida ao longo dos anos por imigrantes europeus. Um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, em especial durante o inverno, quando a possibilidade de neve se torna real. Tem atrações como o Lago Negro, o Mini Mundo, a Rua Coberta, o Natal Luz e o Festival de Cinema.